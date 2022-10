Impactify erfindet sich neu

wie das Unternehmen für High Impact Video Formate den deutschen Markt erobert

Impactify, globaler Partner für High Impact Video Formate, hat sich zum Ziel gesetzt, Publisher und Agenturen mit performanten Kampagnen und starken Branding Strategien zu bedienen. Als Experten auf dem Gebiet der Programmatik und Video Formate verfügt Impactify über die notwendige Erfahrung und das Know-how, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. In den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute in der Lage, hochwertige Videoformate anzubieten, die sowohl für Publisher als auch für Werbekunden interessant sind. Durch die Einführung neuer Technologien und die Weiterentwicklung bestehender Produkte ist Impactify in der Lage, die Nachfrage nach hochwertigen Videowerbemitteln zu decken. Mit der Erweiterung des Angebots an hochwertigen Videoformaten möchte Impactify den Publisher und Agenturen die Möglichkeit bieten, ihre Reichweite zu erhöhen und mehr Werbekunden zu erreichen. Gleichzeitig soll durch die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Videos die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass die Zuschauer bis zum Ende des Videos bleiben. Dies wiederum sollte sich positiv auf die Performance der Kampagnen auswirken und herausragende KPIs in Form von Viewability, VTR und CTR für Kampagnen erzielen.

Impactify ist ein luxemburgisches Unternehmen für High Impact Video Formate und unterstützt Agenturen und Unternehmen mit Marketingrelevanten Formaten und persönlich zugeschnittenen Maßnahmen für mehr Sichtbarkeit und Relevanz innerhalb der Zielgruppe.

