Implenia und PROFI AG schließen Kooperation für ein nachhaltiges Facility Management im Ingenieur- und Brückenbau

Neue Partnerschaft fördert effizientes Erhaltungsmanagement und vorausschauende Wartung

Darmstadt, 09. Dezember 2025.

Implenia und die PROFI Engineering Systems AG bündeln ihre Kompetenzen, um Betreibern von Brückenbauwerken künftig ein umfassendes, digital unterstütztes Erhaltungsmanagement anzubieten. Während Implenia seine Erfahrung aus dem Ingenieur- und Brückenbau in ein strukturiertes Dienstleistungsportfolio einbringt, liefert die PROFI AG mit der Softwarelösung PROinfra die technologische Grundlage für datenbasiertes Bauwerksmanagement.

Die Partnerschaft verfolgt das Ziel, Kommunen und Infrastrukturbetreibern ein professionelles, langfristig angelegtes Paket zur Betreuung ihrer Bauwerke bereitzustellen. Damit reagiert Implenia auf den wachsenden Bedarf an Verwaltungs- und Wartungsprozessen für Brücken, deren Erhalt für viele Kommunen zunehmend zur Herausforderung wird.

„Unsere Kunden benötigen ein transparentes und belastbares System, das ihnen sowohl im Alltagsbetrieb als auch in der langfristigen Planung Sicherheit gibt“, erklärt Patrick Roth, Projektleiter der Implenia. „Mit einem strukturierten Erhaltungsmanagement bieten wir genau das – und die Integration von PROinfra liefert uns die Datenbasis, um Entscheidungen fundiert und wirtschaftlich treffen zu können.“

Die PROFI AG unterstützt diesen Ansatz mit einer Softwareplattform, die speziell für die Anforderungen im Brückenbau konzipiert wurde. PROinfra führt sämtliche relevanten Daten zentral zusammen, analysiert sie KI-gestützt und ermöglicht realistische Prognosen über künftige Belastungen und notwendige Erhaltungsmaßnahmen.

„Wir sehen in der Kooperation mit Implenia einen wichtigen Impuls für moderne Infrastrukturbetreuung“, sagt Frank Joecks, Geschäftsfeldleiter Softwarelösungen der PROFI AG. „Unsere Lösung hilft, komplexe Bauwerksdaten verständlich aufzubereiten und so die Grundlage für nachhaltige, nachvollziehbare Entscheidungen zu schaffen.“

Durch die Zusammenarbeit entsteht ein Angebot, das sowohl operative Leistungen von Implenia als auch intelligente Softwarefunktionen von PROFI kombiniert. Ziel ist es, Kommunen dabei zu unterstützen, ihre Brücken langfristig und vorausschauend zu erhalten, Ressourcen effizient einzusetzen und digitale Strategien erfolgreich umzusetzen.

Die PROFI AG ist ein mittelständischer IT-Dienstleister mit Unternehmenssitz in Darmstadt. Das Unternehmen begleitet seine Kunden – aus allen Branchen und dem Public-Bereich – in Belangen der digitalen Transformation mit einem spezialisierten Portfolio von IT-Lösungen, Dienstleistungs- und Beratungsangeboten rund um die Themen Server- und Speichersysteme, Hybrid Cloud, KI, Business Continuity, Cyber Resilience, IT-Automation, Digital Workplace, Software-Entwicklung und Managed Services. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. PROFI beschäftigt über 300 Mitarbeitende an bundesweit 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

Kontakt

PROFI Engineering Systems AG

Sebastian Winter

Otto-Röhm-Straße 18

64293 Darmstadt

+49 6151 8290-7662



https://www.profi-ag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.