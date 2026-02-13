Impulse für Sachsens Pflege: Fachdialog bei HOMECARE – die Alltagshelfer

Politik und „HOMECARE – die Alltagshelfer“ im konstruktiven Dialog

Chemnitz, 02. Februar 2026 – Wie lässt sich die pflegerische Versorgung in Sachsen zukunftssicher und menschlich gestalten? Zu dieser zentralen Frage luden die Franchisepartner von HOMECARE – die Alltagshelfer Lucas Pfeifer (Franchisepartner Chemnitz) und Jan Holes (Franchisepartner Görlitz und Bautzen) am 02.02.2026 zu einem intensiven Fachdialog ein. Im Fokus stand das gemeinsame Ziel, die Unterstützung für Senioren sowie hilfsbedürftige Menschen und deren Umfeld stetig zu optimieren.

An der Diskussionsrunde nahmen neben den Gastgebern hochrangige Vertreterinnen der Bundes- und Landespolitik teil: Nora Seitz (Mitglied des Deutschen Bundestages), Ines Saborowski (1. Vizepräsidentin des Sächsischen Landtags) sowie Daniela Pfeifer (Mitglied des Sächsischen Landtags).

Thematischer Schwerpunkt des Treffens waren die spezifischen Herausforderungen der ambulanten Betreuung – mit besonderem Blick auf die Versorgung im ländlichen Raum. Die Beteiligten erörterten praxisnahe Lösungsansätze, um pflegende Angehörige wirksam zu entlasten und die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu sichern. Die politischen Vertreterinnen zeigten großes Interesse an den praktischen Erfahrungen der Standortleiter und nahmen wertvolle Impulse aus dem direkten Austausch mit.

Das hohe Engagement der Franchisepartner vor Ort sowie die offene und konstruktive Haltung der politischen Vertreterinnen stimmen alle Beteiligten optimistisch, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen Praxis und Politik ein entscheidender Schlüssel ist, um die Versorgungssituation nachhaltig zu verbessern.

„Wir sind überzeugt, dass die Menschen in Sachsen sich auf HOMECARE – die Alltagshelfer verlassen können – heute und in Zukunft“, so fasst Lucas Pfeifer das Fazit des Treffens zusammen. Ganz im Sinne des Mottos von HOMECARE – die Alltagshelfer: „Wir sind da.“

HOMECARE – die Alltagshelfer ist ein spezialisierter Dienstleister für die häusliche Betreuung und Alltagsbegleitung. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Senioren und Menschen mit Unterstützungsbedarf ein selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrauten Umgebung zu ermöglichen. Als verlässlicher Partner schließt HOMECARE – die Alltagshelfer die Lücke in der Versorgungskette, entlastet pflegende Angehörige nachhaltig und sichert durch individuelle Unterstützung die Lebensqualität der Betroffenen. Mit einem bundesweiten Netzwerk an qualifizierten Regionalpartnern steht HOMECARE – die Alltagshelfer für eine professionelle, menschliche und flächendeckende Versorgung, die weit über die klassische Pflege hinausgeht.

