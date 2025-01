Impulsnachmittage 2025: Neuer Gründergeist im Hegau

Fünf Kommunen fördern gemeinsam Existenzgründungen

Auch 2025 gibt es wieder die Impulsnachmittage von Singen aktiv Standortmarketing (https://www.singen-aktiv.de/foren-vortraege/ impulsnachmittage.html). Ab Februar 2025 finden die Veranstaltungen wieder jeweils am 1. Mittwoch im Monat statt. Mit den Impulsnach-mittagen bietet das „Netzwerk Existenzgründung“ von Singen aktiv Gründungsinteressierten die Möglichkeit, sich kompakt zu Themen der Selbständigkeit zu informieren.

Veranstaltung in zwei Blöcken: Einführung und Spezialthema

Wie bereits im zurückliegenden Jahr beginnen die Informationsveranstaltungen für Gründungsinteressierte um 16:00 Uhr. Das Spezialthema, zu dem stets ein Experte/eine Expertin des Netzwerks Existenzgründung referiert, startet immer um 17:00 Uhr.

Die beiden Blöcke können unabhängig voneinander besucht werden. Der Besuch des Impulsnachmittages ist gratis. Um Anmeldung wird gebeten.

Die Veranstaltungsreihe startet mit dem ersten Impulsnachmittag am Mittwoch, 5. Februar 2025 mit dem Spezialthema „Welche Steuern muss ich bei Existenzgründungen beachten? Was unterscheidet eine gewerbliche von einer freiberuflichen Tätigkeit?“

Neuer Gründergeist im Hegau: 5 Kommunen ziehen an einem Strang – Hilzingen neu dabei

Wie im letzten Jahr beteiligen sich die Stadt Engen sowie die Gemeinden Gottmadingen und Steißlingen an den Impulsnachmittagen. Neu dabei ist seit Mitte 2024 auch die Gemeinde Hilzingen. Zusammen ziehen die fünf Kommunen an einem Strang und wollen neuen Gründergeist im Hegau säen.

Individuelle Beratung ergänzt Impulsnachmittage

Auch 2025 gibt es wieder die Möglichkeit der individuellen Gründungsberatung, die die Informationsveranstaltungen ergänzt. Dabei wird auf spezielle Fragestellungen eingegangen.

Das Beratungsangebot wird zusammen mit dem Steinbeis-Verbund angeboten und umfasst eine 2-stündige Einführungsveranstaltung in der Gruppe (online), sechs Stunden persönliche Beratung sowie einen Online-Workshop zu einem Spezialthema nach Wahl. Mehr Informationen hierzu: https://steinbeis-exi.de/impulsnachmittage

Daneben bieten auch die IHK, die Handwerkskammer und weitere Partner des „Netzwerks Existenzgründung“ Einstiegsberatungen an.

Neu im Programm: Founder Walks

—————————————————

Die Founder Walks sind kostenlose Netzwerktreffen für Gründungsinteressierte, aktuell Gründer, Selbständige und Unternehmer, die sich in entspannter Atmosphäre austauschen, wertvolle Kontakte knüpfen und sich von der Natur zu neuen Geschäftsideen inspirieren lassen können. Aus den Founder Walks ergeben sich Möglichkeiten zur Kooperation und zur gegenseitigen Unterstützung.

Die Termine sind: Do, 24. Juli und Do, 25. September 2025. Anmeldung: https://singen.founder-walks.de

Themen der Impulsnachmittage:

Bei den Impulsnachmittagen wird unter anderem auf die folgenden Fragen eingegangen:

-Welche Voraussetzungen müssen für eine Selbständigkeit gegeben sein?

-Was sollte eine Gründungspersönlichkeit mitbringen?

-Was unterscheidet eine gewerbliche von einer freiberuflichen Tätigkeit?

-Welche Geschäftsmodelle gibt es – und welches Modell ist das richtige für mich?

-Warum ist ein Businessplan notwendig und aus welchen Bausteinen besteht er?

-Wie kann ich mich gegen Schicksalsschläge absichern?

-Was muss ich steuerlich beachten?

-Wie unterstützen Banken und Sparkassen Existenzgründungen?

-Welche konzeptionellen und finanziellen Aspekte müssen bei einer Selbständigkeit beachtet werden?

-Welche Förderungen sind bei der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit durch die Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter möglich?

Teil des Netzwerks Existenzgründung sind neben dem Finanzamt, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter, dem Handelsverband, der DEHOGA, der IHK und der Handwerkskammer auch Experten und Spezialisten aus den Reihen von Singen aktiv.

Betreut werden die Impulsnachmittage von Holger Hagenlocher, dem ehrenamtlichen Existenzgründungskoordinator von Singen aktiv.

Die Teilnahme an den Impulsnachmittagen ist kostenlos.

Um eine Anmeldung zu den Veranstaltungen wird gebeten,

per E-Mail: singen-aktiv@singen.de oder

telefonisch unter Tel. 07731 85 742.

Fünf Kommunen ziehen an einem Strang

„Wir von Singen aktiv unterstützen mit dem Netzwerk Existenzgründung Gründungsinteressierte dabei, ihre Ideen erfolgreich umzusetzen“, so Claudia Kessler-Franzen, Geschäftsführerin von Singen aktiv Standortmarketing e.V. und Leiterin der Singener Wirtschaftsförderung. „Doch der Schritt in die Selbständigkeit sollte gut geplant sein. Um ein Gründungsvorhaben von Anfang an systematisch auf den Weg zu bringen, müssen bereits im Vorfeld zahlreiche Überlegungen erfolgen, auf die wir mit unseren Angeboten Antworten geben wollen.“

Für Kommunen ergebe die Förderung von Existenzgründungen durchaus Sinn, ist sich Wilfried Trah, Vorstandsvorsitzender von Singen aktiv, sicher. „Es entstehen wohnortnahe Arbeitsplätze und die Vielfältigkeit des Wirtschaftsstandortes steigt weiter“, erklärt er den Nutzen des Angebots.

Auch Holger Mayer, Bürgermeister der Gemeinde Hilzingen, sieht Vorteile für den Wirtschaftsstandort: „Die Förderung von Existenzgründungen hat in Hilzingen bereits Tradition. Indem wir nun Existenzgründungen in Zusammenarbeit mit Partnerkommunen im Netzwerk Existenzgründung unterstützen, stärken wir den Wirtschaftsstandort Hegau, wovon wir alle profitieren.“

„Mit dem Innovationszentrum Engen IZE in Welschingen bieten wir innovativen Existenzgründern und jungen, technologieorientierten Unternehmen ideale Voraussetzungen für die Realisierung ihrer Unternehmensideen“, so Peter Freisleben, Wirtschaftsförderer der Stadt Engen. „Wir beteiligen uns gerne an den Impulsnachmittagen, weil wir den Wirtschaftsraum Hegau als Einheit sehen und von einem Ziehen an einem Strang alle Beteiligten nur gewinnen können.

„Gottmadingen beteiligt sich gerne an den Impulsnachmittagen, denn junge Unternehmen fordern nicht nur bestehende Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen heraus, sondern schaffen auch Arbeitsplätze, die die lokale Wirtschaft gegen Krisen absichert“, so Thomas Schleicher, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Gottmadingen. „So haben wir mit den GreenPlaces gerade neue Mietmöglichkeiten für Kleinunternehmer, Existenzgründer und Startups, geschaffen.“

Für Nadja Scheffel, zuständig für die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Steißlingen, sind die Impulsnachmittage ein Gewinn: „Durch die Zusammenarbeit im Netzwerk Existenzgründung können wir potenziellen Existenzgründenden Zugang zu wertvollen Ressourcen, Expertenwissen und einem breiten Netzwerk ermöglichen und erleichtern ihnen den Weg in die Selbstständigkeit.“ Für sie liegen die Vorteile auf der Hand: „Junge Unternehmen sind für die Zukunft der Gemeinde Steißlingen besonders wertvoll, da sie langfristig zur wirtschaftlichen Stabilität und Attraktivität beitragen.“

Auf dem Foto (v.l.n.r.): Wilfried Trah, Vorstandsvorsitzender Singen aktiv Standortmarketing e.V., Claudia Kessler-Franzen, Geschäftsführerin Singen aktiv, Nadja Scheffel, Wirtschaftsförderin Steißlingen, Oliver Rahn, Wirtschaftsförderer Singen, Peter Freisleben, Wirtschaftsförderer Engen, Holger Mayer, Bürgermeister Hilzingen, Thomas Schleicher, Wirtschaftsförderer Gottmadingen und Holger Hagenlocher, Existenzgründungskoordinator. Foto: Julian Müller/Singen aktiv

Ablauf der Impulsnachmittage 2025:

16:00 – 16:45 Uhr – Einführung für Gründungsinteressierte

Grundlagen der Existenzgründung – Wie läuft der Gründungsprozess? Auf was muss ich achten? Was bedeutet Selbständigkeit konkret?

Referent: Holger Hagenlocher, Koordinator „Existenzgründung“ – Singen aktiv Standortmarketing e.V., Steinbeis-Projektbüro Singen

Finanzielle Leistungen zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, freiwillige Weiterversicherung gegen Arbeitslosigkeit, Unterstützungs-leistungen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter nach Gründung.

Referentin: Christine Kesselheim, Arbeitsvermittlerin, Agentur für Arbeit, Geschäftsstelle Singen

Fördermöglichkeiten für Existenzgründer im Rahmen des Einstiegsgeldes und Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen.

Referent: Alexander Schwarz, Arbeitsvermittler Bereich Selbständige, Jobcenter Landkreis Konstanz

17:00 – 17:45 Uhr – Experten referieren zu Spezialthemen

Referat eines Spezialisten aus dem Netzwerk von Singen aktiv zu einem konkreten Thema (z.B. Steuern, Absicherung, aber auch Themen wie Unternehmensnachfolge u.a.)

17:45 Uhr – Zeit für Gründerfragen

Im informellen Austausch können die Teilnehmenden individuelle Fragen ansprechen und sich gegenseitig kennenlernen.

Termine der Impulsnachmittage 2025:

(immer mittwochs)

Mi, 05. Februar 2025

Welche Steuern muss ich bei Existenzgründungen beachten? Was unterscheidet eine gewerbliche von einer freiberuflichen Tätigkeit? Referentin: Alexandra Geiger, Finanzamt Singen

Mi, 02. April 2025

Was sind die Anforderungen für Finanzierungen und die Kreditvergabe an Existenzgründer:innen?

Referent: Johannes Rösch, Volksbank eG – Die Gestalterbank

Mi, 07. Mai 2025

Wie erstelle ich einen Businessplan? Worauf muss ich achten? Referent: Christian Lieb, Greiner || Mletzko Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB

Mi, 04. Juni 2025

Wie sichere ich mich als Existenzgründer:in ab? Welche Geschäftsversicherung und welche private Vorsorge sind wichtig? Referenten: Nicolai Unseld & Nicole Kania, Unseld & Kania OHG

Mi, 02. Juli 2025

Mi, 01. Oktober 2025

Wo bekomme ich das Startkapital für meine Existenzgründung? Was muss ich beachten?

Referentin: Franka Gaiser, Sparkasse Hegau-Bodensee

Mi, 05. November 2025

Mi, 03. Dezember 2025

Beginn jeweils 16:00 Uhr, Spezialthema: 17:00 Uhr

Singen aktiv Standortmarketing e.V.

Singen aktiv Standortmarketing e.V. ist am 18. Juni 2002 mit 53 Mitgliedern gestartet und hat aktuell über 270 Mitglieder, die verantwortlich für 14.000 Arbeitsplätze in der Stadt Singen sind. Singen aktiv soll dazu beitragen, geeignete Rahmenbedingungen für die Ausweitung des betrieblichen und wirtschaftlichen Nutzens seiner Mitglieder zu schaffen, um dadurch eine bessere Qualität und Kundenorientierung zu entwickeln, für alle Menschen, die in Singen leben und arbeiten. Gemeinsam mit den Mitgliedern von Singen aktiv werden Planungen und Maßnahmen erarbeitet, die Leben, Wohnen, Arbeiten und Mobilität in der Stadt Singen betreffen.

Zudem koordiniert Singen aktiv Standortmarketing e.V. die Wirtschaftsförderung der Stadt Singen.

Singen aktiv hat sich zum Ziel gesetzt, die die Kräfte innerhalb der Stadt zu bündeln, das wirtschaftliche Niveau zu erhalten und auszubauen sowie die wirtschaftliche Stärke der Stadt durch Vernetzung und Kooperation zu stärken. Dabei wird die Zusammenarbeit der Akteure aus Gewerbe, Handel, Handwerk, Dienstleistung und Industrie intensiviert, zum Beispiel durch das Mitwirken bei Aus- und Weiterbildung und Fachkräftegewinnung. Mehr Informationen unter:

www.singen-aktiv.de

Netzwerk Existenzgründung

Seit 2005 existiert das gut ausgebaute „Singen aktiv: Netzwerk Existenzgründung“. Es hilft Gründungsinteressierten bei der Umsetzung ihrer Ideen und unterstützt diese dabei, in markt- und wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen zu investieren. Damit minimiert das Netzwerk die Risiken einer Existenzgründung und schafft die Voraussetzungen für lebensfähige Neugründungen.

Mit den Impulsnachmittagen bietet Singen aktiv zusammen mit den mit Partner:innen des Netzwerks Existenzgründung seit 15 Jahren ein niederschwelliges Angebot für Gründungsinteressierte und Existenzgründende. Dabei werden neben einer allgemeinen Einführungen Informationen zu wechselnden Spezialthemen vermittelt. Mehr Informationen:

www.singen-aktiv.de/foren-vortraege/impulsnachmittage.html

Existenzgründungskoordinator Singen aktiv

Holger Hagenlocher ist seit über 20 Jahren selbständig. Bis 2015 lag sein Schwerpunkt vor allem in seiner gewerblichen Agenturtätigkeit. Seit 2015 ist der studierte Wirtschaftswissenschaftler (Diplom-Ökonom) vor allem als selbständiger Berater und als Dozent an verschiedenen Bildungseinrichtungen aktiv.

Zudem ist Hagenlocher mit seinem Projektbüro Singen freiberuflicher Coach und Unternehmensberater im Steinbeis-Verbund – unter anderem als akkreditierter Berater im Steinbeis-Beratungszentrum Existenzgründung (www.Steinbeis-EXI.de).

Für Singen aktiv übernimmt er ehrenamtlich die Funktion des Existenzgründungskoordinators.

Firmenkontakt

Singen Aktiv Standortmarketing e.V.

Claudia Kessler-Franzen

Erzbergerstraße 8b

78224 Singen

07731 85740



https://www.singen-aktiv.de/foren-vortraege/impulsnachmittage.html

Pressekontakt

Hagenlocher PR

Holger Hagenlocher

Schwarzwaldstr. 44

78224 Singen

07731-7990344

07731-7990346



https://hagenlocher-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.