In 4 Minuten zum Weltrekord

in nur 4 Minuten muss die Botschaft auf den Punkt gebracht werden, das ist sehr herausfordernd. Die Stoppuhr kennt kein Pardon, nach 4 Minuten wird der Ton heruntergefahren. Dann zeigt der Applaus des Publikums wie es um einen steht und man weiß, ob sich die große Mühe und intensive Vorbereitung gelohnt hat, sagte Ingrid Erkel

Sie gewann den Weltrekord in der Kategorie B2B, verliehen von einer hochkarätigen Jury aus Radio- und Fernsehjournalisten, Redneragenturen, Sozial Media Experten und dem renommierten Speaker, Veranstalter und Buchautor Hermann Scherer.

Der Weltrekord war bisher nur in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, München und diesmal am 19.06.20 in Wiesbaden gelungen. Bei dem internationalen Speaker Slam mit 73 Speakern aus über 9 verschiedenen Nationen gab es verschiedene Kategorien. Der internationale Rednerwettschreit “Speakers Slam” wurde von zwei Fernsehsendern Hamburg 1 und SWR übertragen. Gerade unter Corona Bedingungen ein weiterer besonderer Knackpunkt.

Die Themen-Auswahl oblag den Rednern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und müssen sich entscheiden, ob sie allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen. Die Herausforderung des Abends bestand darin das Publikum und die Jury zu überzeugen.

In ihrer Rede beantworte die Unternehmensberaterin Ingrid Erkel dabei auf unterhaltsam same und humorvolle Art und Weise wie Unternehmenskultur hilft Vertrauen aufzubauen und wie Unternehmen es schaffen attraktiv zu werden für Mitarbeiter und zusätzlich noch sehr deutlich Arbeitszeit einzusparen.

Mit konkreten Beispielen überzeugte Ingrid Erkel das Publikum und die Jury und berichtete aus ihren Erfahrungen. Wie hartnäckige Probleme, die sonst unter den Teppich gekehrt werden, in Personal und Prozessstruktur sich lösen lassen.

Gerade durch die Corona Krise hat das Thema Unternehmenskultur wieder neuen Aufwind erhalten. Viele Mitarbeiter haben durch das Homeoffice ihre Arbeitshaltung verändert. Dies wird von Frau Erkel wissenschaftlich untersucht und mit im Unternehmen bekleidet.

warum ich Ihnen helfen kann – das Mitarbeiter gerne in Ihrem Unternehmen arbeiten. Ich analysiere die Stimmung in Ihrem Unternehmen. Analysiert wird das Organisationsverhalten in vier Dimensionen Individuum, Team, Vorgesetzter und Organisation. Die Diagnosen führen zu einem ganzheitlichen Organisations- und Kulturbild, sowie zu klaren Handlungsvorschlägen in den einzelnen Organisationsebenen. Daraus entwickeln sich die nächsten Schritte.

Wer sind Ihre Unterstützer im Unternehmen ? Wer sind Ihre Kritiker? Wer hat gute, praktikable Ideen? Was lässt sich davon umsetzen? Was wollen Sie als Chef? Wo wollen Sie hin/Ihre Vision?

Wo finden Sie die neuen Mitarbeiter? Auf alle Fragen finden wir eine Antwort und wenn Sie es wollen verändern wir gemeinsam Ihre Unternehmenskultur. Denn Arbeit soll doch Spass machen, oder?

Daraus gestaltet sich weiter ein nachhaltiges Unternehmenswachstum, das die Mitarbeiter gerne mittragen und das Unternehmen wird produktiver mit einer deutlichen Zeitersparnis pro Mitarbeiter und Tag!

