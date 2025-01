„In Darmstadt wird Fusionsenergie Realität“ – Jens Spahn und Ines Claus besuchen neues Labor von Focused Energy

Darmstadt, 26. Januar 2025 – Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Ines Claus, Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, haben das neue Target-Labor von Focused Energy besucht. Begleitet wurden sie von Benedikt Kuhn, Chef der Hessischen Staatskanzlei. Die Politiker zeigten sich sehr beeindruckt vom aktuellen Stand der Laserfusion und von den Plänen des aus der TU Darmstadt hervorgegangenen Unternehmens. „Es ist höchste Zeit, dass unser Land seinen Optimismus für technologischen Fortschritt wiederentdeckt“, so Jens Spahn. Er sprach sich für die Beauftragung von zwei Fusionskraftwerken mit konkurrierender Technik durch den Bund aus und sagte: „Das erste ans Netz angeschlossene Fusionskraftwerk der Welt soll in Deutschland stehen. Lasst uns zeigen, was wir können.“

Focused Energy investiert stark in den hiesigen Standort, um das Potenzial der Fusionsenergie zu erschließen. Das neue Labor ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Industrialisierung der Laserfusion. Hier werden bereits stecknadelkopfgroße Target-Prototypen hergestellt, die den Brennstoff für die Fusion enthalten und neue Maßstäbe in der präzisen, effizienten und kostengünstigen Produktion setzen. Diese Technologie ist essenziell für den wirtschaftlichen Betrieb zukünftiger Fusionskraftwerke.

Nachhaltige Energieversorgung mit dem Motor der Sterne

Focused Energy hat bereits mehr als 10 Millionen Euro in die rund 1.600 Quadratmeter große Halle mit dem Target-Labor auf dem Gelände von Hottinger Brüel & Kjr in Darmstadt investiert. Dort werden nicht nur die Brennstoffe für die Fusionsenergie entwickelt, sondern auch ein Hochleistungslasersystem für weitere Experimente errichtet, die den Weg zur Marktreife der Fusionsenergie ebnen. Das Lösungsangebot – bestehend aus optimierten Targets mit der idealen Brennstoffmischung und den darauf abgestimmten Lasersystemen – ist weltweit einzigartig und kann von keinem anderen Unternehmen so angeboten werden.

Die Fusionsenergie gilt als unerschöpfliche, sichere Energiequelle der Zukunft. Mit ihr kann Deutschland nicht nur energieautarker werden, sondern es ist auch die große Chance, eine neue Zukunftstechnologie aufzubauen.

Hessen wird Leitstandort für Laserfusion

„Wir wollen Hessen zu einem führenden Zentrum der Laserfusion ausbauen. Focused Energy leistet mit seinen Investitionen in die Fusionstechnologie einen entscheidenden Beitrag zur Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Dieses klare Bekenntnis zum Standort stärkt zugleich die Wirtschaftskraft der gesamten Region“, so die beiden Gründer von Focused Energy, Thomas Forner und Prof. Markus Roth, beim Rundgang mit den CDU-Politikern.

Focused Energy ist in der Laserfusion weltweit führend und das einzige Fusionsunternehmen mit eigenem Target-Labor. „Die Targets sind die entscheidende Komponente im Laserfusionsprozess. Statt uns ausschließlich auf die Laser zu konzentrieren, liegt unser Fokus auf der Entwicklung des Fusionsbrennstoffs“, erklärte Thomas Forner.

Aufbau eines Ökosystems für die Industrialisierung der Laserfusion

„Diese einzigartige Positionierung erlaubt es uns, nicht nur die Industrialisierung der Laserfusion zu beschleunigen, sondern auch ein komplettes Ökosystem aufzubauen, das für die Versorgung zukünftiger Fusionskraftwerke mit Targets erforderlich ist“, ergänzte Prof. Markus Roth. „Wir setzen als Innovationstreiber entscheidende Impulse in der Laserfusion und beim Aufbau eines industriellen Ökosystems für die Fusionsenergie in Deutschland“.

Focused Energy ist ein 2021 von der TU Darmstadt ausgegründetes deutsch-amerikanisches Unternehmen, das in wenigen Jahren eine sichere und schier unerschöpfliche Energieerzeugung durch laserbasierte Kernfusion ermöglichen wird. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Darmstadt und in Redwood City/Kalifornien und beschäftigt die besten Köpfe einschlägiger Forschungsinstitute und Universitäten in Europa und den USA. Focused Energy nutzt die in den vergangenen 30 Jahren in der Fusionsforschung gesammelten Erfahrungen seiner Gründer, gepaart mit der Schnelligkeit eines jungen Unternehmens und privaten Investitionen, um die laserbasierte Fusion zur Marktreife zu bringen und den weltweiten Energiehunger zu stillen.

