In den SoftwareReviews 2026 für Privileged Access Management ist Keeper Marktführer in puncto Nutzerzufriedenheit und Kundenerfahrung

Unabhängige Nutzer-Erhebung belegt die Spitzenleistung von KeeperPAM bei der Kundenzufriedenheit, Benutzerfreundlichkeit und Zusammenarbeit mit Anbietern

MÜNCHEN, 29. Juli 2026 – Keeper Security, ein führender Anbieter für Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Identitätssicherheit sowie Privileged Access Management (PAM), belegt in einem aktuellen Vergleichsbericht der Info-Tech Research Group den ersten Platz. Die Analyse basiert auf unabhängigen, nutzervalidierten Daten der Plattform SoftwareReviews. KeeperPAM ging als Spitzenreiter unter den PAM-Anbietern hervor und übertraf die Konkurrenz insbesondere bei zentralen Kennzahlen zur Zufriedenheit und Kundenstimmung.

– Keeper erzielte in den wichtigsten Kategorien die höchsten Werte unter allen bewerteten Anbietern: darunter eine Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit von 93 Prozent, eine Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses von 87 Prozent als „angemessen“ und einen emotionalen Netto-Fußabdruck von +89.

– Das Unternehmen führte zudem bei den Implementierungskennzahlen: darunter eine einfache Implementierung von 85 Prozent und eine einfache IT-Verwaltung von 85 Prozent.

– Keeper erzielte bei der Benutzerfreundlichkeit und Intuitivität eine Zufriedenheitsbewertung von 81 Prozent und unterstrich damit sein Engagement für ein benutzerfreundliches, intuitives Design.

Die Verwaltung privilegierter Zugriffe ist zum grundlegenden Bestandteil der Cybersicherheit in Unternehmen geworden, da diese mit immer raffinierteren, identitätsbasierten Bedrohungen konfrontiert sind. Da sich Netzwerkumgebungen zunehmend auf Cloud-, Hybrid- und Remote-Infrastrukturen ausweiten, ist die Verwaltung privilegierter Zugangsdaten und Zugriffspfade komplexer geworden – und wichtiger denn je.

Gleichzeitig zeigen die auf der Plattform von SoftwareReviews erhobenen Daten zur Nutzerzufriedenheit eine zunehmende Diskrepanz im Bereich der Unternehmenssoftware. Während 92 Prozent der Unternehmen ihre bestehenden Software-Investitionen verlängern, würden nur 64 Prozent ihre Anbieter weiterempfehlen. Diese Zufriedenheitslücke unterstreicht, wie wichtig es ist, einen Technologiepartner zu wählen, der nicht nur eine starke Funktionalität, sondern auch langfristigen Mehrwert, Benutzerfreundlichkeit und Kundensupport bietet.

„Unternehmen überdenken ihren Umgang mit PAM, da identitätsbasierte Angriffe weiter zunehmen und die Infrastruktur immer komplexer wird“, sagt Darren Guccione, CEO und Mitbegründer von Keeper Security. „Die Auszeichnung von SoftwareReviews spiegelt unser Engagement wider, eine moderne, einheitliche Plattform bereitzustellen, die sowohl Sicherheit als auch Benutzererfahrung in den Vordergrund stellt. Wir haben KeeperPAM entwickelt, um die Reibungsverluste, Kosten und Komplexität uneinheitlicher, veralteter Lösungen zu beseitigen und Unternehmen gleichzeitig vollständige Transparenz und Kontrolle über privilegierte Zugriffe zu ermöglichen.“

Warum sich Keeper von anderen abhebt

Der Bericht von SoftwareReviews hebt die gleichbleibend hohe Leistung von Keeper in den Bereichen hervor, die für Unternehmenskunden am wichtigsten sind. Er belegt damit die führende Position des Unternehmens in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Produktfunktionen und Zusammenarbeit mit Anbietern.

– Kundenerfahrung und Anbieterbeziehung: Keeper erzielte unter allen bewerteten Anbietern den höchsten Wert beim „Net Emotional Footprint“ (+89), was auf ein starkes Kundenvertrauen, Transparenz und kontinuierliches Engagement hindeutet. Die Nutzer berichten von einer hohen Zufriedenheit in Bezug auf das Serviceerlebnis, die Produktinnovation und die Reaktionsfähigkeit des Anbieters.

– Einfache Bereitstellung und Zeit bis zur Wertschöpfung: Keeper lag bei den implementierungsbezogenen Kennzahlen, darunter einfache Bereitstellung, Datenintegration und IT-Verwaltung, an der Spitze. Unternehmen profitierten von einem optimierten Onboarding-Prozess, der Betriebsunterbrechungen reduziert und die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzt.

– Benutzererfahrung und Akzeptanz: Hohe Bewertungen bei der Benutzerfreundlichkeit unterstreichen Keeper’s Fokus auf intuitives Design. Eine nahtlose Benutzererfahrung reduziert den Schulungsaufwand, fördert die Akzeptanz in allen Teams und ermöglicht es den Mitarbeitern, effizienter und sicherer zu arbeiten.

– Funktionsumfang und Plattformkonsolidierung: Keeper hat sich sowohl hinsichtlich der Funktionsvielfalt als auch der Qualität gegenüber der Konkurrenz durchgesetzt und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum auf einer einzigen Plattform. Durch diesen einheitlichen Ansatz entfällt der Bedarf an mehreren Einzellösungen, was die Komplexität verringert und die betriebliche Effizienz verbessert.

KeeperPAM ist eine moderne, cloudnative Plattform für das Privilegierte-Zugriffsmanagement, die auf einer Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Architektur basiert. Die Plattform vereint die Verwaltung von Unternehmenspasswörtern, geheimen Daten, privilegierten Sitzungen und Endpunktprivilegien in einer einzigen, einheitlichen Lösung. Mit KI-gestützter Bedrohungserkennung, Echtzeitüberwachung und automatisiertem Wechsel von Anmeldedaten bietet KeeperPAM Unternehmen vollständige Transparenz und Kontrolle über privilegierte Zugriffe. Die Architektur des Systems sorgt für die Durchsetzung des Prinzips der geringsten Berechtigungen und des Just-in-Time-Zugriffs für alle Benutzer, Geräte und die gesamte Infrastruktur. So unterstützt KeeperPAM Unternehmen dabei, ihre Angriffsfläche zu verringern, die Compliance zu stärken und sich gegen moderne Cyberbedrohungen zu schützen.

Die KeeperPAM-Lösung hat das immense Wachstum von Keeper vorangetrieben. Das Unternehmen wurde kürzlich in der Gartner-Analyse zum zweitwachstumsstärksten Anbieter von Cybersicherheitssoftware weltweit gekürt und liegt damit nur hinter Google. Keeper erzielte im Jahr 2025 weltweit eine Umsatzwachstumsrate von 53,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was dem 3,45-Fachen des Gesamtmarktdurchschnitts von 15,50 Prozent entspricht.

Mehr Details und den vollständigen Vergleichsbericht von SoftwareReviews zum Thema „Privileged Access Management“ für das Jahr 2026 gibt es hier.

Unternehmen können außerdem eine Demo von KeeperPAM unter folgender Adresse anfordern: keepersecurity.com/privileged-access-management.

Keeper Security ist die führende Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Lösung für Identitätssicherheit, der Millionen von Menschen und Tausende von Organisationen weltweit vertrauen. KeeperPAM ist die Privileged-Access-Management-Plattform von Keeper, die Passwort- und Passkeymanagement, Geheimnisverwaltung, privilegiertes Sitzungsmanagement und Endpoint Privilege Management in einer einzigen Cloud-nativen Plattform vereint, geschützt durch quantenresistente Verschlüsselung. KeeperAI bietet KI-basierte Bedrohungserkennung in Echtzeit für jede privilegierte Sitzung. Da KI-Agenten immer häufiger anzutreffen sind und die Identität zur entscheidenden Angriffsfläche wird, regelt Keeper den Zugriff für Menschen, Maschinen, nicht-menschliche Identitäten und KI-Agenten, und dient als einheitliche Kontrollebene für Zugriff, Compliance und Transparenz im gesamten Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter KeeperSecurity.com.

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