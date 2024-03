Der Mangel an Berufsbetreuern ist ein ernsthaftes Problem, das alle Altersklassen der Bevölkerung betrifft.

In Deutschland steht die Gesellschaft vor einer großen Herausforderung, da die Babyboomer-Generation in Rente geht und gleichzeitig viele junge Menschen massive Ängste bezüglich ihrer Zukunft haben.

Der fortschreitende demografische Wandel hat Auswirkungen auf viele Bereiche, insbesondere auf den Arbeitsmarkt und das Sozialsystem.

Mit dem Anstieg der Rentner und einem deutlich steigenden Bedarf an Pflege und Betreuung sowie an fehlenden qualifizierten Fachkräften, auch für jüngere Menschen führt dies zu Engpässen in der Versorgung in allen Bereichen und belastet die vorhandenen Betreuungssysteme enorm.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, sind mehrere Maßnahmen erforderlich:

1. Förderung von Ausbildungsmöglichkeiten zur Sachkunde wie es die HELP Akademie in den hochqualifizierten Lehrgängen anbietet: Ganz nach den gesetzlichen Vorschriften unterrichten noch engagierte Dozenten in den Fachbereichen in denen Sie auch ansonsten beruflich tätig sind.

2. Attraktivere Lehrgangsbedingungen: Um mehr fachlich kompetente zukünftige Betreuer zu begeistern, müssen die Bedingungen im Lehrgang das Lernen unterstützen. Die HELP Akademie unterrichtet in kleinen Gruppen bis maximal 20 Personen. Als ZOOM Meetings und immer im aktiven Dialog mit den Dozenten und Mitteilnehmern findet eine intensiver Austausch statt.

3. Förderung von Technologie mit Innovation: Technologische Lösung durch eine z. B. perfekte Datenbank, die ständig weiterentwickelt wird und auch erschwinglich sein muss, trägt dazu bei, die Effizienz in der Berufsbetreuung zu steigern. Die HELP Akademie gibt hier eine interessante Empfehlung.

4. Bewusstseinsbildung und Enttabuisierung: Es ist wichtig, das Bewusstsein für die Bedeutung der beruflichen Betreuung in der Gesellschaft zu erhöhen und Vorurteile abzubauen. Dies kann dazu beitragen, das Ansehen dieses Berufes zu verbessern und mehr Menschen für eine Karriere in diesem Bereich zu gewinnen. Die gesetzliche Vorgabe zur Sachkunde ist der erste Schritt.

5 .Extrem Wichtig ist jetzt eine verbesserte Vergütung für diesen so anspruchsvollen Beruf mit größter Verantwortung für die Menschen die eine Betreuung benötigen. Die HELP Akademie engagiert sich als Kooperationspartner mit einem der großen Verbände für freie Berufsbetreuer zu diesem Thema.

Durch eine gezielte Investition in Ausbildung, Arbeitsbedingungen und Technologie kann Deutschland den Mangel an Berufsbetreuern angehen und sicherstellen, dass die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung auch in Zukunft angemessen erfüllt werden.

