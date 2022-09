In einem interessanten Gespräch mit Emanuell Charis.

Dem Autor des Sachbuchs „Die Arche Noah des Glücks“ berichtet Helga König von ihren Erfahrungen.

In einem interessanten Gespräch zwischen Helga König und Emanuell Charis, dem Autor des Sachbuchs „Die Arche Noah des Glücks“, wurde über die Themen Glück und Zufriedenheit gesprochen. Emanuell Charis ist der Ansicht, dass man immer auf der Suche nach dem Glück ist, aber es oft gar nicht bemerkt, wenn man es hat. Helga König stimmt dem zu und fügt hinzu, dass die Menschen heutzutage viel zu materialistisch sind und mehr Wert auf Dinge legen, die sie glücklich machen sollen, anstatt auf die kleinen Dinge im Leben, die wirklich wichtig sind.

Über, das Buch „Die Arche Noah des Glücks“ Stimmung verbessern können.

Dieses Buch ist sowohl für Einsteiger in das Thema Achtsamkeit als auch für erfahrene Praktizierende geeignet.“ Ich habe das Buch „Die Arche Noah des Glücks“ von Emanuell Charis gelesen und war sehr beeindruckt von der Weisheit, die in diesem Buch steckt. Es ist klar geschrieben und vermittelt die Botschaft der Achtsamkeit auf eine sehr einprägsame Weise. In diesem Buch wird deutlich, wie unsere Gedanken unser Leben beeinflussen und wie wir mithilfe der Achtsamkeit unseren Geist beruhigen und unsere

Helga König im Gespräch mit Emanuell Charis

In seinem neuen Buch „Die Arche Noah des Glücks“ spricht Emanuell Charis mit Helga König ausführlich darüber, was es braucht, um glücklich zu sein. Er zeigt, dass Glück nicht nur eine Frage der Persönlichkeit ist, sondern auch von äußeren Faktoren abhängig ist. Darüber hinaus gibt er konkrete Tipps und Anleitungen, wie jeder Mensch sein eigenes Glück finden und leben kann. Emanuell Charis ist ein hoch angesehener Hellseher. In seinem neuesten Buch „Die Arche Noah des Glücks“ spricht Emanuell Charis ausführlich darüber, was es braucht, um glücklich zu sein. Er zeigt, dass Glück nicht nur eine Frage der Persönlichkeit ist, sondern auch von äußeren Faktoren abhängig ist. Darüber hinaus gibt er konkrete Tipps und Anleitungen, wie jeder Mensch sein eigenes Glück finden und leben kann.

Wie kann ich die Arche Noah des Glücks finden?

Das Buch die Arche Noah des Glücks ist ein großartiges Buch, das Kraft und Hoffnung vermittelt. Es kann bei Amazon bestellt werden und ich kann es nur empfehlen!

