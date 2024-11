In Kürze verfügbar: Gaming-Monitor Philips Evnia 34M2C5501A

Amsterdam, 29. November 2024 – MMD, der führende Display-Spezialist und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, präsentiert den 86,4 cm (34″) Ultrawide Gaming-Monitor Evnia 34M2C5501A. Das Modell entstammt der Evnia 5000-Serie, aus der kürzlich bereits die 27″- beziehungsweise 32″-Modelle 27M2C5501 und 32M2C5501 vorgestellt wurden.

Der Evnia 34M2C5501A verfügt über ein Curved Fast-VA-Panel, eine Bildwiederholrate von 180 Hz, einen geringen Input Lag, eine Reaktionszeit von lediglich 0,5 ms MPRT, Smart MBR und alle Features, um auch rasante Games mit gestochen scharfen, lebendigen Darstellungen und einem besonders flüssigen Gameplay genießen zu können. Hinzu kommen DisplayHDR 400 sowie UWQHD-Auflösung für eine erstaunliche Dynamik, fantastische Farben und eine präzise Schärfe sowie Stark ShadowBoost für mehr Details in dunklen Szenen.

Dieses Modell bietet Immersion auf höchstem Niveau, denn sein Curved Design (1500R) ahmt die natürliche Krümmung des menschlichen Sichtfelds nach. Hinzu kommt die KI-optimierte Ambiglow-Beleuchtung, mit der von der Rückseite des Monitors aus der Raumhintergrund illuminiert wird. Sie synchronisiert ihre Farben mit dem Geschehen auf dem Bildschirm und untermalt damit das visuelle Erlebnis für eine noch immersivere Spielatmosphäre in jeder einzelnen Szene.

Die Key Features des Philips Evnia 34M2C5501A:

– Ultraschnelle 0,5 ms MPRT für gestochen scharfe Bilder und ein flüssiges Gameplay

– 180 Hz Bildwiederholrate für Ultra-Smooth-Darstellungen

– Geringer Input-Lag für eine extrem schnelle wahrnehmbare Umsetzung der Eingabebefehle

– Stark ShadowBoost für mehr Details in dunklen Szenen

– KI-optimierte Ambiglow-Beleuchtung für stärkere Umgebungseffekte

– SmartImage Game-Modi für optimierte Bildeinstellungen

– USB-Hub für vielfältige Anschlussmöglichkeiten

– Integrierte Stereo-Lautsprecher

– LowBlue-Modus und Flicker-Free-Technologie zur Schonung der Augen

– Neig-, schwenk- und höhenverstellbares Display für eine optimale Körperhaltung vor dem Gerät

Der Philips Evnia 34M2C5501A ist in Kürze für 379,00 EUR (UVP) beziehungsweise 369,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) erhältlich.

Weitere Informationen zum Philips Evnia 34M2C5501A: https://www.philips.de/c-p/34M2C5501A_00/

Weitere Informationen zu Philips Monitoren: https://www.philips.de/c-m-so/monitore

Weitere Informationen zu Philips Evnia Modellen: https://www.evnia.philips/de-de

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

Firmenkontakt

MMD Monitors and Displays B.V.

Xeni Bairaktari

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945



http://www.mmd-p.com

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 78 90 76 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.