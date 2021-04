In nur wenigen Stunden zum RSA Zertifikat

RSA Online-Schulung für die Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum liefert den erforderlichen Qualifikationsnachweis

In vielen Unternehmen herrscht Unsicherheit, wenn es um die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum geht. Denn jeder Verantwortliche im Betrieb oder in einer Behörde, der mit dem Planen, Errichten und Betreiben einer solchen Arbeitsstelle betraut ist, benötigt den Qualifikationsnachweis gemäß MVAS 99. Das Problem ist, dass Auftragnehmer ohne den erforderlichen Qualifikationsnachweis in Form eines RSA Zertifikats bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben benachteiligt sind. Je nach Anforderung und Tätigkeit des Unternehmens oder der Behörde – innerorts, außerorts oder auf Autobahnen – wird dieser Nachweis in ein- oder zweitägigen Online-Schulungen durch das Murken Sachverständigenbüro herausgegeben.

Online-Schulungen sind praktisch erprobt und überzeugen mit hoher Qualität

Die Teilnehmer werden in den RSA Online-Schulungen in den Bereichen MVAS 99, RSA 95 und ZTV-SA 97 auf den neuesten Stand gebracht. Die Online-Schulungen haben den Vorteil, dass für die Teilnehmer keine Reisekosten anfallen und es wird keine wertvolle Zeit für An- und Abreise vergeudet. Durch die über viele Jahre erprobte Wissensvermittlung der RSA 95 Themen konnte der Lernstoff so weit komprimiert werden, dass der Zeitaufwand bei einer 1-Tages-Schulung nur 6 Zeitstunden beträgt! Der Mitarbeiter sitzt während der Online-Schulung an seinem PC, Tablet oder sogar am Handy. Ob im Planungsbüro, im Gemeinschaftsraum mit mehreren teilnehmenden Kollegen oder sogar im Bauwagen: Die RSA Online-Schulung ist nahezu an jedem Ort möglich, wenn eine Internetverbindung gegeben ist. Die Teilnahme ist ohne Mikrofon möglich, weil die Teilnehmer während der Schulung ihre Fragen im Chat stellen können.

Am Ende der Schulung erhalten die Teilnehmer umgehend ihr RSA Zertifikat zugesandt.

Ob einzeln oder in kleinen Gruppen: Die Teilnehmer erhalten mit wenig Aufwand den oft geforderten Qualifikationsnachweis. Und der Nutzen dieser Schulung liegt klar auf der Hand: Durch die Vermittlung von Theorie und praktischen Beispielen sinkt bei den Teilnehmern die Gefahr, eine Baustelle falsch abzusichern. Mangelnde Kenntnis, wie man es richtig macht, kann nicht nur Verkehrsteilnehmer gefährden, sondern es können die eigenen Mitarbeiter und Kollegen zu Schaden kommen. Der Gesetzeslage ist daher ganz klar: Sind die für Arbeitsstätten-Sicherheit verantwortlichen Mitarbeiter nicht ausreichend qualifiziert, drohen den Verantwortlichen im Schadenfall haftungsrechtliche Konsequenzen. Und unter Umständen müssen sie mit Schadensersatzforderungen rechnen.

Vorteile einer Online-Schulung für Selbständige und Unternehmer

Bei den zahlreichen Vorschriften und sich regelmäßig verändernder Rahmenbedingungen fällt es Selbständigen und Unternehmern oft schwer, die aktuellen gesetzlichen Vorgaben gemäß MVAS, RSA und ZTV-SA stets zu kennen und täglich auf den Baustellen einzuhalten. Mindestens genauso schwer kann es sein, einen passenden Termin für die Teilnahme an einer Schulung zu finden, weil Mitarbeiter in laufenden Projekten verplant sind und einfach die Zeit für eine Fortbildung fehlt.

Die RSA Online-Schulungen des Murken Sachverständigenbüros wurden so entwickelt, dass sie punktgenau auf die gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien eingehen und dies mit praktischen Beispielen und Tipps lebendig veranschaulichen. Der Zeitaufwand für die Schulungsteilnahme ist deshalb überschaubar und man muss sich als Unternehmer zukünftig nicht mehr so viele Gedanken machen, ob die eigenen Mitarbeiter die Baustellen korrekt absichern.

Informationen zu den RSA Online-Schulungen erhalten Interessenten beim Murken Sachverständigenbüro GmbH, An der Warte 5, 34317 Habichtswald, Telefon 05606 8774777, per E-Mail an info@murken-arbeitsstellensicherung.de oder auf der RSA-Webseite www.schulung-rsa.de

Das Murken Sachverständigenbüro bietet Interessenten die Möglichkeit, an Online-Schulungen teilzunehmen, um den Qualifikationsnachweis im Bereich der Arbeitsstellensicherung im öffentlichen Verkehrsraum zu erlangen. Durch langjährige Praxis in der Verkehrstechnik und mit über 20jähriger Erfahrung im Schulungsbereich ist das Sachverständigenbüro Murken Experte auf dem Gebiet der Arbeitsstellensicherung.

Firmenkontakt

Sachverständigenbüro Murken GmbH

Hans-Dieter Murken

An der Warte 5

34317 Habichtswald / Ehlen

05606-8774777

info@murken-arbeitsstellensicherung.de

http://www.schulung-rsa.de

Bildquelle: Adobe Stock