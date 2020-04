In “Perspektiv-Workshops” den Erfolg nach der Krise planen

Die Unternehmensberatung Kudernatsch Consulting & Solutions führt in und für Unternehmen (digitale) Perspektiv-Workshops zur Vorbereitung auf die Zeit nach der Krise durch.

Wie stark verändert die Corona-Krise die Rahmenbedingungen unseres wirtschaftlichen Handels? Welche Chancen und Risiken ergeben sich hieraus für uns? Was sollten oder müssen wir tun, um nach der Krise erfolgreich im Markt zu sein? Das fragen sich zurzeit viele Unternehmensführer, nachdem sie die wichtigsten Akut-Maßnahmen zur Sicherung der Existenz ihrer Unternehmen und deren Liquidität ergriffen haben.

Dabei kämpfen sie mit dem Problem: Aktuell weiß niemand, was die Zukunft bringt. Hierüber lassen sich nur Hypothesen formulieren. Zugleich stehen die Entscheider in den Unternehmen jedoch vor der Herausforderung, die Weichen in Richtung Erfolg zu stellen. Zudem müssen sie ihren Mitarbeitern Halt und Orientierung bieten. Dies können sie nur mit einem zumindest vorläufigen Plan.

Deshalb bietet die international tätige Unternehmensberatung Kudernatsch Consulting & Solutions, Straßlach bei München, zurzeit Perspektiv-Workshops und-coachings zum Managen der Krise und zum Vorbereiten auf die Zeit nach der Krise für die Top-Entscheider in Unternehmen an. In ihnen reflektiert die Firmeninhaberin Dr. Daniela Kudernatsch mit den Teilnehmern solch komplexe Fragen wie:

-Inwieweit ändern sich durch die Corona-Krise die Rahmenbedingungen unserer wirtschaftlichen Tätigkeit? Löst die Krise zum Beispiel einen Konzentrationsprozess in unserer Branche aus? Brechen unsere Lieferketten zusammen? Werden unsere Geschäftsprozesse fragil? Erhöhen sich die Handelsbarrieren? Und:

-Was bedeutet dies zum Beispiel für unsere Beschaffung, unsere Produktion, unsere Forschung & Entwicklung, unseren Vertrieb?

Außerdem reflektiert die promovierte Betriebswirtin, deren jüngstes Buch “Transparente und agile Strategieumsetzung mit OKR” im März erschien, mit ihnen solche für die Personal- und Organisationsentwicklung sowie Strategieentwicklung und -umsetzung relevanten Themen wie:

-Welche unserer laufenden Projekte werden durch die Krise obsolet bzw. erfordern eine neue Fokussetzung?

-Welche neuen Herausforderungen kommen im Bereich Digitalisierung auf uns zu?

-Wie stark werden sich die Arbeitsstrukturen und -beziehungen in unserer Organisation dadurch verändern, dass zurzeit viele Mitarbeiter Erfahrung mit dem Arbeiten im Homeoffice sammeln?

-Inwiefern wird unsere Unternehmens- und Führungskultur dadurch beeinflusst, dass in der Krise und anschließenden Aufbauphase viele, oft schmerzhafte Top-down-Entscheidungen getroffen werden müssen?

Hierauf aufbauend entwickeln Daniela Kudernatsch mit den Teilnehmern unterschiedliche Szenarien, wie der Markt, das Unternehmen selbst sowie die Arbeitsprozesse in ihm sich nach der Krise gestalten könnten. Diese werden danach bezüglich der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens bewertet, bevor schließlich hieraus Maßnahmenpläne abgeleitet werden, was es zu tun gilt, um aus der Krise nach Möglichkeit gestärkt hervor zu gehen.

Wichtig ist Dr. Daniela Kudernatsch dabei, dass die so entwickelten Maßnahmenpläne keine endgültigen sind. Solche kann man, so ihre Überzeugung, in der aktuellen Situation, “in der der weitere Verlauf der Krise und ihre Folgen nur bedingt abschätzbar sind, nicht entwickeln”. Deshalb empfiehlt sie ihren Kunden, nach dem Start-Workshop zum Beispiel zwei-wöchentlich Folge-Workshops oder -coachings durchzuführen, in denen überprüft wird: Waren die Annahmen, die unseren Szenarien und Maßnahmenplänen zugrunde liegen, richtig oder müssen wir sie modifizieren?

Ein zentrales Ziel der Workshops ist laut Kudernatsch, dass die Teilnehmer “in einer Zeit in der täglich unendlich viele, oft widersprüchliche Infos auf sie einprasseln, wieder den klaren Kopf gewinnen, den sie zum Führen ihrer Unternehmen bzw. Bereiche sowie ihrer Mitarbeiter brauchen; außerdem, dass sich die Entscheider bereichs-, hierarchie- und standortübergreifend auf einen vorläufigen Fahrplan verständigen, wie das Unternehmen nach Möglichkeit gestärkt aus der Krise hervorgeht.

Die Perspektiv-Workshops bzw. -coachings können außer mit Einzelpersonen, auch mit Entscheider-Teams weltweit durchgeführt werden. Dabei entscheiden die Kunden, ob sie als Präsenzveranstaltung, via Telefon oder per Videokonferenz stattfinden. Sofern gewünscht können die Workshops und Coachings auch in englischer Sprache durchgeführt werden.

Nähere Infos über Kudernatsch Consulting & Solutions, finden Interessierte auf der Webseite www.kudernatsch.com . Sie können die Managementberatung aber auch direkt kontaktieren (Tel.: +49- 8170- 9 22 33; Mail: info@kudernatsch.com).

Die Unternehmensberatung KUDERNATSCH Consulting & Solutions, Straßlach bei München, unterstützt Unternehmen bei der standort-, hierarchie- und funktionsübergreifenden Strategieumsetzung – zum Beispiel, wenn sie eine Lean- und KVP-Kultur in ihrer Organisation einführen und verankern möchten. Außerdem stellt sie ihnen die hierfür die erforderlichen Tools zur Verfügung. Inhaberin der 2001 gegründeten Unternehmensberatung ist Dr. Daniela Kudernatsch, die sich als eine der ersten Personen im deutschsprachigen Raum mit der Balanced Scorecard befasste und an Strategieumsetzungsprojekten in mehr als 100 Unternehmen weltweit beteiligt war.

Dr. Daniela Kudernatsch studierte Betriebswirtschaft an der LMU München und Economics an der Vanderbuilt University Nashville/Tennessee (USA). Sie promovierte zum Thema Performance Improvement. Sie ist Autorin mehrerer Fachbücher zum Thema Strategieumsetzung. Im März 2019 erschien die 2. erweiterte sowie überarbeitete Auflage ihres neustes Buch “Hoshin Kanri: Policy Deployment durch agile Strategieumsetzung”.

Dr. Daniela Kudernatsch und ihr Beratungsunternehmen sind mit dem international renommierten Lean Experten Jeffrey K. Liker, der die Bestseller “The Toyota Way to continuous improvement” und “The Toyota Way to Lean Leadership” schrieb, geschäftlich und freundschaftlich verbunden. Sie ist Vice President Europe seiner Unternehmungen Liker Lean Academy und Liker Lean Advisors. In dieser Funktion ist sie unter anderem für das Europageschäft der beiden Unternehmen zuständig. Außerdem ist sie Ansprechpartnerin für deren europäische Kunden. Gemeinsam bieten die Unternehmen zudem eine mehrstufige Lean Leadership-Ausbildung nebst Zertifizierung an.

