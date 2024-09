Individualisierte Medizin, Patientenautonomie, Gemeinwohl oder ökonomischer Vorrang?

Wo verläuft im Spannungsfeld zwischen ethischen Abwägungen und ökonomischen Zwängen die Grenze?

Gibt es feste Grenzen, innerhalb derer menschliche Fürsorge als erstes Gebot letzter menschlicher Zuwendung zu gewähren ist, oder findet Hilfe und Betreuung vielmehr in einem individuell anzupassenden Gestaltungsrahmen statt? Angesicht menschlichen Leides in einem enger werdenden Zeitfenster einer endenden menschlichen Existenz stehen letzte Entscheidungen an. Genau diese Thematik beleuchtet Norbert Bradtke in seiner Publikation „Eine ethische Fallanalyse im palliativmedizinischen Kontext. Herausforderungen, Aufgaben und Strukturen der klinischen Ethikberatung“, erschienen im Juli 2024 bei GRIN. Dabei geht er auf die Herausforderungen und Aufgaben der klinischen Ethikberatung in der Palliativmedizin ein und sucht praxisnahe Lösungsansätze für komplexe medizinische Entscheidungen.

Haben Sie sich jemals gefragt, wie man die richtige Entscheidung trifft, wenn gleichberechtigt auftretende ethische Prinzipien und ökonomische Zwänge kollidieren? Norbert Bradtkes Werk gewährt grundlegende Einblicke in die ethischen Spannungsfelder der modernen Medizin und zeigt eindrucksvoll die unsichtbaren, aber spürbaren Unterschiede zwischen den ethischen Prinzipien Individualwohl, Gemeinwohl und finanziellen Vorgaben auf. Der erfahrene Mediziner erläutert anhand eines exemplarischen Falles aus dem palliativmedizinischen Kontext, wie eng medizinische und psychosoziale Faktoren verflochten sind und wie ethische Fallanalysen zu unerwarteten Lösungen führen können.

Ethische Spannungsfelder der modernen Medizin

Im Mittelpunkt der Studienarbeit „Eine ethische Fallanalyse im palliativmedizinischen Kontext. Herausforderungen, Aufgaben und Strukturen der klinischen Ethikberatung“ steht die Prinzipienorientierte Falldiskussion als Schlüssel für eine fundierte ethische Analyse in der Palliativmedizin. Nach einem Überblick über ethische Herausforderungen und historische Entwicklungen führt die Arbeit praxisnah durch die Komplexität klinischer Ethikberatung. Besonders in einer Zeit, in der ethische Prinzipien und ökonomische Zwänge zunehmend aufeinanderprallen, bietet das Buch wertvolle Hinweise und praxisnahe Ansätze. Norbert Bradtke richtet sich mit seiner Publikation an Mediziner:innen, Ethiker:innen, Wissenschaftler:innen und Entscheidungstragende im Gesundheitswesen, die tiefer in ethische Konflikte eintauchen möchten und praxisnahe Werkzeuge für schwierige Entscheidungen in der Versorgung komplexer Behandlungsfälle suchen.

Über den Autor

Der Autor Norbert Bradtke ist ein erfahrener Internist und Palliativmediziner mit über 36 Jahren Erfahrung in klinischer Praxis, davon mehr als 22 Jahre in leitenden Positionen. Seine berufliche Laufbahn in kirchlichen, kommunalen und privaten Einrichtungen hat ihm tiefe Einblicke in die ethischen Spannungsfelder der modernen Medizin verschafft. Besonders seine breit aufgestellte Expertise in den Gebieten Innere Medizin, Gastroenterologie, Diabetologie, Geriatrie und Palliativmedizin ermöglicht es ihm, die oft gegensätzlichen Interessen von Patientenwohl, Gemeinwohl und ökonomischen Zwängen aufzuzeigen. Die Frage, die dabei im Raum steht: Welche auf das individuelle Patientenwohl ausgerichteten ethischen Abwägungen sind in der modernen Medizin trotz aller Spannungsfelder unverzichtbar? Dieses Buch wird Sie nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch neue Perspektiven aufzeigen.

Das Buch ist im Juli 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-389-04839-9).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1490538

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm.

Kontakt

GRIN Publishing GmbH

Adriana Lütz

Trappentreustr.

80339 München

+49-(0)89-550559-0

+49-(0)89-550559-10



https://www.grin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.