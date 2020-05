Individualität zeigen mit DSGNMASK Behelfsmasken

PAS Solutions GmbH spezialisiert sich mit dem Online Shop DSGNMASK auf individualisierbare und wiederverwendbare Designer Stoffmasken und Ohrenschoner für Firmen, Vereine und Endkunden.

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) das Tragen von Behelfsmasken (sog. Community Masken) als einen weiterer Eckpfeiler im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie empfahl und folglich die flächendeckende Maskenpflicht in Deutschland eingeführt wurde, prägen Atemmasken auch hierzulande das öffentliche Bild der Coronakrise. Das Tragen von Mundschutzmasken wird in westlichen Staaten kulturbedingt nicht nur mit Krankenhäusern oder chirurgischen Eingriffen assoziiert, sondern auch als ein Stück Identitätsverlust verstanden. Dies erklärt die Befremdlichkeit die den Mundmasken häufig entgegengebracht wird. Sogar Pollenallergiker oder Menschen, die sich aufgrund von asthmatischen Beschwerden gegen Feinstaub schützen wollen, zögern entsprechende Atemmasken in der Öffentlichkeit zu tragen. PAS Solutions GmbH setzt sich mit dem Online Shop DSGNMASK das Ziel Kunden mit modischen und individualisierbaren Designer Behelfsmasken einen Weg zu geben ihren persönlichen Geschmack und Stil im Alltag zu zeigen – trotz Maske.

DSGNMASK Designer Mundmasken als Must-have

Mit dem Online Shop DSGNMASK werden Behelfsmasken und damit verbundene Assoziationen neu definiert. Kunden finden im Online Shop nicht nur eine große Bandbreite an Designs, sondern haben auch die Option ihre eigenen Kreationen zu entwerfen. DSGNMASK Behelfsmasken verbinden Mode mit Funktion: Die anschmiegsamen Mund-Nasenmasken bestehen aus atmungsaktiver Baumwolle, sind bis 90 Grad waschbar und damit wiederverwendbar. Alle Masken sind mit einem integrierten 10-lagigen Filter versehen, welcher ausgetauscht werden kann.

Die große Auswahl an Designs, Mustern und Motiven für jeden Geschmack nimmt die Befremdlichkeit vor der Nutzung, sodass die Gesichtsmasken bewusst und gerne im Alltag getragen werden und als ein Teil des neuen Lifestyles ganz natürlich zum Einsatz kommen. Besonders Eltern mag es schwerfallen, die Kinder dazu zu bringen die Maskenpflicht einzusehen. Der DSGNMASK Online Shop bietet in der eigenen Rubrik für Kinder bunte Designs, um auch die Kleinen für das Tragen der Masken zu begeistern. Alle Gesichtsmasken für Kinder sind auf deren Größe abgestimmt, sodass sie eng und komfortabel anliegen. Da für die Masken ausschließlich Gummibänder verwendet werden, sind die Masken auch für Kinder einfach anzuziehen.

DSGNMASK Ohrenschoner für mehr Tragekomfort

Menschen, die berufsbedingt Atemschutzmasken oder Behelfsmasken während der gesamten Arbeitszeit tragen müssen, haben durch das Drücken der Maskenbänder auf den empfindlichen Teil hinter den Ohren häufig mit Schmerzen oder einer aufgescheuerten Haut zu kämpfen. Für genau dieses Problem hat der Online Shop das passende Maskenzubehör parat: Die DSGNMASK Ohrenschoner aus flexiblem Silikon entlasten die Ohren und verbessern den Tragekomfort wesentlich. Die Maskenbänder werden hierfür einfach in den Einkerbungen des Ohrenschoners befestigt und um den Nacken gelegt. Neben der Entlastung der Ohren ermöglichen die Ohrenschoner auch eine individuelle Größeneinstellung der Stoffmasken und Mundschutzmasken.

Corporate Identity stärken mit sinnvollen Give Aways

Die individualisierbaren Gesichtsmasken und Ohrenschoner sind insbesondere für Unternehmen und Vereine interessant, die ihr Merchandise mit einem nützlichen Werbegeschenk ergänzen wollen. Da die Mund-Nasen-Masken durch das Tragen im Gesicht ins Auge fallen, können diese effizient bei der Leadgenerierung zum Einsatz kommen, wenn sie mit Logos, Slogans oder Werbebotschaften versehen werden.

Behelfsmasken erfüllen ihren Sinn und Zweck nur, wenn die Mehrheit der Bevölkerung die Masken nutzt. Die PAS Solutions GmbH bietet Kunden mit dem Online Shop DSGNMASK eine attraktive Auswahl an Stoffmasken und Ohrenschonern, die Stil, Funktion und Komfort verbinden, sodass diese ganz selbstverständlich und gerne im Alltag zur Verwendung kommen.

PAS Solutions GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Mund-Nasen-Schutz Masken sowie Designer Behelfsmasken mit dem Online Shop DSGNMASK für den privaten und gewerblichen Bedarf. Als führender Anbieter von individualisierbaren und wiederverwendbaren Gesichtsmasken, FFP2 Atemschutzmasken sowie Ohrenschonern ist die PAS Solutions GmbH international aktiv. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Langenfeld. Weitere Informationen zu PAS Solutions GmbH und DSGNMASK finden Sie auf www.dsgnmask.com/

