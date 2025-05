Individuelle Frauenheilkunde mit ganzheitlichem Ansatz

Die gynäkologische Versorgung in Berlin ist vielseitig und hochwertig – besonders in Berlin-Mitte

finden Patientinnen eine große Auswahl spezialisierter Praxen. Eine davon ist die Praxis ELLER

& KELLERMANN, zentral gelegen am Leipziger Platz 15. Hier wird Frauenheilkunde mit einem

besonderen Fokus auf Individualität, Ganzheitlichkeit und moderner Diagnostik angeboten.

Die Gynäkologie umfasst nicht nur die klassische Frauenheilkunde, sondern auch die Betreuung in sensiblen Lebensphasen wie Pubertät, Wechseljahre und Postmenopause. Eine ganzheitliche Betrachtung des weiblichen Körpers – auch unter Einbeziehung hormoneller, immunologischer und psychosomatischer Aspekte – gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung.

In der Praxis ELLER & KELLERMANN in Berlin-Mitte betreut Dr. med. Monika Zich, Fachärztin für Gynäkologie Frauen mit größter Sorgfalt. Mit über 40 Jahren medizinischer Erfahrung verbindet sie schulmedizinisches Fachwissen mit komplementären Methoden – darunter bioidentische Hormontherapie, Mikronährstoffanalysen, Darmsymbioselenkung sowie Stressmedizin. Dies ermöglicht eine umfassende und individuelle Behandlung, die weit über die Standardversorgung hinausgeht.

Zum Leistungsspektrum der Praxis zählen:

– Krebsvorsorge und HPV-Diagnostik

– Zyklus- und Hormonberatung

– Wechseljahresmedizin

– Mikrobiomanalyse in gynäkologischen Zusammenhängen

– Beratung bei wiederkehrenden Infektionen und gynäkologischen Beschwerden

Der ganzheitliche Ansatz steht stets im Vordergrund. Statt Symptome isoliert zu behandeln,

wird der Organismus als funktionierendes Ganzes betrachtet – unter Berücksichtigung

individueller Lebensgewohnheiten, Ernährung, Stressbelastung und körperlicher

Veränderungen.

Durch die zentrale Lage in Berlin-Mitte ist die Praxis gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln

erreichbar – ein Vorteil für Berufstätige und Patientinnen aus allen Teilen der Stadt. Die modern

gestalteten Praxisräume bieten ein angenehmes, diskretes Umfeld, das zu vertrauensvollen

Gesprächen und umfassender Diagnostik einlädt.

Patientinnen, die Wert auf eine individuelle, respektvolle und fachlich fundierte gynäkologische

Betreuung legen, finden in der Praxis ELLER & KELLERMANN eine kompetente Anlaufstelle im

Herzen von Berlin.

Nur wer die Ursache versteht, kann Beschwerden nachhaltig behandeln.

Überzeugen Sie sich selbst – in unserer Praxis im Herzen Berlins, am Leipziger Platz. Hier erwartet Sie Medizin auf höchstem Niveau in den Bereichen Orthopädie, Unfallchirurgie, funktionelle Medizin und Innere Medizin.

In einem angenehmen Ambiente widmet sich unser Team mit Leidenschaft Ihrer Gesundheit und sorgt dafür, dass Sie sich von der ersten Minute an wohlfühlen.

Warten Sie nicht länger – werden Sie die beste Version Ihrer selbst.

Wir begleiten Sie auf diesem Weg!

Kontakt

Privatpraxis ELLER & KELLERMANN

Irina Kanitz

Leipziger Platz 15

10117 Berlin

017632856874



https://www.eller-kellermann.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.