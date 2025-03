Individuelle Markenidentität mit der Businessline von erwinmueller.de

Hochwertige personalisierte Textilien für Beherbergung, Gastronomie, Unternehmen und Vereine

Ein einprägsames Logo, aufmerksamkeitsstarke Farbgestaltung und Designs von Informations- und Werbematerialien stärken die Wahrnehmung von Unternehmen in der Öffentlichkeit. Mit den Textilkollektionen der Businessline von erwinmueller.de wird dieser Auftritt noch unterstrichen. Die Artikel sind in vielen Farben erhältlich, können veredelt werden und sind dauerhaft im Sortiment, sodass sie jederzeit auch in kleinen Mengen nachgekauft werden können.

Veredelte Textilien

Logo, Slogan und eine eigene Bilderwelt prägen die Markenidentität von Unternehmen, insbesondere in Gastronomie und Beherbergung, aber auch in Pflegeheimen, Vereinen, im Handel und vielen anderen Branchen. Diese Markenidentität lässt sich auch mit Textilien für den täglichen Einsatz fortsetzen, wie mit Handtüchern, Bademänteln, Bett- und Tischwäsche oder Wohnaccessoires. Nach den Wünschen des Kunden können diese Artikel mit einer Bestickung oder einem individuellen Druck veredelt werden.

Noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bietet eine Bedruckung, denn neben Logo und Text können auch Bilder verwendet werden. Der Druck ist sehr beständig und überzeugt mit leuchtenden Farben. Bedruckt werden können Frottiertücher, Kissenhüllen, Tischsets, Glasuntersetzer, Tassen und auch Fußmatten.

Bestickte Bettwäsche

Schöne Bettwäsche verleiht dem Gästezimmer Wohlfühlambiente. Mit einer individuellen Bestickung erhält sie zusätzlich eine ganz besondere Note. Erwin Müller bietet in der Businessline verschiedene Materialien an: luftigen Seersucker, edlen Damast, schimmernden Mako-Satin und weichen Renforcé. Bestickt werden können die Renforcé und die Mako-Satin Bettwäsche.

Für Tisch und Küche

Schöne Tischwäsche verleiht jedem Essen einen festlichen Charakter. Ideal sind in der Gastronomie Gewebe mit Fleckschutzausrüstung. Sie sorgt dafür, dass Flüssigkeiten gar nicht erst in das Gewebe eindringen, sondern einfach abperlen und mit Küchenpapier abgetupft werden können. Tischwäsche von Erwin Müller ist in vielen Größen, auch in Sondergrößen und als Meterware erhältlich.

Unentbehrlich in jeder Küche sind die vielseitigen Geschirrtücher aus Halbleinen. Sie sind äußerst saugfähig, strapazierstark und kochfest. Auch die Geschirrtücher können bestickt werden.

Mit der Businessline bietet erwinmueller.de hochwertige Textilien, die auf die Bedürfnisse von Betrieben abgestimmt sind. Alle Produkte sind pflegeleicht und können teils bei hohen Temperaturen gewaschen werden. Sie sind auch in kleinen Mengen erhältlich und können jederzeit nachbestellt werden, da sie dauerhaft im Sortiment sind.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de