Individuelle Weihnachtsgeschenke von erwinmueller.de

Mit Personalisierung wird jedes Produkt ein Unikat

Was schenken zu Weihnachten? Auf der Suche nach originellen Geschenkideen lohnt sich ein Blick in die Weihnachtswelt von erwinmueller.de. Neben Geschenken für die ganze Familie, weihnachtlichen Dekorationen und Heimtextilien gibt es dort eine große Auswahl an Produkten, die mit Namen, Fotos, Motiven und Texten personalisiert werden können. So wird jeder Artikel ein Unikat.

Personalisierte Geschenke

Besondere Geschenke für besondere Menschen. Bei erwinmueller.de ist das ganz einfach. Eine große Auswahl an Heimtextilien und Accessoires für den täglichen Gebrauch können im Shop individuell gestaltet werden. Dazu steht eine Vielzahl von ansprechenden Motiven zur Verfügung und es können auch eigene Fotos verwendet werden. Mit Namen und einem persönlichen Spruch entstehen Unikate, die sicher einen Ehrenplatz beim Beschenkten erhalten.

Nussknacker

Ein neues, entzückendes Weihnachtsmotiv sind Nussknacker. Sie finden sich auf Tassen, Keramikdosen, Tischsets, Glasschneidebrettern und Glasuntersetzern. Auch auf Handtüchern und Fußmatten sorgen sie für ein Lächeln auf den Lippen.

Gravierte Gläser

Gläser mit persönlicher Gravur sind nicht nur zu Weihnachten ein Blickfang auf dem Tisch, sondern auch auf Partys und anderen Feierlichkeiten. Motive zu den verschiedensten Themen können gewählt werden. Mit Namen ergänzt sind sie ein schönes Geschenk, können als „Platzkarte“ fungieren und man kann die Gläser nicht mehr verwechseln. Alle Arten von Gläsern können graviert werden: Wein- und Biergläser, Longdrinkgläser, Whiskeygläser und Sektgläser.

Motivkissen

Kissen sind bei erwinmueller.de in vielen Farben erhältlich und können mit verschiedensten Motiven, Texten und eigenen Fotos bedruckt werden. Erhältlich sind sie in den Größen 40×40 cm, 50×50 cm und 35×50 cm.

Weicher Frottier mit Bestickung

Handtücher, Kapuzentücher für Kinder und Bademäntel für die ganze Familie sind immer beliebt und vor allem auch praktisch. Mit individueller Bestickung werden viele Frottierartikel zu einem ganz persönlichen Geschenk, das lange Freude macht.

Weihnachtlich und winterlich wirkt das dreiteilige Walk-Frottier Set mit der ausdrucksstarken Elch-Bordüre, den Sternen und der gestreiften Bandeinfassung. Die leichte Qualität trocknet schnell und ist sehr saugstark. Die Tücher können individuell bestickt werden.

Die Verpackung ist das Geschenk

Manchmal ist die Verpackung so schön, dass das Geschenk gar nicht mehr wichtig ist. Kreativ und nachhaltig ist es, Weihnachtsgeschenke in Geschirrtücher zu hüllen. Dafür gibt es bei Erwin Müller Geschirrtücher mit unterschiedlichen Designs. Passend für Weihnachten sind Motive mit Sternen und Weihnachtsmännern in unterschiedlichen Varianten oder auch Weihnachtssterne.

Ein Weihnachtsgutschein für Unentschlossene

Wer so gar nicht weiß, welches Geschenk Freude macht oder ein Geschenk in letzter Minute sucht, ist mit einem Geschenkgutschein gut beraten. Bei erwinmueller.de stehen viele weihnachtliche Motive zur Wahl. Der Gutscheinbetrag kann frei gewählt werden. Nach Bezahlung per Sofortüberweisung oder über PayPal kann der Gutschein direkt heruntergeladen werden.

In der Weihnachtswelt von erwinmueller.de sind viele Ideen für die weihnachtliche Gestaltung des Zuhauses, Dekorationen und personalisierte Geschenkideen zu finden.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de