Indonesien – Das Land ist grandioser Urlaub!

Erlebe-Reisen nimmt Reisen nach Indonesien neu in das Programm auf.

Vielseitig, flexibel, passend für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und vor allem nicht simpler Standard. Der schwäbische Reiseveranstalter hat diese Devise mit Reiseangeboten für ein weiteres Land umgesetzt. Ab sofort werden unter www.erlebe-reisen.de/asien/indonesien Reisen nach Indonesien angeboten. Erlebe-Reisen hat seine Asien-Produktpalette damit – wie zum Jahresbeginn angekündigt – nochmal erweitert.

Die Vielseitigkeit war es, welche die schwäbischen Reisemacher überzeugt hat. Kein Wunder, Indonesien gehört zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. Die Einwohner verteilen sich über mehr als 17.000 Inseln, was weiß Gott viel Auswahlmöglichkeiten andeutet. Einige Inseln haben bekannte Namen: Bali, Java, Sumatra … Inseln, bei deren Nennung bei vielen urlaubhungrigen Menschen das Kopfkino mit dem Traum von Palmen, Sonne und Strand startet. In Indonesien verbinden sich diese Sehnsüchte ideal mit unglaublich interessanten Eindrücken.

Im Land wohnen über 300 verschiedene Ethnien. Alleine das gewährleistet ein Angebot kultureller Vielfalt in unglaublicher Breite. Traditionen, die in vielen Fällen auf unterschiedlichen Regionen aufbauen. Der Islam, der Hinduismus und der Buddhismus sind in Indonesien gelebte Religionen mit beeindruckenden Traditionen. Das Bild wechselt von einer Insel zur nächsten. Ist Java eindeutig islamisch geprägt, ist die mit einem kurzen Fährtransfer erreichbare Insel Bali eindeutig hinduistisch ausgerichtet.

Solche und ähnliche Fakten verbieten es, daraus simplen Standard-Tourismus zu entwickeln. Erlebe-Reisen hat seine diversen Reiseangebote geschickt aufgebaut und zum großen Teil verknüpfbar gemacht. Neben den bekannten Reisezielen haben die Reisemacher von Erlebe-Reisen Angebote erarbeitet, die zu touristisch weniger stark frequentierten Gebieten führen. Die Inseln Lombos und Flores sind phantastische Ziele und nicht überlaufen.

Auch an diejenigen wurde bei der Reisegestaltung gedacht, die spezielle Interessen haben. Für Naturfreude gibt es das Angebot zum Besuch der berühmten, vom Aussterben bedrohten, Komodo-Warane. Oder der nicht minder bekannten und gefährdeten Orang-Utans. Beides begleitet von Rangern der lokalen Schutzorganisationen und unter Beachtung aller Vorschriften zum Schutz der Natur. Noch spezieller ist eine Reise für Eisenbahnfans. Mit dem Zug über die Insel Java samt Besuch eines Museums, das alte Dampflokomotiven sammelt und pflegt. Vielen Fans schlägt das Herz alleine bei dem Gedanken höher.

Die neuen Angebote sind ab sofort unter www.erlebe-reisen.de buchbar. Neben mehreren Rundreiseangeboten – Reisen in kleiner Gruppe, Durchführung ab 2 Personen garantiert – finden sich auf der Internetseite Angebote für eine Badeverlängerung oder den Besuch der erwähnten Komodo-Warane und Orang-Utans. Die Angebotspalette wird weiter ausgebaut.

Erlebe-Reisen GmbH – Reiseveranstalter – Spezialist für erlebnisorientierte Individualreisen und Kleingruppenreisen.

