Indonesischer Generalkonsul besucht Acaluna in Ehingen

Gemeinsames Ziel: Offizielle Zusammenarbeit zur Gewinnung indonesischer Auszubildender für deutsche Industrieunternehmen

Ehingen, 10. April 2025 – Der indonesische Generalkonsul Antonius Yudi Triantoro und Vertreter des indonesischen Wirtschaftskonsulats wurden am 10. April 2025 von der Acaluna GmbH in Ehingen empfangen. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Alexander Baumann sowie Vertretern der IHK Ulm diskutierten sie Möglichkeiten zur Gewinnung indonesischer Auszubildender für die deutsche Industrie.

Im Mittelpunkt des Austauschs stand das wachsende Interesse indonesischer Jugendlicher an einer dualen Berufsausbildung in Deutschland – insbesondere in der Industrie. Acaluna vermittelt bereits seit mehreren Jahren erfolgreich Auszubildende aus Indonesien an Produktionsunternehmen wie Arla Foods, Fude + Serrahn und die Theo Müller Gruppe. Dort absolvieren sie unter anderem Ausbildungen als Milchtechnologen, Maschinen- und Anlagenführer oder als Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Unternehmen gewinnen so motivierte Nachwuchskräfte während die Auszubildenden eine Perspektive in Deutschland bekommen.

„Die Hauptmotivation der Auszubildenden ist es, in Deutschland langfristig Fuß zu fassen – sowohl beruflich als auch privat. Die Ausbildung ist hierbei der Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt.“, erklärt Acaluna Gründerin Jessica Moll.

Ein weiteres Highlight des Besuchs war das persönliche Gespräch mit Marwan Ali aus Indonesien, der aktuell in Aretsried eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer absolviert.

„Mir gefällt es sehr gut in Deutschland. Ich bin dankbar für die Chance auf eine Ausbildung hier. Anfangs war der bayerische Dialekt ungewohnt – inzwischen verstehe ich ihn gut“, erzählt der 30-Jährige lachend.

Der Generalkonsul war beeindruckt von den Erfahrungsberichten und sprach sich für eine engere Zusammenarbeit mit Acaluna aus. Ziel ist es, offizielle Kanäle zwischen der indonesischen Regierung und Acaluna herzustellen.

„Wir freuen uns sehr über den Besuch des Generalkonsuls und am Interesse an unserem Unternehmen. Gerne möchten wir in Zukunft noch mehr jungen Menschen aus Indonesien die Chance einer Ausbildung in Deutschland geben“, sagte Acaluna Gründer Dr. Manuel Behmüller.

Über Acaluna

Das Unternehmen vermittelt internationale Auszubildende aus Drittstaaten an mittelständische Industrieunternehmen in ganz Deutschland. Acaluna bietet dabei einen Komplettservice an und übernimmt den gesamten Prozess von der Kandidatensuche bis zur Wohnungssuche und Integration in Deutschland. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie MAN, Arla Foods oder die Theo Müller Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt aktuell sieben Mitarbeitende in Deutschland und Indonesien und verfolgt ein starkes Wachstum im Jahr 2025.

