Indunorm Hydraulik bringt 250. Sprinter auf die Straße

Der mobile Hydraulikservice Sprinter feiert gemeinsam mit dem Systempartner Plasounig Technik aus Villach in Österreich die stolze Jubiläumszahl. Die Auslieferung des 250. Servicefahrzeugs ist der Beweis für das stetige Wachstum des erfolgreichen Vertriebskonzeptes für eigenständige

Unternehmer. Die steigende Nachfrage nach professioneller Dienstleistung führt zu wachsenden Fahrzeugflotten der Indunorm-Systempartner.

Bernhard Plasounig, Inhaber und Geschäftsführer der in Villach ansässigen Firma Plasounig Technik, schaut auf eine lange Firmenhistorie zurück. Bereits seit 100 Jahren hat sich der Betrieb der Dienstleistung im Bereich der Hydraulik verschrieben. 1919 meldete bereits sein Großvater Rohprodukte neben dem Fahrzeug- und Maschinenhandel in Villach als Gewerbebetrieb an. Auch die nachfolgende Generation fokussierte sich 1948 auf die ersten Hydraulikkräne für Traktoren und Lastkraftwagen, so dass Kranaufbauten die eigene Fertigung von Hydraulikschläuchen er-forderlich machte. „1975 bin ich nach meiner Ausbildung als Maschinenbautechniker in den Betrieb eingetreten und habe damals unsere erste Hydraulikschlauchpresse für die Schlauchfertigung sogar selbst gebaut.“ Die Hydraulikschlauchfertigung wurde bei Plasounig Technik sukzessive ausgebaut und um die Hydraulikzylinderreparatur ergänzt. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 23 Mitarbeiter in diesem Geschäftsbereich, unter anderem auch einen Servicetechniker für den mobilen Einsatz.

Der kundenseitig steigende Bedarf nach flexiblem Hydraulik-Service-Einsatz vor Ort hat Bernhard Plasounig schließlich dazu gebracht, sich nach mobilen Systemlösungen zur Herstellung von Schlauchleitungen am Markt umzuschauen, denn die sogenannten Stehzeiten von hydraulischen Anlagen, in Fertigungsbetrieben, aber auch bei Baufahrzeugen und -maschinen sind kostenintensiv. Daher müssen sich die Reaktionszeiten für die Reparatur und den Austausch der Hydraulikschläuche verkürzen.

Fündig ist er bei der Indunorm Hydraulik GmbH, einem der führenden deutschen Systemanbieter für Hydraulik-Schläuche und -Armaturen für den Ersatzbedarf geworden. Indunorm ermöglicht es Unternehmen in kürzester Zeit, ihren Kunden ein qualifiziertes Hydraulik-Service-Programm anzubieten, auch als Aufbau eines zweiten Standbeins. Schlauchleitungen werden dabei in höchster Qualität mit reproduzierbaren Einbindeergebnissen gefertigt. Als eigenständige Unternehmen profitieren die Systempartner dann von dem Wissen und der Erfahrung der Indunorm-Organisation. Dabei liefert Indunorm die technischen Sicherheitssysteme und -lösungen und unterstützt die Systempartner mit Marketingdienstleistungen und bei Bedarf auch mit kaufmännischem Wissen.

Bernhard Plasounig weiß, dass die Qualität der erbrachten Dienst- und Produktleistung den Unterschied macht. Enge Biegeradien bei höheren Druckbelastungen und wenig Platz beim Einbau sind an der Tagesordnung. „Daher ist es für unser Unternehmen wichtig, deutlich über den geforderten Normen zu liegen, damit es am Ende keine bösen Überraschungen beim Einbau gibt“. Indunorm hat mit seinen Prüf- und Sicherheitssystemen hier gut vorgesorgt. Nicht umsonst lautet der Firmenslogan „für die sicherste Verbindung“. Schließlich geht es um die Abwehr von möglichen Gefahren für Leib und Leben, das höchste Gut.

Sprinter – der mobile Hydraulikservice

Mit Sprinter werden defekte Schlauch- oder Rohrleitungen direkt vor Ort ausgebaut, Anschlussart und Maße definiert und die neue Leitung sofort wieder eingebaut. Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil für die Systempartner sind vor allem die exklusiven Lizenzen, Prüf- und Sicherheitssysteme von Indunorm für den mobilen Service. Besonders das Joint-Fit®-Sicherheitssystem mit Fertigungsendkontrolle sorgt mittels einzigartiger Prüfdorne für eine gleichbleibend hohe Qualität. Alle Fahrzeuge enthalten eine komplett ausgestattete Werkstatt, welche speziell auf die Anforderungen des Einsatzes im Servicebereich für Hochdruckschlauch- und Rohrleitungen konfiguriert wurde.

Zur Einrichtung zählt auch ein umfassendes Maschinenpaket, das alle Maschinenkomponenten enthält, die für die Konfektionierung einer perfekten Schlauchleitung notwendig sind. Das angepasste Regalsystem bietet den größtmöglichen Stauraum für das Mitführen aller benötigten Ersatzteile und Materialien. Der Ausbaustandard beruht auf jahrelanger Erfahrung und der Fachkompetenz. Nicht umsonst gelten die Sprinter-Fahrzeuge als die am besten ausgestatteten Hydraulik-Servicemobile auf dem Markt. Sicherheit bei der Arbeit und Komfort für den Servicetechniker spielen für diesen Standardausbau eine große Rolle. Ebenso wie die Möglichkeit an jedem beliebigen Ort völlig autark, also auch ohne externe Stromquellen zu arbeiten und dem Kunden damit den größtmöglichen Service in jeder Situation gewährleisten zu können. Die Fahrzeuge der Indunorm Sprinter-Flotte werden permanent den Marktanforderungen entsprechend weiterentwickelt.

Bernhard Plasounig schaut mit positivem Blick in die Zukunft seines Geschäftsbereichs Hydraulik-Service: „Mit Sprinter von Indunorm bleiben wir für unsere Kunden ein schneller, zuverlässiger und vor allem starker Partner.“

Weitere Informationen: www.plasounig.at

Zu Indunorm Hydraulik: www.indunorm.de I www.sprinter.de

Die Indunorm Hydraulik GmbH mit Firmensitz in Neukirchen-Vluyn am Niederrhein ist seit 50 Jahren Spezialist für Hochdruck Verbindungstechnik und gilt als einer der führenden Systemanbieter für Hydraulikschlauch und -armaturen für den Ersatzbedarf sowie für kleine und mittlere Erstausrüstung. Neben aufeinander abgestimmten Hydraulikschläuchen und -armaturen bieten wir ein sehr breites Spektrum an Komponenten rund um die Hydraulik.

Mit unserem Angebot an qualitativ hochwertigen Maschinen zur Schlauch- und Rohrbearbeitung sind wir zudem Maschinenausrüster für moderne Hydraulik-Service-Werkstätten. Ebenfalls bieten wir die industrielle Serienproduktion von Spezial-Schlauchleitungen an. Zusätzlich zu unseren mehr als 13.000 lagergeführten Artikeln entwickeln wir in unserer eigenen Prüfungs- und Entwicklungsabteilung innovative Lösungen für spezielle Problemstellungen aus der Hochdruck-Verbindungstechnik.

Darüber hinaus führen wir in unserem hauseigenen Prüfstand regelmäßig Druckimpulsprüfungen nach DIN EN ISO 6803 durch. Die Indunorm-Markenzeichen sind seit jeher die schnelle und qualitativ hochwertige Belieferung sowie der hoch geschätzte persönliche Kontakt. Unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen mit langjähriger Erfahrung beratend zur Seite. Mit Indunorm gehen Sie auf Nummer sicher!

