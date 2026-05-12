Industrie im Wandel

CHINAPLAS 2026: Kunststoff zwischen Innovation und Geschwindigkeit

Auf der Fachmesse in Shanghai stärkte die Plastic is Fantastic Association (PiFA) ihre strategische Präsenz im asiatischen Raum. Damit positioniert sie sich in einem der dynamischsten Wachstumsmärkte der Branche. Denn China zeigt in der Praxis, was die PiFA betont: Die Zukunft der Kunststoffindustrie entscheidet sich nicht nur technologisch, sondern auch in der öffentlichen Bewertung des Materials.

„Kunststoff wird hier nicht ideologisch diskutiert, sondern als strategischer Enabler verstanden,“ sagt Dominic Fiel, Executive Director der Plastic is Fantastic Association (PiFA).

PiFA stärkt internationale Präsenz und Kunststoff-Debatte

Hier setzt die PiFA an. Mit ihrer Verankerung in Asien stärkt sie ihre Rolle als internationale Plattform für eine sachorientierte Kunststoffdebatte. Erstmals auf der CHINAPLAS präsentierte sich die PiFA im Austrian Pavillon und forcierte dort ihre internationale Vernetzung sowie den Austausch mit Industrie und Wissenschaft.

Kern des PiFA-Engagements ist der Aufbau eines Asien-Clusters unter der Leitung von Sandy Lin, Director of Global Business Development bei Da Fon Environmental Technology (Taiwan), einem führenden Recyclingunternehmen mit Fokus auf rHDPE und rPP. Sie treibt regionale Entwicklung, Partnerschaften und die Verbindung von Material- und Kommunikationsstrategie voran. „Unser Ziel ist es“, so Fiel, „die Debatte über Kunststoffe auf eine faktenbasierte Grundlage zu stellen. Innovation entsteht durch Fakten, Technologie und Zusammenarbeit, nicht durch Mythen. Das lebt Asien bereits vor.“

Asiatische Kunststoff-Industrie mit großer Dynamik

Mehr noch: Die CHINAPLAS 2026 zeigte eine Kunststoffbranche im Beschleunigungsmodus. KI, Automatisierung und Kreislaufwirtschaft sind nicht mehr Zukunftsthemen, sondern industrielle Realität. „Die Geschwindigkeit und Skalierung der asiatischen Kunststoffindustrie haben mich besonders beeindruckt“, erzählt Fiel.

Der Fokus liegt dabei auf konkreten Anwendungen: automatisierte Fertigungslinien, Echtzeit-Qualitätskontrolle und datenbasierte Optimierungssysteme. Der Wandel reicht von klassischer Robotik bis zu selbstoptimierenden Produktionssystemen. „China zeigt hier ein Umsetzungstempo, dass für Europa ein klarer Benchmark ist“, sagt Dominic Fiel. Und ergänzt: „Bei uns ist die Diskussion stärker politisch geprägt, mit Fokus auf Restriktion statt auf Innovation und Umsetzung.“

Parallel gewinnt auch die Kreislaufwirtschaft in Asien an praktischer Relevanz. Rezyklate, biobasierte Materialien und neue Recyclingtechnologien werden zunehmend in industrielle Anwendungen überführt. Auf der Chinaplas wurden vielfältige Lösungen gezeigt: von Post-Consumer-Rezyklaten über chemisches Recycling bis hin zu geschlossenen Materialkreisläufen in Automobil- und Verpackungsanwendungen.

Ein zentraler Impuls war zudem die unterschiedliche Wahrnehmung des Werkstoffs. „In China hat Kunststoff keinen stark negativ geprägten Ruf“, sagt Fiel. „Stattdessen erlebt man Stolz auf die Industrie und ihren Beitrag zu technologischen Lösungen.“

CHINAPLAS als internationale Plattform und globaler Taktgeber

Mit über 390.000 m², 16 Hallen und mehr als 5.000 Ausstellern aus 46 Ländern unterstrich die Messe in Shanghai ihre Position als weltweit führende Branchenplattform für Kunststoff und Kautschuk. Über 3.800 Maschinen im Live-Betrieb, 1.900 Materialhersteller sowie mehr als 350 erstmals präsentierte Technologien und Anwendungen belegten die Dimension und Zukunft der Branche.

„Die CHINAPLAS 2026 hat deutlich gezeigt: Kunststoff steht nicht am Ende einer Debatte, sondern am Beginn einer neuen industriellen Phase“, fasst der PiFA Executive Director die Veranstaltung in einem Resümee zusammen. Und nimmt diese Eindrücke mit in seine internationalen Gespräche und Diskussionen.

Bei „Plastic is Fantastic“ geht es um die Beziehung zwischen dem Menschen und einem der elementarsten Bausteine der Zivilisation: Kunststoff. Die Initiative will mit sachlichen Beiträgen die Wertschätzung erreichen, die dem vielseitigen Material angemessen ist.

Mehr Informationen zu Plastic is Fantastic finden Sie hier: https://www.plasticisfantastic.info/de

Wenn Sie sich für unseren Verein interessieren, besuchen Sie uns gerne online unter www.pif-association.com

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Bildquelle: Plastic is Fantastic Association