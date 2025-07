Industrielle Steuerungssysteme (ICS) und Iran: Eine Untersuchung von Censys zeigt Cyber Exposure von bereits zuvor angegriffenen ICS-Geräten

Ende Juni wurde in den USA durch das Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten eine „erhöhte Bedrohungslage“ für Cyberangriffe durch „pro-iranische Hacktivisten“ ausgerufen. Wenige Tage später folgte eine Warnung von CISA, FBI und NSA. In der Warnung wurden Betreiber kritischer Infrastrukturen und andere Netzwerkadministratoren aufgefordert, auf der Hut vor möglichen gezielten Aktivitäten iranischer Bedrohungsakteure zu sein.

In Anbetracht dieser Warnungen hat Censys, einer der führenden Anbieter von Lösungen für Threat Hunting, Threat Intelligence und Attack Surface Management, unterschiedliche aus dem Internet erreichbare ICS-Gerätetypen untersucht. Die untersuchten Geräte wurden bereits zuvor von iranischen Bedrohungsakteuren angegriffen oder sind für diese bekanntermaßen von Interesse. Untersucht wurde zwischen Januar und Juni 2025 die Cyber Exposure der folgenden Gerätetypen:

– Unitronics Vision PLCs (wird zur Steuerung industrieller Anlagen wie z.B. Förderbänder, Pumpen, Ventile oder Roboter verwendet);

– Orpak SiteOmat (automatisches Tankstellen-Managementsystem);

– Red Lion (wird für die industrielle Kommunikation und Fernüberwachung verwendet, insbesondere mit dem Fokus auf IIoT);

– Tridium Niagara Framework (wird für die Integration, Automatisierung und Visualisierung von Gebäudesystemen, Energieinfrastruktur und industriellen Anlagen verwendet).

Das Ergebnis der Untersuchung: Bei fast allen untersuchten Geräten konnte Censys einen Anstieg der aus dem Internet erreichbaren Geräte zwischen 4,5 % und 9,2 % feststellen. Nur bei Orpak SiteOmat ging die Exposure zurück, um fast 25 %. Von den untersuchten Geräten und Softwares ist SiteOmat das am wenigsten häufig beobachtete aus dem Internet erreichbare System. Tridium Niagara ist in der Untersuchung der Gerätetyp mit der höchsten Exposure insgesamt sowie mit dem höchsten Anstieg der erreichbaren Devices. Der größte Anstieg der erreichbaren Systeme dieses Gerätetyps war in Deutschland, Schweden und Japan zu beobachten. In Deutschland wurden 405 exponierte Hosts dieses Systems beobachtet.

Auch in puncto Authentifizierung zeigt die Untersuchung wichtige Ergebnisse: In Unitronics und Orpak SiteOmat werden mindestens zwei der vier Systeme mit Standard-Anmeldeinformationen ausgeliefert oder wurden zumindest früher so ausgeliefert. Diese standardmäßigen Authentifizierungen sind leicht online abrufbar und machen den Zugang zu den Systemen für einen Angreifer einfach. Betreiber sollten daher immer die Standardpasswörter ändern und Maßnahmen ergreifen, um diese Interfaces aus dem Internet zu entfernen.

Erfahren Sie mehr über die Untersuchung von Censys und erhalten Sie einen tieferen Einblick in die Ergebnisse: https://censys.com/blog/ics-iran-exposure-of-previously-targeted-devices

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

