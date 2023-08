infactory Akku-Messgerät für TVOC, mit CO2-Anzeige

Macht einen sofort auf schlechte Luft aufmerksam: dank Akku überall

– Bestimmt Belastung durch flüchtige organische Verbindungen

– Komfort-Anzeige in 9 Stufen über Farbskala

– Zeigt auch die Kohlenstoffdioxid-Belastung (CO2)

– Zeigt zudem Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit an

– Großes Display für Anzeige aller Informationen gleichzeitig

– Integrierter Akku für mobilen Einsatz in jedem Raum

Jetzt hat man die Raumluft-Qualität immer im Blick: Diese wird auf vielfältige Weise beeinflusst – ob durch

Personen, Wandfarbe, Möbel oder Elektronik. Und die daraus entstehende Belastung durch flüchtige

organische Verbindungen zeigt das TVOC-Messgerät von infactory an! Aus der Messung leitet es sogar noch

die Kohlendioxid-Belastung (CO2) ab.

Ideal zu Hause, im Klassenraum und Büro: Die jeweiligen Werte zeigt das Messgerät separat an. Dank

zusätzlicher 9-stufiger Farbskala weiß man, wie es um die Raumluft steht, auch wenn man sich bei den

Werten nicht ganz sicher ist. Oder wenn man selbst gar keine unangenehme Veränderung wahrnimmt! So

steuert man durch Lüften im Handumdrehen dagegen.

Zeigt auch Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Auf dem großen Display sieht man alle wichtigen

Informationen auf einen Blick.

Mobiler Betrieb: Dank integriertem Akku kann man das Messgerät einfach dort aufstellen, wo man es

haben möchte. Und zum Laden verwendet man einfach das USB-Netzteil des Smartphones. So ist es perfekt

geeignet auch für den Urlaub, die Geschäftsreise und mehr.

– EAN: 4022107410410

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7374-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7374-3630.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

infactory 2er-Set Akku-Messgeräte für TVOC, mit CO2-Anzeige, Thermo-/Hygrometer

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7474-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7474-3630.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/BMmfTNDTZFPqDgo

