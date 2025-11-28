infactory Deko-Weihnachtsbäume mit Schnee

Schneeglanz und Lichterzauber per USB
– Stimmungsvolle Dekoration zur Weihnachtszeit
– Mit 50 warmweißen LEDs
– 56 cm hoch und so ideal auch für kleine Räume
– Stromversorgung per integriertem USB-Kabel
– Stabiler Stand dank schwerer Basis im Jutesäckchen
Weihnachtliche Atmosphäre für jeden Raum: 50 warmweiße LEDs tauchen das Bäumchen von infactory in stimmungsvolles Licht und schaffen sofort festliche Stimmung – ob im Wohnzimmer, auf dem Tisch oder in kleineren Räumen.
Authentischer Winterzauber: Künstlicher Schnee auf den Ästen verleiht dem Baum eine täuschend echte Optik und holt die winterliche Magie ins Haus.
Standfest und dekorativ: Die schwere Basis im Jutesäckchen sorgt für perfekte Balance und sicheren Halt.
Unkomplizierte Stromversorgung: Das fest integrierte USB-Kabel ermöglicht den schnellen Anschluss an jede USB-Buchse – ohne komplizierte Installation.
– Deko-Weihnachtsbaum mit 50 warmweißen LEDs und künstlichem Schnee
– Höhe: 56 cm
– Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
– Maße: 56 x 32 x 32 cm, Gewicht: 1.115 g
– Deko-Weihnachtsbaum inklusive deutscher Anleitung
Der infactory Deko-Weihnachtsbaum mit Schnee, 50 LEDs und einer Höhe von 56 cm ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-6639-625 zum Preis von 12,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:
infactory 2er-Set Deko-Weihnachtsbaum mit Schnee, 50 LEDs, 56 cm, USB-Betrieb
Bestell-Nr. ZX 6871-625
Preis: 24,99 EUR
infactory 4er-Set Deko-Weihnachtsbaum mit Schnee, 50 LEDs, 56 cm, USB-Betrieb
Bestell-Nr. ZX 6872-625
Preis: 48,99 EUR
Die etwas kleinere Variante mit 20 LEDs und 26 cm Höhe:
infactory Deko-Weihnachtsbaum mit Schnee, 20 LEDs, 26 cm, USB-Betrieb
– Deko-Weihnachtsbaum mit 20 warmweißen LEDs und künstlichem Schnee
– Höhe: 26 cm
– Maße: 26 x 24 x 24 cm, Gewicht: 760 g
Preis: 9,99 EUR
Bestell-Nr. ZX-6638-625
Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/oKBQrnaiEKCGNpe
