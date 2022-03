infactory Digitales Teich- & Pool-Thermometer PT-310

Bequem im Haus prüfen, wie warm das Wasser im Pool oder Teich ist

– Kabellose Übertragung der Temperatur

– Wasserdicht und schwimmfähig

– Funk-Empfänger mit LCD-Farbdisplay: für bis zu 3 Poolthermometer

– Zeigt Wassertemperatur, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit

– Besonders praktisch: integrierter Wecker mit Schlummerfunktion

– Ideal auch für Teich und Badewanne

Wohltemperiertes Wasser genießen: Ganz einfach und komfortabel die Temperatur im Pool, Gartenteich oder auch in der Badewanne messen.

So behält man die Temperatur im Blick: Dank Funkverbindung liest man das Ergebnis auf dem übersichtlichen LCD-Farbdisplay der Empfänger-Einheit bequem im Wohnzimmer ab. Zusätzlich zeigt das Funk-Display die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Uhrzeit an. Und bei Bedarf stellt man sich sogar einen Wecker!

Mehrere Orte gleichzeitig im Auge behalten: Der Funk-Empfänger lässt sich mit bis zu 3 Thermometern verbinden. So überträgt man die Temperatur von mehreren Wasserflächen gleichzeitig.

Einfache Anwendung: Das Funk-Poolthermometer von infactory ist wasserdicht und schwimmfähig. Einfach auf die Wasseroberfläche setzen – schon startet die Messung.

– Digitales Funk-Poolthermometer mit Farbdisplay

– Funk-Empfänger mit LCD-Farbdisplay: zeigt Innenraum- und Wasser-Temperatur sowie Minimal- und Maximal-Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit

– Besonders praktisch: integrierter Wecker mit Schlummerfunktion

– Verbinden Sie den Empfänger mit bis zu 3 Thermometern (zusätzliche Poolthermometer bitte dazu bestellen, s.u. ZX-7074)

– Messbereich Innenraum: -9 bis +50 °C, Pool: -40 bis +70 °C, misst auf 1° genau, Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95%

– Funk-Reichweite: bis zu 60 m im Freien, Frequenz: 433,92 MHz

– Wasserdicht: Schutzart IP67

– Stromversorgung: je 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen) für Empfänger und Thermometer

– Maße Empfänger: 90 x 90 x 27 mm, Gewicht: 260 g

– Maße Thermometer (Ø x H): 135 x 90 x 80 mm, Gewicht: 150 g

– Funk-Teich- und Pool-Thermometer PT-310 inklusive LCD-Funkempfänger und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107388771

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7073-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7073-3041.shtml

infactory Zusätzliches Funk-Poolthermometer für PT-310, wasserdicht IP67

Bequem die Wassertemperatur an einem zusätzlichen Standort messen

– Ideal auch für Teich und Badewanne

– Wasserdicht und schwimmfähig

– Misst auf 1 °C genau

Zusätzliches Funk-Thermometer: So lässt sich die Wassertemperatur an einem weiteren Standort messen, beispielsweise im Pool, im Gartenteich oder in der Badewanne. Das Thermometer verbindet sich dem LCD-Empfänger des Poolthermometer-Sets PT-310.

Einfache Anwendung: Das Thermometer ist wasserdicht und schwimmfähig. Einfach auf die Wasseroberfläche setzen und schon startet die Messung.

– Zusätzliches Funk-Poolthermometer für PT-310

– Messbereich: -40 bis +70 °C, misst auf 1° genau

– Funk-Reichweite: bis zu 60 m im Freien, Frequenz: 433,92 MHz

– Wasserdicht: IP67

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße (Ø x H): 135 x 90 x 80 mm, Gewicht: 150 g

– Funk-Poolthermometer inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107388788

Preis: 11,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7074-625

Auch als Set erhältlich:

infactory 3er-Set digitale Teich- & Pool-Thermometer inkl. Funk-Empfänger, IP67

Preis: 44,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-1209-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/gKX2iK27RPxbxJ6

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.