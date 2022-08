infactory Solar- und Dynamo-Koffer-Radio SOL-1520

Jederzeit und überall Musikgenuss erleben, mit Sonnen- oder Muskelkraft

– Beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Zeitanzeige und Weckfunktion

– Powerbank-Funktion: zum Aufladen von Smartphone und Co.

– Leistungsstarker Li-Ion-Akku für bis zu 12 Stunden Laufzeit

– Betrieb auch per Batterie möglich: für bis zu 5 Stunden Laufzeit

– LED-Lampe mit SOS-Funktion

– Je 50 Sendespeicher für FM und AM

Der perfekte Begleiter: Egal ob man einen gemütlichen Nachmittag am Baggersee oder eine sportliche Spritztour in die Berge geplant hat: Das kompakte Solar- & Dynamo-Radio von infactory gehört auf jeden Fall mit ins Gepäck und versorgt einen immer und überall mit der Musik der Lieblingssender.

Lädt per Sonnenenergie: Vor dem Ausflug lädt man das Kofferradio bequem per USB und genießt so unterwegs bis zu 12 Stunden Musik. Geht dem Akku unterwegs der Strom aus, stellt man das Radio einfach in die Sonne. Oder man betätigt die Handkurbel, um es mit neuer Energie zu versorgen. Sogar ein Betrieb über Batterie ist möglich!

Besonders praktisch auf mehrtägigen Ausflügen oder beim Camping: Dank Powerbank-Funktion versorgt man sogar seine Mobilgeräte mit neuer Energie! Doch das ist nicht der einzige Pluspunkt dieses robusten Alleskönners. Ist man abends einmal länger unterwegs, schaltet man einfach das LED-Licht an. Und befindet man sich in einer Notsituation, aktiviert man zusätzlich den SOS-Notalarm und macht schnell auf sich aufmerksam.

Gemütlich beim Musik-Hören einschlummern und einfach den Ausschalt-Timer einstellen! So schaltet das Radio nach der vorgegebenen Zeit einfach ab.

– Empfangstarkes Outdoor-Radio

– Bandbreite: 87 – 108 MHz FM, 520 – 1710 kHz AM

– Lautsprecher-Ausgangsleistung: 1 Watt RMS

– Ausschalt-Timer: einstellbar in 10-Minuten-Schritten, bis 90 Minuten Laufzeit

– Powerbank-Funktion: versorgt Ihre Mobilgeräte mit Energie

– Anschluss für Kopfhörer oder externe Lautsprecher (3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Integrierte LED-Taschenlampe mit SOS-Funktion: 100 Lumen hell

– Ausziehbare Antenne: bis 46 cm

– Je 50 Sendespeicher für AM und FM

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh (enthalten) für bis zu 12 Stunden Musik oder 3 Batterien Typ AAA (bitte dazu bestellen) für bis zu 5 Stunden Musik

– Lädt über integrierte Solarzelle, Handkurbel oder USB (5-Volt-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 15,8 x 8,5 x 4,5 cm, Gewicht: 380 g

– Kofferradio SOL-1520 inklusive Micro-USB-Ladekabel, Li-Ion Akku 18650 und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107402941

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3296-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3296-1235.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/ezoPAtxywRGtsMC

