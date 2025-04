InfectoPharm spendet Atemwegspräparate für die „Mobile Hilfe Madagaskar“

Ein Projekt für Kinder in der madegassischen Region Ambovo

Heppenheim, 30. April 2025 – Das auf Arzneimittel für Kinder spezialisierte Heppenheimer Familienunternehmen InfectoPharm unterstützt die „Mobile Hilfe Madagaskar e.V.“ mit Medikamenten im Wert von rund 7.000 Euro. Die Hilfslieferung ist derzeit unterwegs nach Afrika.

Die atemberaubende afrikanische Insel Madagaskar ist ein Land der Kontraste: Dort leben Menschen mit einer hohen Grundzufriedenheit, aber auch in tiefster Armut. Die Hälfte der Madegassen ist 15 Jahre und jünger – viele Kinder sind sich selbst überlassen. „Wir haben noch nie eine Frau unter der Geburt verloren“, betont die in Madagaskar tätige bayrische Hebamme Tanja Hock während ihres Besuchs beim hessischen Arzneimittelhersteller InfectoPharm und berichtet von ihrem Lebenswerk, der „Mobilen Hilfe Madagaskar e.V.“ (MHM).

Seit fast zwanzig Jahren engagiert sich Hock für eine bessere medizinische Grundversorgung in Afrika. Für ihren Einsatz erhielt sie 2023 das Bundesverdienstkreuz. Der auf Arzneimittel für Kinder spezialisierte Heppenheimer Mittelständler unterstützt nun ihr humanitäres Anliegen mit einer Medikamentenlieferung im Wert von rund 7.000 Euro. Am 28. April 2025 erreichte diese die Zentrale des gemeinnützigen Vereins in Münster und tritt nun von dort aus ihren Weg nach Madagaskar an.

Die gelieferten Präparate von InfectoPharm entsprechen genau den Bedürfnissen vor Ort. „Verbreitet wird noch auf offenen, stark rauchenden Holzöfen gekocht“, erklärt der vermittelnde Kinder- und Jugendarzt Dr. Ludger Heuckmann aus Münster. Gerade bei Babys und Kleinkindern führen die Rauchbelastung sowie Infekte immer wieder zu Atemwegsproblemen. InfectoPharm konnte die konkret angefragten Medikamente für die Kindergesundheit zur Verfügung stellen.

„Gesunde Familien müssen hier aufwachsen, die den Kreislauf durchbrechen“

In dem zentralmadegassischen Dorf Ambovo arbeitet Hock am Aufbau eines Krankenhauses als Keimzelle für die mobile medizinische Versorgung der umliegenden Region mit 14 Dörfern. Für die Hebamme heißt dies täglich: Anpacken, Ermöglichen, Mobilisieren. „Die Menschen haben sich mit ihrer Situation abgefunden. Aber damit fehlt auch die Motivation, etwas zu verbessern.“ Tanja Hock betreut neben der Hebammenarbeit auch die Familienplanung und das staatliche Impfprogramm. Die ambulante Krankenstation in Ambovo konnte mit ihrem Einsatz zügig erweitert werden – um Operationssäle für Kaiserschnitte, die Frühchenstation, einen Trakt für Kindersprechstunden, die zahnärztliche Versorgung, Krabbelgruppen, den Kids Club und einen Garten zur Selbstversorgung. Die Liste der durch sie ermöglichten pädiatrischen Grundversorgung ist lang.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten spezialisiert. Seit 1988 profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell über 140 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Dermatologie und HNO-Heilkunde. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich und Großbritannien sowie die deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH, Sonormed GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 450 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von rund 300 Mio. Euro, bei einem durchschnittlichen Wachstum von über 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber“ und „Krisensicherstes Unternehmen“ von Creditreform.

