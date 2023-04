Infinidat setzt starkes Wachstum 2023 fort

Rekordumsatz und Auftragswachstum von 59 Prozent

München, 20. April 2023 – Infinidat, ein führender Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, hat im ersten Quartal 2023 einen Rekordumsatz und ein Auftragswachstum von 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Damit setzt das Unternehmen sein Wachstum aus dem vorangehenden Jahr fort, als es ein zweistelliges Wachstum und ein positives Betriebsergebnis mit Überschüssen realisieren konnte.

„Wir haben im ersten Quartal 2023 ein Rekordergebnis und eine unserer höchsten Wachstumsraten erzielt und damit unsere starke Performance der Jahre 2021 und 2022 fortgesetzt“, kommentiert Phil Bullinger, CEO von Infinidat. „Die überzeugenden finanziellen Vorteile und der technische Wert unserer Speicherlösungen finden in den heutigen IT-Umgebungen von Unternehmen großen Anklang, die mit Budgetbeschränkungen, anspruchsvollen SLAs, Bedenken hinsichtlich der Cyberresilienz sowie betrieblichen Komplexitäten und Unsicherheiten zu kämpfen haben.“

In den aktuellen Turbulenzen der Weltwirtschaft und angesichts der Tatsache, dass Unternehmen ihre IT-Ausgaben immer stärker auf Wirtschaftlichkeit überprüfen, werden die Lösungen von Infinidat stets attraktiver. Wie ein IDC Business Value White Paper dokumentiert, senken sie Investitionsausgaben und Betriebskosten und erreichen so eine Amortisation binnen 11 Monaten, eine durchschnittliche Einsparung pro PB von 167.000 US-Dollar und ein um 51 Prozent effizienteres Speichermanagement. Neben diesem wirtschaftlichen Mehrwert gewährleisten die Lösungen von Infinidat hohe Leistung, 100%ige Datenverfügbarkeit, Skalierbarkeit und Cyberresilienz – garantiert in den SLAs. Darüber hinaus ermöglicht die Infinidat-Technologie Unternehmen die Modernisierung ihrer Speicherinfrastruktur und die Konsolidierung von Workloads, sodass IT-Entscheider durch die Einführung und den erweiterten Einsatz von Infinidats Enterprise-Storage-Lösungen eine schnelle Amortisation und einen überzeugenden ROI erzielen können.

Infinidat hilft Unternehmen und Service Providern, Daten als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Infinidats Software-basierte Architektur bietet Latenzzeiten unterhalb des Millisekundenbereichs, 100 Prozent Verfügbarkeit und Skalierbarkeit mit signifikant geringeren Gesamtkosten (Total Cost of Ownership: TCO) als konkurrierende Speichertechnologien. Das Unternehmen bietet ein preisgekröntes Portfolio von Speicherlösungen für Unternehmen für primäre und sekundäre Implementierungen von Storage-Systemen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Herzliya, Israel, der Sitz in den USA in Waltham, Massachusetts. Weitere Informationen finden sich auf https://www.infinidat.com/de

