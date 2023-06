Infinitylove.net und das Glück der unendlichen Liebe

Ein Unternehmer wendet sich aus innerer Überzeugung der schönsten Sache der Welt zu, der Liebe. Ralf Bos, seit 36 Jahren glücklich verheiratet, verwirklicht damit seinen Herzenswunsch und hilft anderen Paaren dabei, ebenfalls das „Wunder der unendlichen Liebe“ für sich zu entdecken und ihre Liebe künftig noch bewusster und intensiver zu genießen. Flugzeuge im Bauch für immer!

Eine erfüllende, beglückende Liebe und innige Vertrautheit sei kein Hexenwerk, so Bos. Hier ein liebender Blick, dort eine zarte Berührung, ein Liebesbrief oder auch ein unerwartetes Geschenk wirke wahre Wunder. Auch ein zärtliches Ergreifen der Hand oder ein unvergessliches Erlebnisse zu zweit erschaffe und vertiefe das unsagbar schöne Gefühl, zu zweit eins zu sein.

Nicht jedem ist es gegeben, seinem Schatz in glühenden Worten, in einem Lied, Gedicht oder durch kleine Aufmerksamkeiten seine Liebe zu gestehen. Und so kam Ralf Bos auf den Gedanken, den Liebenden zur Hilfe zu kommen. Zunächst suchte Bos ein Symbol für seine Mission. Da er nichts Passendes fand, hat er es schließlich selbst erschaffen. „Im Infinitylove Symbol verschmelzen die zwei stärksten Kräften des Universums, die Unendlichkeit und die Liebe, zu einem neuen epischen Zeichen.“

Da der Initiator seit Jahrzehnten Menschen mit Köstlichkeiten verwöhnt, von Trüffel bis Kaviar, und mit gut 200 Mitarbeitenden täglich die Top-Gastronomie und Gourmets mit Nachschub versorgt, gibt es auf infinitylove.net auch einen kleinen Shop für geschmackvolle Liebesbeweise. Den Anfang machen Konfitüren mit einer Liebesbotschaft als Überraschung am Frühstückstisch, ein Riesling als perfekter Begleiter für ein Dinner zu zweit sowie ein kuscheliger Hoodie mit aufgesticktem Liebessymbol als Partnergeschenk und demnächst einiges mehr. „Auf Wunsch individualisieren wir die Infinitylove Kreationen mit den Initialen des Paares,“ erklärt Bos, „so entstehen individuelle Liebesgaben, die weit weg von Kitsch und Krempel einzig und allein die alles umfassende Aussage manifestieren, die meine Frau und mich nicht nur bewegt, sondern für uns so wichtig ist wie die Luft zum Atmen: Ich liebe dich und werde dich immer lieben!“

Infinitylove.net ist eine Initiative und Herzensangelegenheit von Ralf Bos, siehe auch ralf-bos.de und bosfood.de

