Influencer-Award: Kieler Polizistin für Finanzaufklärung!

Diese Polizistin aus Kiel klärt auf Instagram über Finanzen auf

Susann Abraham aus Kiel sorgte für Aufsehen, als sie am 12. September 2025 den Influencer Award in Niedernhausen gewann. Die 36-Jährige überzeugte die Jury mit einer außergewöhnlichen Kombination: ihrem Beruf als Polizistin, ihrer Expertise als Versicherungsmaklerin und kreativen Inhalten zur finanziellen Aufklärung.

Das Event, das sich rund um Podcast-Produktion und Bühnenpräsentation drehte, bot den Teilnehmenden eine Plattform, um ihre Botschaften auf innovative Weise zu vermitteln. Abraham nahm an der viertägigen Challenge teil und präsentierte Inhalte, die sowohl informativ als auch unterhaltsam waren. Ihr Fokus: Finanzwissen verständlich machen und einem breiten Publikum zugänglich machen.

„Es geht darum, die Angst vor dem Thema Finanzen zu nehmen und den Menschen zu zeigen, dass es nicht kompliziert sein muss“, erklärte die Preisträgerin. „Ich möchte ihnen das Werkzeug an die Hand geben, um ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.“

Die Jury zeigte sich beeindruckt von der Klarheit ihrer Botschaft und ihrer Fähigkeit, komplexe Themen anschaulich zu erklären. Neben dem Award gewann Susann Abraham eine Reise nach New York, wo sie an der renommierten Lee Strasberg Schauspielschule neue Impulse für ihre Arbeit sammeln wird.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und die Möglichkeit, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln“, sagte die Gewinnerin. „Ich bin davon überzeugt, dass man mit kreativen und innovativen Ansätzen einen großen Beitrag zur finanziellen Bildung leisten kann.“

Der Erfolg der Kieler Polizistin unterstreicht die Bedeutung von Finanzaufklärung und die Rolle von Influencern bei der Vermittlung von Wissen. Ihr Sieg zeigt, dass auch vermeintlich trockene Themen wie Finanzen großes Potenzial für kreative und erfolgreiche Kommunikationsstrategien bieten.

Bildquelle: Justin Bockey