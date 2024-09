Informationsbroschüre „Heizen mit Holz – so geht´s richtig“

Kompaktes Wissen auf 30 Seiten

Kompakte Informationen zum richtigen Heizen mit dem Ökobrennstoff Holz sind in der 30-seitigen Broschüre „Heizen mit Holz – so geht´s richtig“ zusammengestellt. Die bereits in 5. Auflage herausgegebene Broschüre erklärt die wichtigsten Aspekte zum emissionsarmen Heizen und gibt praktische Tipps zur Bedienung von Wohnraumfeuerstätten. Sie enthält wichtige Informationen zum richtigen Heizen mit Holz und zum umweltgerechten Betrieb. Denn wer einige grundlegende Regeln beachtet, reduziert nicht nur Emissionen, sondern spart auch Brennstoff. Dabei sind vor allem die Anzündphase und die Einstellung der Luftzufuhr wichtig für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung. Zudem informiert die Broschüre über die unterschiedlichen Brennstoffe und stellt die gängigen Typen von Feuerstätten vor.

Neukauf oder Austausch – alles Wichtige auf einen Blick

Die Broschüre bietet wertvolle Entscheidungshilfen für alle, die ein modernes Gerät anschaffen möchten oder einen alten Ofen austauschen müssen. Denn alle alten Feuerstätten, die bis Ende März 2010 zugelassen wurden, dürfen nur noch bis Ende des Jahres betrieben werden, wenn sie nicht den verschärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) entsprechen. Eine wichtige Maßnahme für den Umweltschutz, da die Emissionen neuer Holzöfen dank moderner Verbrennungs- und Emissionsminderungstechnik sehr viel geringer als bei Altanlagen sind. Aktuelle Ofenmodelle erzeugen wesentlich weniger Emissionen als Geräte von vor 2010 und erzeugen die gleiche Wärme mit bis zu 30 Prozent weniger Brennstoff.

Die Zukunft im Blick: Hybride Heizsysteme

Zudem werden in der Neuauflage hybride Heizsysteme vorgestellt, da die Kombination aus Solarthermie oder Wärmepumpe mit einem modernen Festbrennstoffgerät eine zukunftsorientierte Wärmeversorgung ist. Denn die Sonne scheint weitgehend das ganze Jahr, ausreichend warme Luft steht für rund neun Monate zur Verfügung und Scheitholz oder Holzpellets sind in Deutschland in ausreichender Menge vorhanden. So können die Geräte je nach Wetterlage einzeln oder in Kombination für wohlige Wärme sorgen.

Die Broschüre „Heizen mit Holz – so geht“s richtig“ wurde von einem Autorenteam des Industrieverbandes Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V. (HKI), des Zentralinnungsverbandes des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) und der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) erstellt. Die Broschüre steht u.a. im Bereich „Service“ des HKI auf der Seite www.ratgeber-ofen.de als Download bereit.

