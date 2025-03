Informationsdienst als Grundlage für nachhaltige Security Awareness-Kampagne

Der Risikofaktor Mensch bei Datenschutz und Datensicherheit

GROHMANN BUSINESS CONSULTING und der Datensicherheitsspezialist ZERTURIO veröffentlichen einen neuen Informationsdienst, der Unternehmen dabei unterstützt, mit einer praxisorientierten Kampagne die „Security Awareness“, d.h. das Bewusstsein ihrer Mitarbeitenden für Datenschutz und Datensicherheit nachhaltig zu stärken. Die Lösung zielt auf einen der größten Risikofaktoren in der Unternehmenssicherheit ab: den menschlichen Faktor.

Aktuelle Studien belegen: 88 Prozent aller Datenschutzverletzungen sind auf Mitarbeiterfehler zurückzuführen, und bei 95 Prozent der Verstöße gegen Cybersicherheit gilt menschliches Versagen als Hauptursache. Unternehmen aller Branchen und Größen stehen vor der Herausforderung, ihre Mitarbeitenden kontinuierlich und nachhaltig für diese Risiken zu sensibilisieren.

„Die meisten Unternehmen setzen auf einmalige Schulungen oder jährliche Pflichtkurse, aber das reicht nicht aus“, erklärt Werner Grohmann, Geschäftsführer von GROHMANN BUSINESS CONSULTING. „Lernexperten raten eindeutig dazu, Unterweisungen regelmäßig und in „kleinen Häppchen“ anzubieten, um den Lernerfolg nachhaltig zu steigern.“

Informationsdienst Datenschutz und Datensicherheit: Steter Tropfen höhlt den Stein

Der neue Informationsdienst umfasst zwölf Ausgaben zu zentralen Themen der Datenschutz- und Datensicherheitspraxis – von den Grundlagen der DSGVO über konkrete Bedrohungen wie Social Engineering und Ransomware bis hin zu spezifischen Arbeitsszenarien wie Homeoffice und Mobile Work. Jede Ausgabe ist praxisnah gestaltet und enthält neben Hintergrundinformationen vor allem konkrete Handlungsempfehlungen, Checklisten und konkrete Fallbeispiele aus der Praxis.

Unternehmen erhalten die Ausgaben des Informationsdienstes Datenschutz und Datensicherheit sowohl im PDF-Format, um sie direkt per E-Mail an die Belegschaft zu verteilen, als auch im bearbeitbaren Word-Format zur individuellen Anpassung an die Unternehmenskommunikation.

„Regelmäßige Awareness-Kampagnen haben sich als effektive Maßnahme erwiesen“, bestätigt ein IT-Leiter aus der Medizintechnik, der an der Pilotphase des Informationsdienstes teilgenommen hat. „Unsere Mitarbeitenden erhalten jetzt monatlich ein Datenschutzjournal und das Feedback ist durchweg positiv.“

Informationsdienst Datenschutz und Datensicherheit: Starten Sie bereits morgen mit Ihrer eigenen unternehmensweiten Security Awareness-Kampagne

Der Informationsdienst Datenschutz und Datensicherheit ist ab sofort für Unternehmen verfügbar. Der Informationsdienst mit zwölf Ausgaben kostet einmalig 249 Euro (zzgl. MwSt.) – eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zu klassischen Schulungsformaten. Alle Ausgabe stehen nach Bestellung direkt zur Verfügung. Der Kunde kann also selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge er die einzelnen Ausgaben im Unternehmen verbreitet.

Weitere Informationen und eine kostenlose Leseprobe sind www.grohmann-business-consulting.de/informationsdienst-datenschutz-datensicherheit/ verfügbar.

GROHMANN BUSINESS CONSULTING berät kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) im deutschsprachigen Raum bei der Konzeption und Umsetzung von Security Awareness-Kampagnen. Ziel ist es, das Bewusstsein für Datenschutz und Datensicherheit in Unternehmen zu stärken und ein nachhaltiges Sicherheitsniveau zu etablieren.

Weitere Informationen: https://www.grohmann-business-consulting.de

Firmenkontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Werner Grohmann

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068



https://www.grohmann-business-consulting.de

Pressekontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Heike Kröner

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068



https://www.grohmann-business-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.