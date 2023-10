INFOSERVE präsentiert sich auf dem CYBERSECURITY DAY

IT-Dienstleister unterstützt Unternehmen mit IT-Sicherheits-Checks, effektiven Sicherheitsmaßnahmen und Security-Schulungen

Saarbrücken, 12. Oktober 2023 – Im Rahmen des CYBERSECURITY DAYS, der am 20. Oktober 2023 in der Saarbrücker Congresshalle stattfindet, stellt der IT-Dienstleister INFOSERVE sein Portfolio rund um das Thema IT-Sicherheit vor. Im Fokus der Veranstaltung steht neben den klassischen Services auch der neu aufgelegte Podcast zum Thema IT-Security.

Die Bedrohung durch Cyberangriffe und Cybercrime zählen schon lange zum Alltag von Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen. Deshalb geht es nicht mehr um die Frage ob ein Unternehmen davon betroffen sein wird, sondern nur noch wann. Der CYBERSECURITY DAY will seinen Teil zur Aufklärung beitragen und darüber informieren, was im Ernstfall zu tun ist und welche Maßnahmen zu treffen sind. Dabei möchte man vor allem die regionale Wirtschaft mit den IT- und Security-Spezialisten vor Ort in Kontakt bringen, weil eine schnelle und professionelle Hilfe im Fall einer Attacke entscheidend sein kann.

Als etabliertes IT-Systemhaus ist es für INFOSERVE selbstverständlich sich und seine Dienstleistungen auf dem CYBERSECURITY DAY vorzustellen. Dr. Stefan Leinenbach, Geschäftsführer INFOSERVE GmbH: „Neben den klassischen, technischen Schutzmaßnahmen, die wir selbstverständlich anbieten, geht es uns aber auch um Aufklärung. Deshalb unterstützen wir unsere Kunden mit Guidelines, Checklisten und konkreten Praxistipps. Darüber hinaus schulen wir die Mitarbeiter von Unternehmen, damit sie beispielsweise sensibler auf Ransomware-Angriffe reagieren und nicht aus Unwissenheit Schaddateien anklicken.“ Neben dem INFOSERVE-Stand in der Ausstellungs-Area des CYBERSECURITY DAYS erwarten die Teilnehmer auch praxisnahe Erfahrungsberichte, Experten-Talks und Vorträge.

Im Vorfeld startete die East Side Fab ein Podcast-Format, bei dem sich alles um Cybersecurity und IT-Sicherheit dreht. Darin diskutieren Unternehmensvertreter über die Herausforderungen bei der Datensicherheit. Das Besondere daran: Es handelt sich um ein Blind Date, was dem Gespräch und dem Thema neue Akzente verleiht. Da sich INFOSERVE intensiv für Prävention einsetzt, wurde auch mit ihnen ein Podcast umgesetzt. Veröffentlicht wurde der Podcast unter: https://open.spotify.com/episode/0h6Lhsk3WPMyGcqFiucBWW

Mehr Informationen und Anmeldung zum Cybersecurity Day unter: https://www.infoserve.de/cybr-date-infoserve-vsenet

INFOSERVE GmbH – Ihr professionelles Systemhaus für agile Software-Entwicklung und sicheren IT-Betrieb – mit eigenem Rechenzentrum und eigener Cloud. 1995 als saarländischer IT-Dienstleister gestartet, hat sich INFOSERVE GmbH zum überregionalen und innovativen IT-Systemhaus für sichere Cloud- und intelligente Web-Services entwickelt. Dabei verstehen wir uns als kompetenter Managed Services-Experte und Full Stack-IT-Dienstleister. Auf Basis unserer eigenen modernen Hochleistungsrechenzentren in Saarbrücken realisieren wir zusammen mit ausgewählten Technologiepartnern und ganz viel eigenem Know-how maßgeschneiderte IT-Projekte aus einer Hand und betreuen diese dauerhaft.

