Infrarotheizungen im Smart Home: Effizient heizen

Steigen Sie gerade erst in das Thema „smarte Heizungssteuerung“ ein? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir erklären Ihnen, was eine Smart-Home-Heizung ausmacht, worin sie sich von herkömmlichen programmierbaren Thermostaten unterscheidet und welche Vorteile die Kombination mit einer Infrarotheizung bietet.

Komfort steigern, Heizkosten senken

Heizkosten machen oft den größten Teil der Nebenkosten aus. Ein Smart-Home-System ist der effektivste Weg, hier zu sparen, ohne auf Wohnkomfort zu verzichten. Intelligente Thermostate regeln die Raumtemperatur vollautomatisch und lassen sich per App von überall steuern. Die Installation ist flexibel über Zwischenstecker oder Unterputz-Lösungen

möglich.

Was versteht man unter einer Smart Home Heizung?

Im Grunde bedeutet es: automatisiertes Heizen. Über eine Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk steuern Sie Ihre Heizung bequem per Smartphone, Tablet oder DesktopPC. Das Ziel ist maximale Effizienz: Der Raum ist nur dann warm, wenn Sie ihn nutzen, wodurch die Energiekosten auf ein Minimum reduziert werden.

Eine Smart-Home-Heizung automatisiert den Heizprozess mit dem Ziel, Energie nur dann zu verbrauchen, wenn Wärme tatsächlich benötigt wird. Ein Thermostat misst die Wärme und sendet Daten an eine Zentrale (Bridge). Per Smartphone, Tablet oder Desktop erstellen Sie Heizpläne für Wochentage oder legen Zieltemperaturen fest. Die Steuerung kann auch über separate Wandthermostate mit Display erfolgen.

Warum eignen sich Infrarotheizungen besonders gut für die Smart-HomeSteuerung?

Infrarotheizungen erwärmen nicht die Raumluft, sondern direkt Oberflächen und Personen. Dadurch reagieren sie sofort ohne lange Vor- oder Nachheizphasen. Das macht sie besonders geeignet für die Smart-Home-Steuerung, beispielsweise um Szenarien wie „Heizung einschalten, sobald jemand anwesend ist“ oder „Bad morgens 10 Minuten vor Nutzung vorheizen“ zu programmieren.

Wir führen ein breites Sortiment an VASNER-Infrarotheizungen, die vollständig SmartHome-kompatibel sind.

Infrarotheizungen mit smarter Heizsteuereung stehen exemplarisch für einen Wandel im Heizverhalten: Weg vom Überdimensionierten, hin zu bedarfsgerechten, nachhaltigen und designorientierten Lösungen. Sie bieten nicht nur eine moderne Form des Heizens, sondern auch ein Stück mehr Unabhängigkeit – sei es durch Eigenstromversorgung, niedrigere Wartungskosten oder die gestalterische Freiheit im Wohnraum.

Mit unserem greentronic-Kalkulator können Sie ganz einfach den Heizbedarf für jeden Raum ermitteln und bekommen so einen Überblick, wo welche Infrarotheizung benötigt wird:

https://www.greentronic.de/Welche-VASNER-Infrarotheizung-fuer-welche-RaumgroesseWaermebedarf-berechnen:_:1195.html

Die Firma greentronic GmbH aus Preetz bei Kiel hat sich auf den Vertrieb hauptsächlich elektronischer Produkte der Luftbehandlung wie z. B. Luftreiniger, Klimageräte und Infrarotheizungen sowie Insektenschutz-Produkte spezialisiert. Leitmotiv des Unternehmens: Saubere und gesunde Luft zum Schutz des Menschen und zum Schutz der Umwelt. So fordert greentronic optimale Funktionalität, ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit und höchstmögliche Energieeffizienz zum Wohle und der Gesundheit des Menschen und zum Schutz der Umwelt.

