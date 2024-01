Infrarotheizungen mit Solarstrom betreiben

Die Kombination Infrarotheizung und Solarstrom: Sinnvoller Schritt in eine nachhaltige Zukunft?

In Zeiten steigender Energiepreise und wachsendem Bewusstsein für Umweltfragen suchen viele Menschen nach effizienten und nachhaltigen Heizungslösungen. Eine vielversprechende Kombination, die zunehmend in Betracht gezogen wird, sind Infrarotheizungen in Verbindung mit Solarstrom und einem Akku zur Stromspeicherung. Doch ist diese Kombination wirklich sinnvoll? Wir werfen einen Blick auf die verschiedenen Aspekte:

1. Energieeffizienz und Kostenersparnis:

Die Infrarotheizung zeichnet sich durch ihre direkte Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme aus. Durch die Integration von Solarstrom kann der Betrieb dieser Heizsysteme besonders effizient gestaltet werden. Der eigens erzeugte Solarstrom reduziert die Betriebskosten erheblich und bietet langfristige Einsparungen.

2. Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen:

Die Kombination aus Infrarotheizung und Solarstrom macht unabhängig von fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas. Dies trägt nicht nur zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei, sondern schützt auch vor Preisschwankungen auf dem Energiemarkt.

3. Eigenverbrauchsoptimierung:

Ein entscheidender Vorteil liegt in der Möglichkeit, den selbst erzeugten Solarstrom mit einem Akku zu speichern und bei Bedarf zu nutzen. Das Speichersystem ermöglicht es, überschüssige Energie für Zeiten ohne Sonneneinstrahlung zu speichern, was den Eigenverbrauch maximiert und die Abhängigkeit vom Netzstrom minimiert.

4. Umweltfreundlichkeit:

Durch die Nutzung erneuerbarer Energien wird der ökologische Fußabdruck reduziert, was einen Beitrag zum Umweltschutz leistet.

Infrarotheizungen die mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage betrieben werden, scheinen auf den ersten Blick eine vielversprechende Lösung zu sein. Allerdings hat die Sache einen Haken. Während der Wintermonate in denen am meisten Heizwärme benötigt wird, steht kaum Sonnenenergie zur Verfügung. In dieser Zeit muss also zusätzlich Netzstrom bezogen werden.

Dennoch kann sich die Anschaffung lohnen. Mit dem greentronic Heizkostenrechner bekommen Sie schnell einen Überblick über die ungefähren Stromkosten einer Infrarotheizung: https://www.greentronic.de/Heizkosten-VASNER-Infrarotheizung:_:1196.html

