Ingenieurbüro Koch entwickelt Batterietest-Equipment auch für neue Zellgrößen

Koch-Batteriezelltestadapter eignen sich auch für neue Pouchzellengrößen und HighPower-Rundzellentests bis 63 Ampere

(Unterschleißheim, 07.06.2021) Das Ingenieurbüro Koch ist seit vielen Jahren auf die Ausrüstung für Batteriezellentests spezialisiert. Die modular konzipierten Koch-Testadaptersysteme sind auf alle Umgebungen und Anforderungen an Batterietest-Lösungen vorbereitet. Neu im Portfolio ist seit April die High-Power Version der Koch-Testadapter. Mit dieser können auch die neuen, großen Rundzellen mit bis zu 120 mm Länge und 46 mm Durchmesser einzeln oder parallel im Messschrank sicher und präzise getestet werden. Die Kontaktierung der Zellen erfolgt über gefederte Kontakte aus vergoldetem Berillyum-Kupfer.

Der Anschluss an das Testsystem ist mittels Polklemmen realisiert. Der max. Dauerstrom für die Tests liegt bei 50 Ampere, der Maximalstrom für bis zu zehn Minuten bei 63 Ampere. Alternativ kann der Anschluss an das Testsystem mit Sicherheitslaborbuchsen erfolgen, wie sie auch bei der Standardlösung für Zellen bis 30 mm Durchmesser und 80 mm Länge eingesetzt werden. Der der maximale Strom reduziert sich dann auf 32 A. Durch den modularen Aufbau ist es möglich, bis zu 10 Messkanäle mechanisch zu einer Baugruppe zu verbinden, was zu hoher Stabilität beim Bestücken der Adapter führt.

Bei den Pouchzellen liegt die Maximalgröße derzeit bei 220 x 270 mm, der maximaler Dauerstrom bei 100 Ampere. Größere Zellabmessungen sind auf Anfrage möglich.

Von der Rund- bis zur Pouchzelle, von der Standard-Rundzelle zur neuen HighPower-Lösung: Das Ingenieurbüro Koch begleitet seine Kunden seit vielen Jahren bei der Entwicklung von preisgünstigen, komfortabel nutzbaren, kundenspezifischen Zelladaptern und Batterietest-Systemen. Die individuell angepassten Lösungen sind bei einer Vielzahl namhafter deutscher OEMs, Forschungsinstitute und Batteriehersteller im Einsatz. Durch die Produktion der hochwertigen und robusten Testadapter im eigenen Haus, ist die schnelle Bereitstellung bei günstigen Preisen und größte Flexibilität bei der Umsetzung von Kundenwünschen garantiert.

Weitere Informationen zu den Koch-Batterietest-Systemen und Dienstleitungen finden Sie auf der Website https://ibk-ush.com/

Das Ingenieurbüro Koch besteht aus einem kleinen Entwicklungsteam, das sich auf Messadapter für die elektrische Speichertechnik und FDM-Druck spezialisiert hat. Mehr als 30 Jahre Erfahrung (gegr. 1986) in der Konstruktion und Fertigung von kundenspezifischen Projekten im Bereich Batteriemesstechnik ermöglicht es dem Team um die beiden Diplomingenieure Georg Koch und Christian Koch, schnell und individuell auf sich verändernde Batterietechnologien, Kundenwünsche und Anforderungen einzugehen.

Bildquelle: Ingenieurbüro Koch