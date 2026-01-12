Inhaberwechsel bei ANUBIS-Tierbestattungen Neuhausen-Steinegg

Christian Richers übergibt an Sandra Schmälzle und Steffen Fröhlich

Zum 1. Januar 2026 hat Christian Richers die Niederlassung ANUBIS-Tierbestattungen in Neuhausen-Steinegg an seine Mitarbeiterin Sandra Schmälzle übergeben. Gemeinsam mit ihrem Partner Steffen Fröhlich führt sie den Betrieb auf dem gewohnt hohen Niveau weiter und ist für Tierhalterinnen und Tierhalter da, wenn ein geliebtes Tier gehen muss. „Trauer ist wichtig und richtig, dabei lassen wir niemanden alleine“, sagt sie.

Etablierter ANUBIS-Franchisebetrieb

Christian Richers ist seit 2010 Partner von ANUBIS-Tierbestattungen. Nach der ersten Niederlassung in Karlsruhe folgte 2012 ein weiterer Standort in Calw, der 2019 nach Neuhausen-Steinegg (Enzkreis) umgezogen ist. 2020 eröffnete er zusätzlich das Tierkrematorium in Durmersheim – darauf wird künftig sein ganzer Fokus liegen.

Nachfolgerin mit Erfahrung

Mit Sandra Schmälzle hat er eine erfahrene Nachfolgerin für Neuhausen-Steinegg gefunden. Die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau kam 2016 beim Tod ihres Hundes erstmals mit ANUBIS in Kontakt und war von der einfühlsamen Betreuung begeistert. Als sich die Gelegenheit ergab, nahm sie vor drei Jahren eine Aushilfstätigkeit bei ANUBIS-Tierbestattungen in Neuhausen-Steinegg an. Die Arbeit erfüllte sie von Anfang an: Schnell wurde daraus eine Teilzeitstelle und schließlich eine verantwortungsvolle Aufgabe in Verwaltung und Organisation.

Als Christian Richers ihr die Übernahme der Niederlassung anbot, musste sie nicht lange überlegen. „Für mich ist es der ideale Sprung in die Selbständigkeit, gemeinsam mit meinem Partner Steffen Fröhlich“, sagt Sandra Schmälzle. In der Anfangsphase unterstützt Richers die beiden noch tatkräftig, zudem bleibt die enge Zusammenarbeit mit dem Tierkrematorium bestehen. „Als Franchisepartner finden wir außerdem immer Unterstützung, können auf bewährten Standards aufbauen und gleichzeitig unsere unternehmerische Freiheit genießen“, ergänzt sie.

Warum Tierbestattung?

Auf die Frage, warum sich ein junges Paar für die Tierbestattung entscheidet, antwortet sie: „Ja, es ist oft sehr traurig, aber gleichzeitig erfüllend, Tierhalter zu begleiten und für eine würdevolle Behandlung des verstorbenen Tieres zu sorgen – von der Abholung bis hin zur Einäscherung.“ Die Abholung zu Hause oder beim Tierarzt und die Entgegennahme der Tiere bleibt weiterhin ihre Hauptaufgabe, während sich Steffen Fröhlich um die Verwaltung kümmert. Er ist auch jetzt in der Verwaltung eines Unternehmens tätig und kann seine ganze Expertise einbringen.

Die beiden haben sich vorgenommen, die Dienstleistung von ANUBIS-Tierbestattungen noch bekannter zu machen. Sie möchten verstärkt auf Tierheimfesten und ähnlichen Veranstaltungen präsent sein. Da kommt ihnen die Erfahrung mit der Veranstaltungsagentur von Steffen Fröhlich sehr zugute. Und natürlich haben sie in ihrem Betrieb, der sich in ganz neuem Outfit präsentiert, immer eine offene Tür für die Fragen von Tierhaltern.

Geöffnet ist ANUBIS-Tierbestattungen in Neuhausen-Steinegg

– Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr,

– Samstag und Sonntag von 9.00 bis 16.00 Uhr,

telefonisch ist das Team täglich bis 20.00 Uhr erreichbar.

Firmenprofil ANUBIS-Tierbestattungen

1997 gründete Roland Merker ANUBIS-Tierbestattungen in Feucht bei Nürnberg, um Tierfreunden mit der Bestattung auf dem Tierfriedhof oder einer Einäscherung Alternativen zur gesetzlich vorgesehenen Tierverwertung bieten zu können.

Heute gehören zum Unternehmen vier hauseigene Tierkrematorien in Lauf a. d. Pegnitz, Ludwigshafen-Rheingönheim, Calbe (Sachsen-Anhalt) und in Durmersheim (Kreis Rastatt). Neben dem Hauptsitz in Lauf a. d. Pegnitz, hat das Franchisesystem 22 weitere Standorte in ganz Deutschland, die nach dem hohen Standard des Franchisesystems arbeiten. Somit zählt ANUBIS-Tierbestattungen mit zu den ältesten und führenden Tierbestattungsunternehmen Deutschlands.

Im Herbst 2018 wurde für das gesamte Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem auf Basis der DIN EN ISO 9001:2015 eingeführt und im Februar 2019 zertifiziert. Der ANUBIS-Hauptsitz, ANUBIS-Servicebüros, ANUBIS-Tierkrematorien und ANUBIS-Franchisenehmer arbeiten nach einheitlichen Standards und können ihren Kunden und Geschäftspartnern somit bundesweit Transparenz, eine reibungslose Zusammenarbeit und hohe Qualität zusichern.

Einfühlsame und umfassende Beratung, bis hin zur Trauerbegleitung und Sterbevorsorge stehen bei ANUBIS im Mittelpunkt – persönlich, wie auch digital. Auf der Firmen-Website www.anubis-tierbestattungen.de finden Tierfreunde Antworten auf ihre Fragen und detaillierte Informationen rund um die Tierbestattung. Sie haben die Möglichkeit, sich im Forum direkt mit anderen Tierbesitzern austauschen. Mit einer kostenlosen Traueranzeige im virtuellen Tierfriedhof können sie zudem das Andenken an ihr Tier bewahren und ihre Trauer mit anderen teilen.

