Inhaftiert mit 95: Südkoreas Strafverfolgung eines religiösen Führers löst internationale Besorgnis aus

Internationale Kritik an Südkorea: Die Haft eines 95-jährigen Religionsführers wegen gewaltloser Vorwürfe und die Vorverurteilung durch den Justizminister belasten die Demokratie des Landes.

Renommierter Wissenschaftler bezeichnet die Situation als „einen Fleck auf Südkoreas demokratischer Glaubwürdigkeit“, während der Justizminister das laufende Verfahren vorverurteilt

Ein 95-Jähriger hinter Gittern wegen parteipolitischen Vorwürfen ohne Gewaltanwendung

Hoher Regierungsbeamter zitiert öffentlich die Heilige Schrift, um eine religiöse Minderheit zu verurteilen

Inhaftierung verstößt mutmaßlich gegen die UN-Mandela-Regeln und die Prinzipien der WGAD (UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen)

Der 95-jährige Vorsitzende Lee Man-hee wurde am 24. Juni wegen parteipolitischer Vorwürfe ohne Gewaltanwendung in Gewahrsam genommen – was scharfe Verurteilungen seitens internationaler Organisationen für Religionsfreiheit nach sich zog.

SEOUL, Südkorea – 6. Juli 2026 – Die internationale Kritik an der Inhaftierung und Strafverfolgung des 95-jährigen Vorsitzenden Lee Man-hee, dem Führer der Shincheonji-Kirche Jesu, sowie an den jüngsten öffentlichen Äußerungen des südkoreanischen Justizministers Jeong Seong-ho nimmt zu.

Am 30. Juni gab Minister Jeong auf seinem Social-Media-Kanal bekannt, dass der Vorsitzende Lee noch während der Haft angeklagt worden war, und schrieb, dass „eine strenge strafrechtliche Bestrafung entsprechend seiner Verantwortung unvermeidlich“ sei. Er schloss den Beitrag mit einem Zitat aus Matthäus 7:15: „Hütet euch vor den falschen Propheten.“ Die Shincheonji-Kirche Jesu ist eine christliche Glaubensgemeinschaft, die 1984 in Südkorea gegründet wurde.

Justizminister Jeong Seong-ho postete am Tag der Anklageerhebung „eine strenge strafrechtliche Bestrafung ist unvermeidlich“ und schloss mit Matthäus 7:15. Dr. Introvigne nannte dies eine Vorverurteilung des Ergebnisses noch vor dem Prozess.

Dr. Massimo Introvigne, ein italienischer Religionssoziologe, hat in dem Magazin für Religionsfreiheit und Menschenrechte _Bitter Winter_ zwei Artikel veröffentlicht, die sich mit dieser Situation befassen: den ersten am 24. Juni 2026, in dem er die Inhaftierung des Vorsitzenden Lee zum Zeitpunkt seiner Festnahme kritisierte, und einen zweiten am 2. Juli 2026, der detaillierte Kritik an den öffentlichen Äußerungen von Minister Jeong äußerte.

Inhaftierung des 95-jährigen Vorsitzenden: „Die Inhaftierung eines älteren religiösen Führers verstößt gegen internationale Standards“

Der Vorsitzende Lee wurde am 24. Juni unter dem Vorwurf des Verstoßes gegen das Parteiengesetz in Gewahrsam genommen und am 30. Juni noch während der Haft formell angeklagt. Die Ermittler werfen Lee vor, zwischen Juli 2021 und Januar 2024 die Registrierung von rund 50.000 Shincheonji-Mitgliedern in der People Power Party (PPP) organisiert zu haben, um die Präsidentschafts- und Parlamentsvorwahlen der Partei zu beeinflussen.

Dr. Introvigne argumentierte, dass die Inhaftierung eines älteren religiösen Führers in einem Fall, der keine Gewalt oder andere schwere Straftaten beinhaltet, den Verhältnismäßigkeitsstandards widerspricht, die in den Mindestgrundsätzen der Vereinten Nationen für die Behandlung von Gefangenen (den „Mandela-Regeln“) und den Grundsätzen der UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierungen festgelegt sind.

Der Soziologe Dr. Massimo Introvigne bezeichnete die Situation in _Bitter Winter_ als „einen Fleck auf Südkoreas demokratischer Glaubwürdigkeit“.

Er verknüpfte den Fall mit dem von Han Hak-ja, der 83-jährigen Führerin der Vereinigungskirche (Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung), die in einem separaten Fall festgehalten wurde, und warnte: „Dies ist kein Problem, das auf eine einzelne religiöse Gruppe beschränkt ist – es zeichnet sich ein Muster ab, bei dem die physische Inhaftierung wiederholt gegen ältere religiöse Führer eingesetzt wird.“

Unmittelbar nach der Inhaftierung reagierte die Shincheonji-Kirche Jesu mit den Worten: „Der Vorsitzende Lee und die Kirche haben in jeder Phase der Ermittlungen, einschließlich der Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsmaßnahmen, uneingeschränkt kooperiert“, und bezeichnete die Inhaftierung als „faktisch eine physische Bestrafung eines 95-jährigen Verdächtigen“.

Öffentliche Äußerungen des Justizministers gegen eine bestimmte Religion: „Ein Konflikt mit der staatlichen Neutralität“

Was Dr. Introvigne als besonders beunruhigend empfand, war der Zeitpunkt von Minister Jeongs Erklärung. Jeong forderte eine „strenge strafrechtliche Bestrafung“ am selben Tag, an dem der Vorsitzende Lee in der Haft formell angeklagt wurde. Introvigne merkte an, dass, wenn der Beamte, der das Justiz- und Strafverfolgungssystem leitet, zu Beginn eines Verfahrens öffentlich die Notwendigkeit einer Bestrafung erklärt, das Risiko besteht, dass dies als Vorverurteilung des Ergebnisses wahrgenommen wird.

Dr. Introvigne wies auch darauf hin, dass die Verwendung eines Bibelverses durch einen Amtsträger, der den Angeklagten in ein negatives Licht rücken könnte, im Widerspruch zum staatlichen Prinzip der religiösen Neutralität stehen kann. Da öffentliche Erklärungen eines amtierenden Justizministers wahrscheinlich als mehr als nur eine persönliche Meinung – nämlich als offizielle Position der Regierung – verstanden werden, argumentierte er, dass solche Bemerkungen weitaus größere Vorsicht erfordern.

Die Kernfrage wird sein, ob Nötigung stattgefunden hat

Die rechtliche Kernfrage des Falls liegt nicht darin, dass Mitglieder einer politischen Partei beigetreten sind, sondern ob sie dazu genötigt wurden. Die Staatsanwaltschaft erklärt, die Beweise deuteten auf eine organisierte Kampagne zur Zwangsregistrierung hin, während die Shincheonji-Kirche Jesu betont, dass die Mitglieder nicht durch Zwang oder Anweisung dazu gedrängt wurden.

Dr. Introvigne prognostizierte, dass der Prozess davon abhängen wird, welche Beweise und rechtlichen Begründungen herangezogen werden, um eine Nötigung zu beweisen. Er argumentierte: „Diese Anklagen bergen das Risiko, die gewöhnliche bürgerliche Teilhabe zu kriminalisieren, bloß weil die Betroffenen einer religiösen Minderheit angehören“, und fügte hinzu: „Shincheonji-Mitglieder haben wie alle anderen südkoreanischen Staatsbürger das Recht, einer politischen Partei beizutreten und einen Kandidaten zu unterstützen.“

„Ein Fleck auf Südkoreas demokratischer Glaubwürdigkeit“

Südkoreas Inhaftierung religiöser Führer hat sich zu einem Testfall für internationale Standards der Religionsfreiheit entwickelt.

Dr. Introvigne sagte, der Fall werde in internationalen Kreisen für Religionsfreiheit nicht bloß als eine Frage von Schuld oder Unschuld einer religiösen Gruppe beobachtet, sondern als ein Test dafür, „ob ein demokratischer Staat die gleichen Standards für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte auf religiöse Gruppen anwendet, die umstritten sind oder als Minderheiten eingestuft werden“.

Wenn Äußerungen hoher Regierungsbeamter den Anschein erwecken, die richterliche Unabhängigkeit, das Recht eines Angeklagten auf Verteidigung oder die politische Freiheit von Gläubigen zu beeinflussen, geht der Schaden über die Fairness eines einzelnen Falles hinaus – dies kann das Vertrauen in das Bekenntnis des Staates zu Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten untergraben. Eine echte Demokratie müsse Minderheitengruppen dieselben Verfahren und Rechte garantieren wie allen anderen auch.

Dr. Introvigne bezeichnete die Situation als „einen Fleck auf Südkoreas demokratischer Glaubwürdigkeit“ und sagte, dies sei „eine Angelegenheit, der die Welt Aufmerksamkeit schenken sollte“.

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