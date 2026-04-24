„Inhalte, Inspirationen, neue Ideen und auch Möglichkeiten“

Erfolgreicher 3. CustomerCommunicationsDay von Paragon

Schwandorf/Frankfurt, 24. April 2026 – „Viele Firmen haben in der Kundenkommunikation die gleichen Herausforderungen. Deshalb sind der direkte Austausch untereinander und die Impulse durch die Fachvorträge hilfreich und wichtig.“ Das sagte ein Teilnehmer über den 3. CustomerCommunicationsDay von Paragon, Dienstleister für Kundenkommunikation. Dazu hatten Mitte April Mieke Marsman, CEO von Paragon Central Europe, und Alexander Schäfer, CSO von Paragon Germany, etwa 170 Teilnehmende in der Event-Location OOSTEN am Frankfurter Mainufer begrüßt.

Der Tag stand unter dem Motto: „Weiterentwicklung der Kundenkommunikation: von prozessgesteuerten Touchpoints zu vernetzten Erlebnissen“. Zwölf Kurzvorträge von Paragon-Kunden, -Partnern und -Mitarbeitenden über die verschiedensten Aspekte und Neuheiten in der Kundenkommunikation und eine Ausstellung mit Ständen von sieben Paragon-Partnern boten viel Information – und mit dem Abendprogramm auch viele Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen.

„Mit dem CustomerCommunicationsDay verfolgen wir das Ziel, alle relevanten Akteure zusammenzuführen und deutlich zu machen, dass wir bei Paragon CCM/CXM den gesamten Prozess konsequent End-to-End denken. Dabei setzen wir auf etablierte Ökosysteme, in denen wir partnerschaftlich mit Dienstleistern, Kunden und auch Wettbewerbern zusammenarbeiten“, erklärte Johannes Stadlmayr, COO von Paragon Germany.

Den Ansatz findet Niels Pommerenke bemerkenswert. „Es ist schon eine gewisse Einzigartigkeit, dass ein Dienstleister selbst eine solche Veranstaltung ausrichtet“, sagte der International Category Manager eines großen deutschen Energieversorgers, der bereits zum dritten Mal dabei war, und ergänzte: „Mehrwerte dieser Veranstaltung sind der Netzwerkgedanke, der den ganzen Tag prägt, und das Ambiente, das zu anderen Gesprächen führt, als sie im normalen Büroalltag möglich wären.“

Michael Gulotta, Manager für Outputmanagement Operations, fasste für sich zusammen: „Es sind Themen, die für uns relevant sind, und ich kann Inhalte, Inspirationen, neue Ideen und auch Möglichkeiten mitnehmen, die wir ergreifen können oder sollten. Und der mögliche Austausch mit den Kunden von Paragon ist das Sahnehäubchen auf dem Event.“

Vor allem das vielfältige Vortragsprogramm hatte Martin Wiebe, Abteilungsleiter Data-Services bei der WWK Lebensversicherung, gereizt. „Sich hier auf dem Laufenden zu halten, finde ich sehr spannend – aber auch das Netzwerken.“ Der CCD war für ihn zudem eine willkommene Gelegenheit, seine Ansprechpartner bei Paragon Munich persönlich zu treffen.

Der spannende Wechsel von analoger zu digitaler Kommunikation

„Fakten statt Geisterbahn – XRechnung, ZUGFeRD und PEPPOL aus zwei Integrationprojekten“, hieß der praxisnahe Vortrag von Boris Geraldes-Müller von Paragon, der Stefan Zebisch von Telefonica Germany besonders interessierte. „Den Wechsel von analoger zu digitaler Kommunikation finde ich sehr spannend“, sagte der Worktypemanager Billing. „Ich bin aber auch hierhergekommen, um zu erfahren, wie andere Firmen mit den Themen umgehen. Mir gefällt immer wieder die lockere Atmosphäre, in der dieser Austausch hier stattfindet.“

Daniel Nusshör von ITSCare hat beim CCD „viele interessante Menschen getroffen, die teils ähnliche, aber oft auch ganz andere Herausforderungen im Täglichen haben“. Interessant für ihn der Abgleich: „Wo stehe ich selbst? Decken sich meine Themen mit denen der anderen, auch in anderen Branchen? Und dann darüber zu diskutieren.“

Stimmen wie diese bestätigen das Konzept des CCD. „Wir wollen die Vielfältigkeit der Möglichkeiten in der Kommunikation zeigen und auch wie wir unsere Kunden darin unterstützen – und zwar End-to-End“, sagte Johannes Stadlmayr. „Paragon deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Kundenkommunikation ab, sowohl physisch wie digital, von Inbound bis Output, und hat dafür die richtigen Partner im Boot. Mit dem CCD wollen wir einen intensiven Dialog darüber anstoßen. Die vielen guten Gespräche bis in den Abend hinein zeigen, dass uns das auch mit der dritten Auflage gelungen ist.“

Über Paragon Central Europe

Paragon Central Europe hilft Unternehmen bei ihrer Kommunikation – mit mehr Effizienz und einer höheren Zufriedenheit ihrer Kunden. Ihre Lösungen unterstützen die Kunden bei der digitalen Transformation, einer verbesserten Customer Journey und Experience. Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen (Druckzentrum, Posteingangszentrum) oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, BCM, Digitalisierungsprojekten) hilft Paragon ihren Kunden, Kosten zu sparen. Integrierte Business-Continuity-Management-Szenarien vergrößern die Prozess- und Geschäftssicherheit.

Paragon Central Europe produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger – physisch und digital. Etwa 1.000 Mitarbeitende verarbeiten an 14 Standorten in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Polen rund 400 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output – wie Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die digitalen Kanäle der Kundenkommunikation. Im Service für den Posteingang (BPS – Business Process Services) scannt Paragon eingehende Briefe und führt sie für die weitere Kategorisierung und Bearbeitung mit digitalen Posteingängen zusammen, bei Bedarf fallabschließend.

Besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen stehen zudem für einen hohen Qualitätsanspruch an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen.

Paragon Central Europe gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,75 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen.

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