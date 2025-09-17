Initiative Cloud Services Made in Germany begrüßt ADVANCED Systemhaus und easycompliance

Mit ADVANCED Systemhaus und Siemssen Consulting (easycompliance.de) haben sich zwei weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing-Lösungen für eine Beteiligung an der Initiative Cloud Services Made in Germany entschieden. In der bereits 2010 ins Leben gerufenen Initiative haben sich unterschiedlichste Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) mit dem Ziel zusammengeschlossen, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen zu sorgen. Unter dem Eindruck der aktuellen geopolitischen Situation steigt das Interesse auf Anwenderseite, auf in Deutschland bzw. der EU betriebene Cloud Services sowie Cloud-basierte Softwareanwendungen zurückgreifen zu können, seit Jahresbeginn deutlich an.

ADVANCED Systemhaus

ADVANCED Systemhaus GmbH ist ein Managed Security Service Provider (MSSP) und Zero-Trust-Spezialist für mittelständische Unternehmen. Seit seiner Gründung im Jahr 1992 bietet das Unternehmen zuverlässige IT-Sicherheits- und Infrastrukturlösungen – mit über 30 Jahren Erfahrung, tiefgreifender Expertise und einer starken Fokussierung auf den Kunden.

Weitere Informationen: https://cloud-services-made-in-germany.de/loesungskatalog/advanced-systemhaus

easycompliance.de – Automatisierte Sanktionslistenprüfung und PEP-Prüfung als SaaS-Lösung

easycompliance ist eine preisgekrönte, webbasierte SaaS-Lösung für die vollständige Automatisierung der Sanktionslisten- und PEP-Prüfung – entwickelt von der Siemssen Consulting GmbH aus Bremerhaven. Die Plattform ermöglicht Einzelprüfungen in Echtzeit sowie das kontinuierliche Monitoring großer Datenbestände – und das völlig plattformunabhängig. Durch automatisierte Importprozesse sowie der Möglichkeit einer API-Anbindung lässt sich die Sanktionslisten- und PEP-Prüfung auch ganz einfach in bestehende Systeme sowie Onlineshops integrieren.

Weitere Informationen: https://cloud-services-made-in-germany.de/loesungskatalog/easycompliance

Initiative Cloud Services Made in Germany: Mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen

Ziel der bereits im Jahr 2010 ins Leben gerufenen Initiative Cloud Services Made in Germany ist es, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Services zu sorgen. Aus diesem Grund wurden die folgenden Aufnahmekriterien festgelegt:

– Das Unternehmen des Cloud Service-Betreibers wurde in Deutschland gegründet und hat dort seinen Hauptsitz.

– Das Unternehmen schließt mit seinen Cloud Service-Kunden Verträge mit Service Level Agreements (SLA) nach deutschem Recht.

– Der Gerichtsstand für alle vertraglichen und juristischen Angelegenheiten liegt in Deutschland.

– Das Unternehmen stellt für Kundenanfragen einen lokal ansässigen, deutschsprachigen Service und Support zur Verfügung.

Um möglichst auch jungen und kleinen Anbietern von Cloud Services die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen der Initiative zu präsentieren, wurde die finanzielle Einstiegshürde möglichst niedrig gelegt. Der Jahresbeitrag beträgt EUR 250,00 zzgl. MwSt., also gerade einmal etwas mehr als 20 Euro im Monat. „Das unverändert große Interesse von Anwender- wie von Anbieterseite an der Initiative Cloud Services Made in Germany unterstreicht die zentrale Rolle, die Themen wie Datenschutz und Rechtssicherheit im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cloud Computing-Lösungen in Deutschland spielen“, bestätigt Frank Roth, Vorstand AppSphere AG und Initiator der Initiative. „Viele Initiativen im IT-Umfeld bleiben aber häufig den „Großen“ vorbehalten, da die Beteiligung ein entsprechendes finanzielles Engagement voraussetzt. Der IT-Markt befindet sich allerdings derzeit im Umbruch, und da soll es auch Newcomern und Unternehmen ohne Millionen-Budget möglich sein, sich Gehör am Markt zu verschaffen.“

Weitere Informationen zur Beteiligung an der Initiative Cloud Services Made in Germany stehen unter https://www.cloud-services-made-in-germany.de/beteiligung zur Verfügung.

Der Markt der Cloud Services wächst rasant und die Auswahl sicherer und rechtlich unbedenklicher OnDemand-Software-Lösungen fällt den Anwenderunternehmen zunehmend schwerer. Ziel der im Juni 2010 von der AppSphere AG mit Unterstützung des Cloud Computing Reports ins Leben gerufenen Initiative Cloud Services Made in Germany ist es, für mehr Rechtssicherheit bei der Auswahl von Cloud Services zu sorgen.

