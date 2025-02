Initiative Industrie Bonn/Rhein-Sieg setzt Kommunikationskampagne fort

Zum Jahresauftakt war die Initiative Industrie zu Gast mit einem Unternehmerfrühstück im Chemiepark Lülsdorf. Dort wurden die geplanten Aktivitäten vorgestellt und auf die Erfolge des letzten Jahres verwiesen.

Zum Jahresauftakt war die Initiative Industrie zu Gast mit einem Unternehmerfrühstück im Chemiepark Lülsdorf. Dort wurden die geplanten Aktivitäten vorgestellt und auf die Erfolge des letzten Jahres verwiesen.

Bonn, 06. Februar 2025 – Die Initiative Industrie Bonn/Rhein-Sieg geht mit ihrer erfolgreichen Kommunikationskampagne in die nächste Runde. Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Industrie in der Region weiter zu erhöhen, Akzeptanz zu stärken und ihre zentrale Bedeutung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt noch klarer herauszustellen. Mit Unterstützung der PR- und Kommunikationsagentur SC Lötters wird die Kampagne fortgesetzt und strategisch weiterentwickelt, um die Industrieunternehmen der Region noch aktiver einzubinden und sichtbar zu machen.

Industrie als wichtiger Akteur in der Region präsent machen

Die Initiative, die vor einigen Jahren von der IHK Bonn/Rhein-Sieg ins Leben gerufen wurde, verfolgt das Leitmotto: Gemeinsam. Zukunft. Leben. Dabei steht im Fokus, den Beitrag der Industrie zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur nachhaltigen Transformation und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zu verdeutlichen.

„Die Industrie ist die zentrale Säule für die Wirtschaft in unserer Region, zugleich steht sie vor großen Herausforderungen. Mit der Initiative schaffen wir mehr Bewusstsein für ihre Innovationskraft und machen den Beitrag der Industrie zum Wohlstand in unserer Region stärker sichtbar“, sagt Prof. Dr. Stephan Wimmers, Geschäftsführer für Standortpolitik der IHK Bonn/Rhein-Sieg.

Vernetzung und Dialog als Erfolgsfaktoren

Ein wesentlicher Bestandteil der erweiterten Kommunikationsstrategie ist die Stärkung des Netzwerks der Industrieunternehmen untereinander sowie mit relevanten Multiplikatoren der Region. Hierfür werden gezielt Fachveranstaltungen, Netzwerktreffen und Dialogforen initiiert. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Rolle und Bedeutung in der Region sichtbar zu machen und langfristige Kooperationen zu fördern.

Geplante Maßnahmen 2025

Um die Präsenz der Industrie in der Region weiter zu stärken, umfasst die Agenda für 2025 unter anderem die Erweiterung der Social-Media-Kampagne mit informativen Beiträgen zu Zahlen, Fakten und Innovationen aus der Industrie. „Die Bevölkerung weiß zu wenig, welchen Anteil die Industriebetriebe am Wohlstand und am Arbeitsmarkt auch in Bonn haben und dass sie hier weiterhin gute Rahmenbedingungen und eine starke Akzeptanz vorfinden sollen. Hierüber wollen wir informieren“, erläutert Victoria Appelbe, Leiterin der Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn, die Kampagne. Zudem soll ein eigenes Podcast-Format entwickelt werden, um den öffentlichen Diskurs zu stärken. Regelmäßige Fachveranstaltungen und Netzwerktreffen sowie Austauschformate mit regionalen Wirtschaftsförderungen zur direkten Vernetzung mit Industrieunternehmen stehen ebenso ganz oben auf der Agenda für 2025. Last but not least, will man am Aufbau eines digitalen Portals arbeiten, das Unternehmen bei der Fachkräftevermittlung unterstützt und relevante Förderprogramme zugänglich macht.

Zielsetzung der Initiative Industrie

Derzeit ist die Initiative als lose Vereinigung organisiert, um erst einmal zu starten. „Mit der Kunststoff-Initiative sind wir genau so gestartet. Unser Ziel war es, wahrgenommen zu werden. Das haben wir erreicht,“ erläutert Peter Kuhne stellvertretend für die Kunststoff-Initiative Bonn/Rhein-Sieg.

„Unser Ziel ist es, die Industrie wieder als innovativen, nachhaltigen und attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Industriebetriebe schaffen zahlreiche Arbeitsplätze und tragen deutlich zur Stabilität der Region bei, denkt man nur allein an Wertschöpfung, Kaufkraft und Steueraufkommen. Unsere Kommunikationsmaßnahmen sorgen dafür, dass diese Fakten sichtbar werden und im Bewusstsein der Menschen ankommen“, so Regina Rosenstock, Leiterin der Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises.

Mit dieser verstärkten Kommunikationsstrategie wird der Grundstein für eine langfristige Verankerung der Industrie in der Region gelegt, so der einhellige Tenor zum Ende des gemeinsamen Frühstücks.

Initiative In|du|strie Bonn/Rhein-Sieg – Gemeinsam. Zukunft. Leben.

Mit der In|du|strie-Akzeptanzoffensive bündeln teilnehmende Unternehmen ihr Engagement, um ein aktuelles und modernes Bild der Industrie zu vermitteln. Bei Veranstaltungen und Aktionen packen die Unternehmen an, gehen ins Gespräch und reichen der Bevölkerung und u. a. Vertretern aus Politik, Forschung und Verwaltung die Hand. Von Fachkongressen, Veranstal-tungen mit Studierenden bis hin zu Großereignissen zeigt die Industrie, dass Teamgeist, Fortschrittsdenken und Wirtschaftskraft zusammengehören.

Für die Initiative In|du|strie in der Region engagieren sich als Stakeholder die IHK Bonn/Rhein-Sieg, die Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn, die Wirtschaftsförderung des Rhein-Sieg-Kreises und die Kunststoff Initiative Bonn/Rhein-Sieg.

