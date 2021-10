Initiative zeigt, wie Digitalisierung “Made in Germany” gelingen kann

Acht Beispiele erfolgreicher Digitalisierung werden prämiert und sind Vorbilder für andere

Acht Jahre ist es her, dass die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel das Internet als Neuland bezeichnete. Seitdem haben manche, aber nicht alle die Potenziale von Digitalisierung erkannt und genutzt. Spätestens die Corona-Pandemie hat aber eindrücklich gezeigt, wie wichtig Digitalisierung ist – und wo es hakt. Viele Menschen sind sich einig, dass heute kein Weg an der Digitalisierung vorbei führt. Bisher analoge Prozesse müssen für die Zukunft digital gestaltet werden. Doch wie geht das eigentlich? In München werden am Donnerstag, 21. Oktober, beim Top-Digitalisierer-Award zum ersten Mal acht Projekte ausgezeichnet, die Digitalisierung “Made in Germany” erfolgreich umgesetzt haben und damit ein Vorbild für andere sein können.

Das Team von Presize ermöglicht seinen Kunden, passende Kleidung im Internet zu bestellen und damit auch unzählige Paket-Rücksendungen zu vermeiden. Die Stadtwerke München bieten mit HandyParken minutengenaues und flexibles Parken ohne lästiges Kleingeld. Das sind zwei Beispiele von vielen, wie Digitalisierung funktionieren und unseren Alltag verbessern kann. Und das sind zwei von zahlreichen Nominierten beim Top-Digitalisierer-Award. Presize hatten damit schon Erfolg bei der Startup-Investoren-Sendung “Die Höhle der Löwen” – und werden am 21. Oktober in München sein. Die Preisverleihung in München ist auch die perfekte Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Veranstalter ist die Digitalisierungs-Initiative der Deutschen Wirtschaft, die Digitalisierung und Innovationen im deutschsprachigen Raum fördert. “Wir bringen Digital Leader, Unternehmen und führende Köpfe aus Wirtschaft und Politik zusammen, um sich zu den Themen Digitalisierung und Innovation auszutauschen”, erklärt Berthold Glass als Gründer der Digitalisierungs-Initiative. Er ist überzeugt: “Zukunft wird gemeinsam gestaltet.”

Gemeinsam hat eine vierköpfige Jury auch die diesjährigen Preisträger ausgesucht. Alle Nominierten sind mit einer digitalen Idee vorangegangen und ein Erfolgsbeispiel für alle, die sich mit einer digitalen Zukunft beschäftigen – ob Startup oder etabliertes Unternehmen. Das bietet Betroffenen neue Inspiration und neue Lösungswege. Das ist die Stärke der Digitalisierung-Initiative der Deutschen Wirtschaft: Sie macht Unternehmen und Führungskräften Mut, die Digitalisierung und Innovationen proaktiv anzugehen. Beim Top-Digitalisierer-Award können sie auch Kontakte knüpfen und erkennen: Sie sind nicht alleine. Berthold Glass ist seit über zwei Jahrzehnten als Netzwerker und Strategieberater mit dem Thema Digitalisierung aktiv und schafft mit dem Award jetzt eine jährliche Bühne für bemerkenswerte Projekte in diesem Bereich. “Das Thema wird uns sicherlich noch viele Jahre begleiten”, sagt der Digitalisierungs-Experte.

Berthold Glass ist begeistert von den Themen Digitalisierung, Innovation und Unternehmertum. Der Münchner Unternehmer istSpeaker und Autor zu diesen Themen und hilft seit über 20 Jahren Unternehmen dabei, die Digitalisierung als Chance zu nutzen. Berthold Glass hat Betriebswirtschaft studiert und über zwei Jahrzehnte Erfahrung mit Digitalisierung-Projekten. Daher sieht sich der Experte für Digitalisierung als Dolmetscher zwischen Business und IT.

Digitalisierungist für Berthold Glass nicht allein ein IT-Projekt, sondern eine Veränderung, die das ganze Unternehmen umkrempeln und dessen komplette Wertschöpfungskette verändern kann. Diesen Prozess anzugehen, sei für viele Unternehmen nicht einfach. Oft stecke man in alten Verhaltensmustern und Denkweisen fest. Manchmal fehle auch der letzte Impuls, um endlich den ersten Schritt zu machen. Diesen Impuls gibtBerthold Glass durch Veranstaltungen,Firmen-Workshops und die von ihm gegründeteDigitalisierungs-Initiative der Deutschen Wirtschaft.

Vor Kurzem wurdeBerthold Glass mit dem Titel “Top Consultant” als einer derbesten Mittelstandsberater Deutschlandsausgezeichnet. Dieser Auszeichnung liegen ausschließlich die Beurteilungen seiner zufriedenen Kunden zugrunde.

