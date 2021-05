inked2design wird mit German Web Award 2021 ausgezeichnet

Branding und Corporate Design sind seit langer Zeit nicht mehr vom Unternehmer Himmel wegzudenken

Die Werbeagentur inked2design hat sich dieses Thema zur Aufgabe gemacht und entwickelt für Kunden komplette Print- und Web Konzepte und setzt diese gekonnt um. Seit 2005 bringt die Werbeagentur täglich Neues, Modernes, Traditionelles und Bewährtes unter einen Hut und aufs Papier. Das kreative, bunte und motivierte Team wird dieses Jahr für seine modernen Ideen und innovativen Herangehensweisen mit einem German Web Award belohnt.

Auf der Suche nach Deutschlands 50 besten Agenturen

Wer die deutsche Agenturlandschaft kennt, weiß, dass es häufig die etwas kleineren Agenturen sind, die die beeindruckendsten Projekte stemmen.

Gerade für solche Agenturen sind die German Web Awards eine gute Gelegenheit, aus der riesigen Masse an Web- und Online-Angeboten herauszustechen. Die Größe ihres Unternehmens spielt beim Wettbewerb nämlich keine Rolle. Bei den German Web Awards gilt: Wer tolle Arbeit leistet, wird belohnt – unabhängig von Umsatz oder Mitarbeiterzahl.

Teilnehmen ist ganz einfach

Anwärter durchlaufen zunächst die Qualifikationsrunde. In dieser Phase des Wettbewerbs verschafft die Jury sich anhand eines Fragebogens einen ersten Eindruck vom Teilnehmer. Anschließend geht es in der Finalrunde darum, in den Kategorien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit möglichst viele Punkte zu erhalten.

Die Summe aus dem Mittelwert der einzelnen Kriterien ergibt das Gesamtergebnis. Bei der Bewertung der Agenturen nehmen psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit eine besonders wichtige Rolle ein und werden mit dem Faktor 1,75 multipliziert.

Hier erreichte inked2design 8,40 von maximal 10 möglichen Punkten. Damit gehört die sympathische Agentur aus Garmisch-Partenkirchen zur Spitzengruppe unter allen Teilnehmern.

Persönliche Betreuung und professionelle Umsetzung

Von der persönlichen Beratung, über das Entwickeln des Konzepts bis hin zur Umsetzung der Web- & Printprodukte ist das inked2design Team Ihr Partner.

Die Werbeagentur setzt vor Allem auf Individualität und überlässt bei Entwurf, Formgebung und Gestaltung nichts dem Zufall und setzt auf kraftvolle und stilsichere Botschaften.

Ausgangspunkt jedes Projektes sind die Vorstellungen und Wünsche, die Unternehmen mit ihrer Marke verbinden. Die Kreativköpfe von inked2design gehen schnell und unkompliziert auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ein. Auf der Reise vom Brainstorming, über die ersten Vorlagen bis zur technischen Umsetzung überzeugen sie mit Geschmack, Stil und handwerklichem Geschick.

Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt und unsere Inspirationen sind unendlich. Unser Herz geht auf, wenn es um die Gestaltung & Programmierung von Webseiten, Grafik, Branding sowie über Social Media Marketing & Suchmaschinenoptimierung (SEO/SEA) geht – und das seit über 15 Jahren.

Kontakt

inked2design

Philippe Lenk

Marienplatz 8

82467 Garmisch-Partenkirchen

–

info@inked2design.de

https://www.inked2design.de/