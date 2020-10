INNOLINQ – die neue, nachhaltige Industrie-Steckvorrichtung von Bals. Erstmals ohne Bleianteil.

Bals präsentiert die neue Generation an Steckvorrichtungen INNOLINQ. Sie vereint höchste Ansprüche an innovative Technologie mit nachhaltig überzeugenden Argumenten für die Zukunft. Anwender spüren das in jedem Detail: am neuen Design, verbesserter Ergonomie, höchster Stabilität, größeren Kontaktflächen sowie reduzierten Steck- und Ziehkräften. INNOLINQ ist ohne Bleianteil und wird ausschließlich aus recyclingfähigen Materialien produziert und ist somit besonders umweltfreundlich. Sie erfüllt damit die strengen, zukünftigen REACH- und RoHS-Richtlinien der EU und ist Sinnbild für die nachhaltige Ausrichtung bei Bals: beim CEE-Spezialisten haben eine ressourcenschonende Produktion, recyclingfähige Materialien, höchste Umweltschutzstandards und eine permanente Steigerung der ökologischen Effizienz oberste Priorität – für höchste Qualität “Made in Germany”.

Für einfach perfektes Handling

INNOLINQ ist VDE-zertifiziert und ab Oktober 2020 in den Ausführungen 16A und ab Januar 2021 in 32A bestellbar. Sie sind in der Schutzart IP54 für Stecker und Kupplungen erhältlich. Bals hat die Industrie-Steckvorrichtungen von Grund auf neu entwickelt. Bereits der erste Griff begeistert: Für eine spürbar verbesserte Ergonomie wurden die Konturen von Gehäuse und Verschraubung optimiert. Das erleichtert die Handhabung und bietet dem Anwender jederzeit perfekten Halt. Eine ideal platzierte Mulde für den Daumen vereinfacht zudem das Öffnen des Kupplungsdeckels. Darüber hinaus verringern glatte Flächen an den Kontaktstiften und ein optimiertes Hülsendesign die Steck- und Ziehkräfte beim Einstecken und Trennen der INNOLINQ-Steckvorrichtungen.

Neue Verbindungs-Technologie KONTEX-ULTRA

Ein weiteres technologisches Highlight sind die vollkommen neu entwickelten KONTEX-ULTRA Kontakte. Durch ein einmaliges Fertigungsverfahren ist es Bals gelungen, das Einsatzgewicht und damit den Ressourcenverbrauch erheblich zu reduzieren – bei gleichbleibender Stabilität und Leitfähigkeit. In Verbindung mit der bleifreien Ausführung wird INNOLINQ somit auch höchsten Anforderungen an Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung gerecht.

Auch die Kabeleinführungen der Steckvorrichtungen wurden optimiert, um noch mehr Flexibilität in der Anwendung zu bieten. Somit können jetzt noch größere Kabeldurchmesser verwendet werden als bisher. Zudem sorgt ein speziell entwickeltes Grundmaterial in Verbindung mit einer hochkomplexen Kaltverfestigungstechnik für eine optimale Leitfähigkeit der Kontakte – selbst unter widrigen Einsatzbedingungen. Erhältlich sind die INNOLINQ-Steckvorrichtungen auch als Wandgerätestecker sowie Wandsteckdosen in der Schutzart IP44 – inklusive aller Vorteile und Innovationen.

Bewährte Bals-Technologien nochmals verbessert

Die INNOLINQ-Steckvorrichtungen bauen auf den bewährten Bals-Technologien QUICK-CONNECT und MULTI-GRIP auf. Beide Technologien, die im Markt neue Standards gesetzt haben, wurden für INNOLINQ nochmals verbessert.

Das Verschraubungssystem MULTI-GRIP fixiert das Kabel und sorgt gleichzeitig für eine zuverlässige Zugentlastung. Einfach zudrehen und fertig!

Die universelle Verschraubung hält die unterschiedlichsten Kabeldurchmesser fest und dichtet sie ab. Die Zugfestigkeit übertrifft die in den Normen IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623 geforderten Werte um ein Vielfaches. Die Zustandskontrolle und eventuelle Wartung der Zugentlastung ist jederzeit von außen ohne ein Öffnen der Steckvorrichtung möglich. Die Verschraubungen erreichen mindestens Schutzart IP67.

Die patentierte Anschlusstechnik QUICK-CONNECT ist unempfindlich gegen Schocks, Vibrationen und Temperaturschwankungen. Dank Federanschlusstechnik hält die optimale Verbindung von Leiter und Klemme selbst anspruchsvollsten Langzeit-Vibrationstests unabhängiger Prüfinstitute stand. Ein großer Vorteil im Vergleich zu eher störanfälligen, herkömmlichen Schraubverbindungen. Die eigens für INNOLINQ konzipierte Federklemme verfügt über einen speziell angeprägten Druckwinkel. Die Kontaktfläche ist so um nahezu 70 Prozent vergrößert. Das sorgt für eine wesentlich bessere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. QUICK-CONNECT garantiert einen sicheren und absolut kontrollierten Leiteranschluss. Per Fingerdruck auf den Kontaktschieber verschließt die Klemme sicht- und hörbar den eingesteckten, abisolierten Leiter – absolut zuverlässig und dauerhaft. Für Anwender heißt das in Summe: Mit INNOLINQ und Bals bleibt man heute und in der Zukunft einfach gut und sicher verbunden.

INNOLINQ – die Vorteile auf einen Blick

Ressourcenschonend

INNOLINQ ist ohne Bleianteil und ausschließlich aus recyclingfähigen Materialien gefertigt und wird damit dem Prinzip nachhaltiger Produktion gerecht. Sie erfüllt damit die zukünftig geplanten strengen REACH & RoHS Richtlinien der EU.

VDE-zertifiziert

Das VDE-Zeichen ist der Garant für geprüfte, sichere und normkonforme Produkte, zu denen natürlich auch INNOLINQ gehört. Den hohen Produktstandard überwachen und dokumentieren wir zusätzlich in unserem eigenen Prüflabor durch ausgewählte thermische, mechanische und elektrische Prüfungen.

Sichere Verbindung

INNOLINQ mit QUICK-CONNECT garantiert einen sicheren und absolut kontrollierten Leiteranschluss und ist dank Federanschlusstechnik unempfindlich gegen Vibrationen und Temperaturschwankungen. Per Fingerdruck verschließt die Klemme sicht- und hörbar den eingesteckten, abisolierten Leiter – absolut zuverlässig und dauerhaft.

Verbesserte Ergonomie

Die optimierten Konturen von Gehäuse und Verschraubung erleichtern die Handhabung und bieten perfekten Halt. Eine überarbeitete Ergonomie vereinfacht zudem das Öffnen des Klappdeckels. So zeigt sich: Modernes Design und einfaches Handling sind keine Gegensätze.

Extrem robust

Industrie-Steckvorrichtungen müssen extremen mechanischen, thermischen und chemischen Belastungen standhalten. INNOLINQ fertigen wir deshalb aus ausgewählten extrem widerstandsfähigen Werkstoffen – für höchste Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Schraubenlose Installation

Ohne Werkzeug installieren, dank QUICK-CONNECT Anschlusstechnik. So einfach geht”s: Gehäuse aufschrauben. Anschlussleitung durch offene MULTI-GRIP Verschraubung einführen. Abisolierten Leiter in offene Klemmen stecken und per Klick verschließen. Gehäuseteile und MULTI-GRIP Verschraubung fest zudrehen.

Einfach. Gut. Verbunden. – Seit über 60 Jahren

Qualität, auf die sich die Anwender verlassen können: Seit über 60 Jahren ist die Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG der Partner für sichere Verbindungen. Die Produkte bewähren sich rund um den Globus und in den verschiedensten Anwendungen. “Made in Germany” steht bei Bals für einen Qualitätsanspruch, der dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit bietet. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1957 bis heute werden die Produkte in Deutschland gefertigt.

Als unabhängiges mittelständisches Familienunternehmen produziert Bals normierte Industriesteckvorrichtungen nach IEC 309 1-2 sowie Steckvorrichtungssysteme und Verteiler für den Weltmarkt. Der Exportanteil von über 50 Prozent zeigt: Bals-Produkte werden weltweit hoch geschätzt. In mehr als 80 Ländern werden die Produkte vertrieben. Tochterunternehmen und Exklusivpartner in strategisch bedeutsamen Ländern vertreiben ausschließlich Bals CEE-Produkte und produzieren selbst Sonderprodukte mithilfe der Bals Gehäusesysteme und CEE-Steckvorrichtungen.

Der Stammsitz des Unternehmens befindet sich in Kirchhundem-Albaum, wo Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb sowie die Verwaltung angesiedelt sind. Im Werk Kirchhundem-Albaum (NRW) werden überwiegend Steckvorrichtungssysteme und Spezialprodukte hergestellt; außerdem ist hier die Konfektionierung für E-Mobility-Komponenten angesiedelt. Das 1994 errichtete und schon mehrmals erweiterte Werk in Freiwalde (Brandenburg) verfügt über hochmoderne Fertigungsanlagen für die vollautomatische Herstellung der einzigartigen CEE-Steckvorrichtungen sowie über ein modernes Logistikzentrum.

Der nach ISO 9001 zertifizierte Fertigungsprozess in allen Werken stellt die für Bals typische, hohe Produktqualität sicher. Flexibilität, Kundennähe und schnelles Reagieren auch auf kurzfristige Anforderungen sind selbstverständlich. Daher ist die integrierte Fertigung von Bals – von der Produktidee und Konstruktion über den Werkzeugbau und die Fertigung bis hin zum Versand der Produkte – auf kurze Wege und schnellste Reaktionszeiten optimiert.

