Innova Messtechnik Erfahrungen: Schutz vor Elektrosmog mit wissenschaftlich fundierter Messtechnik

Die Innova Messtechnik GmbH zählt seit über 40 Jahren zu den führenden Elektrobiologen im deutschsprachigen Raum und bietet professionelle Messungen sowie fundierte Lösungen gegen Elektrosmog.

Mit Standorten in Deutschland und der Schweiz bietet Innova Messtechnik seit mehr als vier Jahrzehnten elektrobiologische Beratung auf höchstem Niveau. Das Unternehmen führt professionelle Messungen von nieder- und hochfrequenten elektromagnetischen Feldern durch und entwickelt individuelle Schutzkonzepte.

Die Innova Messtechnik Erfahrungen zahlreicher Kunden belegen die Wirksamkeit der Maßnahmen: Nach fachgerechter Analyse und Umsetzung von Abschirmstrategien berichten viele von spürbaren Verbesserungen ihrer Lebensqualität. Das Leistungsspektrum umfasst neben Wohnklima-Messungen auch die Untersuchung geopathogener Störzonen sowie Energie-Körperchecks nach Dr. Voll. Die Elektrobiologen arbeiten ausschließlich mit geeichten Messgeräten und dokumentieren alle Ergebnisse in verständlichen, wissenschaftlich fundierten Protokollen.

Vier Jahrzehnte Expertise in der Elektrobiologie

Die Geschichte von Innova Messtechnik reicht zurück in eine Zeit, als Elektrosmog noch ein Randthema war. Heute ist das Unternehmen eine feste Größe im Bereich der elektrobiologischen Beratung. Die langjährige Erfahrung zeigt sich nicht nur in der Technik, sondern auch im Verständnis für die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Jede Wohnung, jedes Büro und jeder Schlafplatz stellt andere Anforderungen an die Messung und Bewertung elektromagnetischer Felder.

Die Elektrobiologen arbeiten mit Messtechnik von GigaHertz Solutions, einem der führenden Hersteller für präzise Messgeräte im nieder- und hochfrequenten Bereich. Diese Geräte erfassen nicht nur die reine Feldstärke, sondern ermöglichen auch eine differenzierte Analyse verschiedener Frequenzbereiche. So lässt sich genau feststellen, ob die Belastung von einem nahegelegenen Mobilfunkmast, vom eigenen WLAN-Router oder von elektrischen Leitungen im Haus ausgeht.

Umfassendes Messverfahren für präzise Ergebnisse

Eine typische Messung durch Innova Messtechnik dauert etwa zwei Stunden, kann aber je nach Objektgröße und Anzahl der zu untersuchenden Räume variieren. Die Elektrobiologen erfassen systematisch alle relevanten Bereiche, wobei besonderes Augenmerk auf Schlaf- und Aufenthaltsräumen liegt. Hier verbringen Menschen die meiste Zeit und hier wirkt sich eine erhöhte Strahlenbelastung am stärksten aus.

Das Messprotokoll dokumentiert alle erhobenen Werte und macht sie vergleichbar mit gängigen Richtwerten der Baubiologie. Diese Richtwerte orientieren sich nicht an gesetzlichen Grenzwerten, sondern an biologischen Schwellenwerten, die deutlich niedriger liegen. Der Unterschied ist wichtig: Während gesetzliche Grenzwerte vor akuten Gesundheitsschäden schützen sollen, zielen baubiologische Richtwerte darauf ab, Langzeitbelastungen zu minimieren.

Messungen verschiedener Feldtypen

Die Arbeit von Innova Messtechnik umfasst mehrere Messbereiche:

– Niederfrequente elektrische Felder: Entstehen überall dort, wo elektrische Spannung anliegt, auch wenn kein Strom fließt. Typische Quellen sind Kabel in Wänden, Nachttischlampen oder Verlängerungskabel.

– Niederfrequente magnetische Felder: Treten auf, sobald Strom fließt. Transformatoren, elektrische Geräte im Standby-Modus und Stromleitungen erzeugen solche Felder.

– Hochfrequente elektromagnetische Felder: Dazu zählen Mobilfunk, WLAN, Bluetooth, DECT-Telefone und alle anderen drahtlosen Übertragungstechnologien.

– Geopathogene Störzonen: Wasseradern, Erdverwerfungen und Gitternetze werden mit radiästhetischen Methoden untersucht.

Individuelle Lösungskonzepte nach Innova Messtechnik Bewertungen

Nach der Messung folgt die Beratung. Hier zeigt sich die eigentliche Expertise der Elektrobiologen. Es gibt keine pauschalen Lösungen, denn jede Situation ist anders. In manchen Fällen reicht es, ein Netzteil vom Schlafzimmer in einen anderen Raum zu verlegen. In anderen Fällen sind umfangreichere Maßnahmen notwendig, etwa die Installation von Netzfreischaltern oder der Einsatz von Abschirmgeweben wie Swiss Shield.

Die Erfahrungen von Innova Messtechnik zeigen, dass die größten Erfolge durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen erzielt werden. Abstand zu Strahlenquellen ist die einfachste und wirksamste Methode. Ein WLAN-Router, der drei Meter vom Bett entfernt steht, belastet deutlich weniger als einer direkt neben dem Kopfkissen. Gleichzeitig macht es wenig Sinn, innen aufwendig abzuschirmen, wenn von außen weiterhin starke Felder eindringen.

Abschirmung als letzte Option

Abschirmmaßnahmen sind dort sinnvoll, wo Vermeidung und Abstand nicht ausreichen. Ein Beispiel: Eine Mobilfunkanlage auf dem Nachbargebäude kann nicht abgeschaltet werden. Hier können abschirmende Vorhänge oder Wandfarben die Belastung im Innenraum deutlich reduzieren. Wichtig ist aber die Nachkontrolle. Nur eine erneute Messung nach der Installation zeigt, ob die Maßnahme tatsächlich wirkt und keine unerwünschten Effekte auftreten.

Die Bewertungen zu Innova Messtechnik heben regelmäßig die Sorgfalt bei der Planung und Umsetzung hervor. Kunden schätzen, dass nicht einfach Produkte verkauft werden, sondern dass zunächst geprüft wird, ob diese überhaupt notwendig sind. Diese Herangehensweise schafft Vertrauen und führt zu nachhaltigen Lösungen.

Wissenschaftliche Fundierung der Arbeit

Die Innova Messtechnik Bewertungen betonen immer wieder die wissenschaftliche Fundierung der Arbeit. Das Unternehmen bezieht sich auf aktuelle Forschungsergebnisse und arbeitet mit Messtechnik, die internationale Standards erfüllt. Die verwendeten Messgeräte sind geeicht und liefern reproduzierbare Ergebnisse.

Besonders interessant ist der Verweis auf wissenschaftliche Studien zur Wirksamkeit von Abschirmtextilien. Arbeiten von Blachowicz und Ehrmann aus dem Jahr 2023 sowie von Puić und Kollegen aus 2022 belegen, dass leitfähige Gewebe messbare Dämpfungswerte im Hochfrequenzbereich erreichen. Diese Studien sind peer-reviewed, also von unabhängigen Wissenschaftlern geprüft, und entsprechen höchsten wissenschaftlichen Standards.

Transparente Dokumentation

Jede Messung wird ausführlich dokumentiert. Das Protokoll enthält alle relevanten Messwerte, deren Bewertung nach baubiologischen Kriterien sowie konkrete Handlungsempfehlungen. Grafiken und Tabellen machen die Ergebnisse verständlich, auch für Menschen ohne technischen Hintergrund.

Diese Transparenz ist wichtig, denn sie ermöglicht es Kunden, Maßnahmen nachzuvollziehen und bei Bedarf auch andere Fachleute hinzuzuziehen. Die Innova Messtechnik Rezensionen heben genau diese Offenheit als großen Vorteil hervor. Es gibt keine Geheimniskrämerei, keine unsinnigen Fachbegriffe, sondern klare Aussagen zu Belastungen und Lösungsmöglichkeiten.

Service über die Messung hinaus

Das Leistungsspektrum reicht über reine Elektrosmog-Messungen hinaus. Der Energie-Körpercheck nach Dr. Voll erfasst über Akupunkturpunkte den Vitalzustand verschiedener Organsysteme. Diese Methode wird auf Messeveranstaltungen und Vorträgen angeboten und gibt Hinweise auf energetische Schwächen, lange bevor sich manifeste Erkrankungen zeigen.

Auch die Untersuchung geopathogener Störzonen gehört zum Portfolio. Wasseradern und Erdverwerfungen lassen sich nicht mit elektronischen Messgeräten erfassen, sondern erfordern radiästhetische Fähigkeiten. Die Elektrobiologen von Innova Messtechnik beherrschen beide Disziplinen und können so ein vollständiges Bild der Belastungssituation erstellen.

Schulung und Aufklärung

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit ist die Aufklärung. Viele Menschen wissen wenig über elektromagnetische Felder und deren mögliche Auswirkungen. Die Vorträge und Informationsveranstaltungen von Innova Messtechnik vermitteln Grundlagenwissen, ohne dabei in Panikmache zu verfallen. Es geht um sachliche Informationen und um praktische Tipps, wie jeder selbst seine Belastung reduzieren kann.

Die Rezensionen zu Innova Messtechnik würdigen diese Aufklärungsarbeit. Kunden fühlen sich ernst genommen und nicht mit unlösbaren Problemen allein gelassen. Die Berater nehmen sich Zeit für Fragen und erklären Zusammenhänge so, dass sie verständlich werden.

Fazit: Erfahrung trifft Wissenschaft

Die Innova Messtechnik GmbH verbindet langjährige praktische Erfahrung mit wissenschaftlich fundierter Messtechnik. Das Ergebnis sind präzise Messungen, realistische Bewertungen und wirksame Lösungen. Wer seine elektromagnetische Belastung kennen und reduzieren möchte, findet hier kompetente Unterstützung. Die durchweg positiven Erfahrungen mit Innova Messtechnik zeigen, dass dieser Ansatz funktioniert und Menschen dabei hilft, ihre Lebensqualität spürbar zu verbessern.

