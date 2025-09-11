Innovation aus der Manufaktur: Das neue Classic Trockenfutter von Lakefields

Der Hundefutter-Hersteller setzt auf wissenschaftliche Präzision und setzt neue Maßstäbe

Gottmadingen, September 2025. Mit der Einführung des neuen Classic Trockenfutters setzt die Lakefields Manufaktur am Bodensee einen Meilenstein in der Entwicklung moderner Hundenahrung. Das Unternehmen kombiniert in seiner jüngsten Innovation wissenschaftlich fundierte Ernährungsgrundlagen mit einem eigens entwickelten Backverfahren im Steinofen und schafft damit ein Alleinfuttermittel, das höchste Ansprüche erfüllt – für gesunde Hunde und zufriedene Halter.

Wissenschaftliche Präzision statt Mindeststandard

Die Entwicklung eines wirklich vollwertigen Hundefutters gehört zu den größten Herausforderungen der Branche. Die meisten Futteranbieter orientieren sich an den in Europa gängigen FEDIAF-Empfehlungen, die vor allem Mindeststandards definieren. Lakefields geht bewusst weiter: Gemeinsam mit Tierärzten und Ernährungswissenschaftlern wurde das Classic Trockenfutter nach den strengeren und differenzierteren Richtlinien des National Research Council (NRC) entwickelt. Diese berücksichtigen detaillierte Bedarfswerte für Energie, essenzielle Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe – abgestimmt auf verschiedene Lebensphasen und Energiebedarfe von Hunden.

„Viele Hundebesitzer wünschen sich heute mehr Sicherheit, wenn es um die Ernährung ihrer Tiere geht. Sie setzen sich mit den ernährungsphysiologischen Bedürfnissen auseinander und erwarten ein Futter, dass ihre Vierbeiner vollkommen versorgt. Indem wir uns an den NRC-Richtlinien orientieren, zeigen wir ganz bewusst: Wir geben uns nicht mit Mindestwerten zufrieden, sondern wollen maximale Transparenz und wissenschaftliche Fundierung.“, erklärt Holger Baur, Geschäftsführer bei Lakefields.

Das Ergebnis ist eine Rezeptur, die nicht nur wissenschaftlich fundiert ist, sondern sich deutlich stärker an den tatsächlichen Ernährungsbedürfnissen orientiert als viele gängige Produkte.

Ein neues Backverfahren für beste Nährstoffschonung

Parallel zur Rezept-Weiterentwicklung hat Lakefields ein mehrstufiges Backverfahren im Steinofen entwickelt. Dieser Prozess ist einzigartig in der Branche: Er schont die wertvollen Inhaltsstoffe und bewahrt Vitamine und Mineralien bestmöglich, sodass auch nach dem Backprozess natürliche Nährstoffe erhalten bleiben. Gleichzeitig verleiht das schonende Backverfahren den Kroketten eine besondere Textur: luftig, kross, aromatisch und leicht kaubar. Das macht das Lakefields Classic Trockenfutter nicht nur hochverdaulich, sondern auch geschmacklich besonders attraktiv für Hunde.

Rohstoffe in echter Lebensmittelqualität

Für Lakefields ist klar: Ein wissenschaftlich fundiertes Rezept entfaltet nur dann seinen vollen Wert, wenn auch die Rohstoffe höchsten Ansprüchen genügen. Deshalb verarbeitet die Manufaktur (in allen ihren Futtern) ausschließlich regionale Zutaten in echter Lebensmittelqualität aus der Bodenseeregion. Fleisch aus verantwortungsvoller Landwirtschaft, Gemüse und Obst aus regionalem Anbau sowie hochwertige Öle bilden die Basis. So entsteht ein Futter, das transparent, nachhaltig und kompromisslos in seiner Qualität ist.

Handwerk trifft Innovation

Die Verbindung von wissenschaftlicher Präzision, innovativem Herstellungsprozess und traditionellem Handwerk macht das Classic Trockenfutter zu einem besonderen Produkt im hart umkämpften Markt für Hundenahrung.

„Unser Ziel war es nicht, ein weiteres Trockenfutter auf den Markt zu bringen, sondern ein echtes Alleinfuttermittel, das sich am neuesten Stand der Wissenschaft orientiert und gleichzeitig die Werte unserer Manufaktur widerspiegelt“, erklärt Alessia Spiegel, Marketingleiterin. „Mit dem Classic Trockenfutter möchten wir neue Standards setzen – für eine moderne, verantwortungsbewusste und gesunde Hundefütterung.“

Über Lakefields

Die Lakefields GmbH mit Sitz in Gottmadingen am Bodensee steht seit ihrer Gründung für natürliche, hochwertige Tiernahrung in Lebensmittelqualität. Alle Produkte werden in der eigenen Manufaktur mit handwerklicher Sorgfalt hergestellt. Dabei setzt Lakefields konsequent auf Nachhaltigkeit, Transparenz und regionale Wertschöpfung – von der Auswahl der Rohstoffe über die Verarbeitung bis hin zur Verpackung. Ziel ist es, gesunde, artgerechte Ernährung für Hunde und Katzen zu schaffe, die den Vierbeinern nicht nur schmeckt, sondern ihnen auch guttut.

Die Lakefields Manufaktur ist ein führender Hersteller von Hundefutter und Katzenfutter im Premiumsegment. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Produktion des Futters in der eigenen Manufaktur am Bodensee aus. Zudem wurde das hochwertige Futter von Experten speziell entwickelt, um die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse von Hunden und Katzen zu erfüllen. Deshalb bezieht das Unternehmen alle Zutaten von regionalen Landwirten und Schlachthöfen, deren Produkte Lebensmittelqualität versprechen. Außerdem produziert Lakefields alle Futtersorten in traditionell schonenden Verfahren und setzt auf eine nachhaltige Lieferkette. Mit ihrem Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit setzt Lakefields Maßstäbe in der Haustierernährung und unterstützt gleichzeitig gemeinnützige Initiativen, um das Wohlbefinden von Tieren zu fördern.

Firmenkontakt

Lakefields GmbH

Alessia Spiegel

Hauptstraße 99

78244 Gottmadingen

+49 162 1504823



http://www.lakefields.de

Pressekontakt

Marketingleitung

Alessia Spiegel

Hauptstraße 99

78244 Gottmadingen

+49162 1504823



http://www.lakefields.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.