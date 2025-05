Innovation EKG-seat

Der Toilettensitz für Ihre Herzgesundheit

Was, wenn Ihr Toilettensitz mehr für Sie tun könnte, als nur bequem zu sein? Was, wenn er Ihre Herzgesundheit überwachen könnte, während Sie Ihren Alltag genießen?

Der EKG-seat von Hamberger Medical ermöglicht genau das – als innovativer, medizinisch geprüfter Toilettensitz, der Ihre Herzgesundheit direkt in Ihrem Badezimmer überwacht. Und das Beste daran: Es ist so einfach, dass Sie sofort damit beginnen können, auf Ihre Gesundheit zu achten, ohne komplizierte Geräte oder zusätzliche Arztbesuche.

Ihre Herzgesundheit – jetzt noch einfacher im Blick

Dieser medinische WC-Sitz ist ein bahnbrechendes Medizinprodukt, das Ihre Herzaktivität bei der Nutzung ganz unkompliziert misst. Mit der eingebauten EKG-Technologie nimmt der Sitz ein medizinisches 6-Kanal-EKG auf – und das alles, während Sie sich ganz entspannt in Ruhe auf Ihrem WC-Sitz niederlassen. Keine Kabel, keine Vorbereitungen, keine Termine und Sie haben keine Ungewissheit mehr über das Befinden Ihres Herzens – der EKG-seat nimmt Ihnen all dies ab, wann immer Sie wollen.

Die präzise und einfachste Art, Ihr Herz zu überwachen

Der EKG-seat nutzt hochpräzise Sensoren, die Ihre Herzfrequenz und Ihren Herzrhythmus genau erfassen. Im Gegensatz zu ungenaueren Wearables bietet der EKG-seat klinisch validierte Genauigkeit, auf die Sie sich verlassen können. Er hilft Ihnen, Unregelmäßigkeiten wie Vorhofflimmern frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu einem echten Risiko werden – und das bequem und sicher direkt bei Ihnen zu Hause.

Perfekt in Ihren Alltag integriert: Sie können Ihr EKG selbst zu Hause messen

Die Messung mit dem EKG-seat bindet sich perfekt in Ihre tägliche Routine ein. Durch dezente Präsenz in Ihrem Badezimmer erinnert der EKG-seat Sie an die regelmäßige Messung, die nur 30 Sekunden dauert – während Sie Ihren täglichen Gang erledigen. Diskret sind hier modernste Medizintechnik mit praktischer Alltagstauglichkeit und intuitiver App-Bedienung zum Wohle Ihrer Gesundheit vereint.

Einfach, sicher und bequem – dank der EKG-seat-App

Die begleitende App führt Sie ganz einfach durch die Messung – mit klarer Sprachausgabe und leicht verständlichen Anleitungen. So wissen Sie immer, was zu tun ist, und können Ihre Ergebnisse jederzeit abrufen, speichern und direkt an Ihren Arzt weiterleiten. Keine Sorgen um Datensicherheit: Ihre persönlichen Daten sind dabei sicher lokal gespeichert und können nur von Ihnen oder, falls Sie die Daten (optional mit Passwortschutz) versenden, von Ihrem Arzt eingesehen werden. Nutzen Sie auch die Tagebuchfunktion und Trendanzeigen in der App, um Ihre Herzgesundheit unkompliziert im Blick zu haben.

Made in Germany – Höchste Qualität für Ihre Gesundheit

Entwickelt und produziert in Deutschland, erfüllt der EKG-seat höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Zertifiziert nach der Medizinprodukte-Verordnung (MDR) und CE-geprüft, können Sie sicher sein, dass Sie ein Produkt erhalten, das medizinisch zuverlässig ist und genaueste Ergebnisse liefert. Vertrauen Sie auf die Qualität und Expertise von Hamberger Medical.

Ein revolutionäres Produkt für Ihre Gesundheit

Ob begleitende Überwachung von diagnostizierten Herzerkrankungen oder der präventiven Gesundheitsvorsorge: Klinisch valide Messergebnisse mittels 6-Kanal-EKG helfen Ihnen, Ihre Therapie in Absprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin gezielt zu optimieren oder Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen.

Der EKG-seat ist die Zukunft der Gesundheitsvorsorge – und diese beginnt jetzt in Ihrem Badezimmer. Machen Sie einen großen Schritt für Ihre Gesundheit mit einer einfachen, smarten Lösung und schützen Sie Ihr Herz mit dem medizinischen Toilettensitz, der für Sie arbeitet, während Sie entspannen.

Die Hamberger Medical GmbH ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Stephanskirchen, Bayern. Als Tochtergesellschaft der traditionsreichen Hamberger Industriewerke GmbH nutzt sie jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von WC-Sitzen und kombiniert diese mit moderner Medizintechnologie.

