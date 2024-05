Innovation für den ergonomischen Schleifscheibenwechsel

Die Nozag AG ermöglicht mit ErgoMount einen ergonomischen Schleifscheibenwechsel mit Spindelhubgetriebe-Unterstützung.

Die Nozag AG, ein führender Anbieter von Antriebstechnik und Präzisionskomponenten, hat mit ErgoMount eine innovative Lösung für den ergonomischen Wechsel von Schleifscheiben entwickelt. Diese Neuheit markiert einen signifikanten Fortschritt hinsichtlich der Effizienz und Sicherheit von Wartungsprozessen in der Fertigungsindustrie.

Innovative Lösung für die Industrie

Die Reishauer AG in Wallisellen, weltweit führend in der Herstellung von Wälzschleifmaschinen, stand vor der Herausforderung, den Wechsel ihrer Schleifscheiben (ca. 40 kg) zu optimieren. Die Lösung fand sich in ErgoMount, einem Rüstwagen mit präzisem Wechselarm, der das Heben, Senken und Schwenken der Schleifscheiben erleichtert. Dieses System unterstützt Maschinisten dabei, Schleifscheiben mühelos und ergonomisch in die Maschinen einzusetzen und zu wechseln, was die Arbeitsbedingungen erheblich verbessert.

ErgoMount zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus, die speziell für enge Platzverhältnisse konzipiert wurde. Das Herzstück des Systems ist ein Spindelhubgetriebe vom Typ NSE5-RN mit einer Hubkraft von 5 KN und einem kompakten Gehäuse. Eine verstärkte Spindel erhöht die kritische Knickkraft, ohne dabei die gewünschte Hublänge zu beeinträchtigen. Zudem sorgt eine Duplex-Flanschmutter, ergänzt um eine Sicherheitsfangmutter, für zusätzliche Sicherheit bei einem eventuellen Bruch.

Technische Exzellenz und Sicherheit

Die präzise und positionsgenaue Hubbewegung des ErgoMount stellt in Kombination mit einer hohen Laufruhe eine signifikante Innovation im Bereich der Wartung und des Wechsels von Schleifscheiben dar. Die Nozag AG liefert neben dem Spindelhubgetriebe auch flexible Kupplungen, die zwischen Motor und Getriebe montiert werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Für Kunden, die spezielle Anforderungen haben, steht das Engineering-Team von Nozag bereit, um individuelle Lösungen zu entwickeln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein umfangreiches Sortiment an Normteilen wie Kupplungen und anderen Antriebskomponenten in seinem Webshop an, der rund 6.000 Produkte umfasst.

Mit der Einführung von ErgoMount unterstreicht die Nozag AG ihr Engagement für Innovation und ihre Fähigkeit, auf spezifische Kundenbedürfnisse einzugehen. Dieses neue System ist ein Beweis für die kontinuierliche Verbesserung und den Einsatz von Nozag für Sicherheit und Effizienz in der Fertigungsindustrie.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Nozag AG, Pfäffikon (Schweiz), Telefon: +41 (0)44 / 805 17 17, https://www.nozag.ch

Die Schweizer Nozag AG ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik spezialisiert und bietet einen Full Service mit Beratung, Produktion und Logistik. Zum Sortiment zählen Verzahnungs- und Getriebekomponenten, unter anderem Spindelhubgetriebe, Schnecken- und Kegelradgetriebe. Normteile bzw. Standardausführungen werden ebenso offeriert wie kundenspezifische Varianten; auch die Weiterbearbeitung ist möglich.

Kontakt

Nozag AG

Adrian Hugentobler

Barzloostraße 1

8330 Pfäffikon

+41 (0)44 / 805 17 17



https://www.nozag.ch