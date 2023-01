„Innovation leben! Award“ – der wahrscheinlich aufrichtigste Award für Innovation im Mittelstand

Visionsalive und Lena Lührmann zeichnen das mittelständische Unternehmen WURST Stahlbau mit dem „Innovation leben! Award“ 2022 aus.

Seit mehr als 15 Jahren arbeitet Lena Lührmann im Innovationskontext und hat dort vieles erlebt – unter anderem auch die Vergabe von Innovations-Awards. In ihrem aktuellen Buch „Innovation leben!“ schreibt sie darüber: „Ich habe erlebt, wie selbst die größten Unternehmen nach außen hin innovativ wirken und mit Innovations-Awards überhäuft werden. Innen drin sind die Strukturen aber so verkrustet, dass sie eine pragmatische und angemessene Implementierung von Innovation verhindern.“

Bei genauerem Hinsehen werde ebenfalls klar, dass die Zahl der angemeldeten Patente oft der ausschlaggebende Faktor für den Gewinn ist. „Als ehrgeiziger Innovationstreiber in Deutschland fühlt man sich damit vor den Kopf gestoßen“, sagt Lena Lührmann und ergänzt: „Ich zumindest weiß, dass viele Zielvereinbarungen von Innovationstreibern die Anmeldung von Patenten beinhalten und es ist überraschend, wie viel Kram als Patent angemeldet wird, der weder eine Überlebenschance noch einen sinnhaften Nutzen hat.“ Hierbei gehe es nicht mehr um das Umsetzen einer guten Idee oder ein aufrichtiges Innovationsbestreben Richtung Zukunft.

Aus diesem Grund hat Lena Lührmann gemeinsam mit ihrem Team von Visionsalive den „Innovation leben! Award“ initiiert. Namensgeber hierfür war ihr gleichnamiges Buch „Innovation leben!“, in welchem sie einen erfrischend anderen Blick auf Innovationen wirft. Sie schildert klar und direkt, ohne Business-Sprech, woran Innovation immer noch scheitert, obwohl alles Notwendige an Techniken und Budget aufgefahren wird. Dabei setzt sie dort an, wo Innovation entsteht: am Fundament, der Haltung und Einstellung.

Der „Innovation leben! Award“ wird zukünftig jährlich an Unternehmen vergeben, die das Thema Innovation zu einer Priorität gemacht haben und sich in allen Bereichen ihres Unternehmens der Zukunftssicherung verschreiben. Das beinhaltet das Reflektieren und Ablegen alter Denkmuster, das Aneignen neuer Mindsets und Methoden, die Auflösung von internen Innovationsverhinderungsfaktoren und die Wertschätzung der eigenen Herkunft zugunsten einer sicheren Zukunft.

„Wir freuen uns sehr, den Innovation leben! Award des Jahres 2022 an Wurst Stahlbau zu vergeben. Hier wird Innovation wie aus dem Buch in der Praxis gelebt – von der Führung bis hin zu den Mitarbeitenden. Mit dem Award ehren wir auch die Geschwindigkeit und Offenheit der Menschen im Unternehmen, mit welcher sie sich auf die Transformation zum Zukunftsunternehmen begeben haben. Hier wird Innovation ohne Blabla umgesetzt, mit dem Mut, neue Wege zu gehen und sich auf das große Unbekannte der aufrichtigen Innovation einzulassen“, so Lena Lührmann über den Award-Gewinner.

Wurst Stahlbau ist ein inhabergeführtes mittelständisches Familienunternehmen in 2. Generation mit Stammsitz in Bersenbrück (Niedersachsen) und Niederlassungen in Düsseldorf und Bremen mit mehr als 240 Mitarbeitenden. Stahlharte Probleme leicht gelöst: Das ist die Maxime, nach der WURST Stahlbau arbeitet. Und es ist ein Versprechen, das sie mit 50 Jahren Erfahrung im Stahlbau und einem eingespielten Team einlösen.

Mehr zum Thema Innovation lesen Sie im aktuellen Buch „Innovation leben!“ von Lena Lührmann, das z. B. über Amazon bestellt werden kann.

Mehr Informationen und Kontakt zu Lena Lührmann und Visionsalive gibt es unter www.visionsalive.de

Wenn frische Ideen jetzt genau das Richtige wären, der Wettbewerb dicht auf den Fersen ist, eingetretene Wege verlassen werden müssen oder Innovation im Alltagsgeschäft versandet – braucht es Visionsalive. Lena Lührmann ist überzeugt, dass die Lösung für die Herausforderungen von Unternehmen bereits im Unternehmen selbst und den Mitarbeitern steckt und ermöglicht mit ihrem Team, inneres Potenzial mit frischen Ideen und Innovationen zu heben. Wer sich Lena Lührmann und ihr Team ins Haus holt, darf unkonventionelle Herangehensweisen, außergewöhnliche Ideen und damit ganz neue Möglichkeiten erwarten. Der Weg dazu führt über Beratung, Problemidentifikation, Herausforderungsanalyse, Potenzialhebeworkshops, Konzeptentwicklung, Umsetzung, Implementierung und Prozessteuerung.

Geradeaus um die Ecke, out of the box, vernetzt und allumfassend – das ist Lena Lührmann.

