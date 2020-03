Innovationen aus Tokios Sportindustrie

In diesem Jahr blickt die internationale Sportwelt nach Tokio. Die Stadt bereitet sich auf die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 vor. Im Zuge dessen macht die Stadt Tokio bereits im Vorfeld auf ihre zukunftsorientierte Sportindustrie aufmerksam.

Auf der ISPO Munich Ende Januar waren daher zehn kleine und mittlere Unternehmen aus Tokio vertreten, um ihre Hightechprodukte und Neuheiten einem breiten Publikum zu präsentieren. Von recycelten T-Shirts im Sinne der Kreislaufwirtschaft über Wasserstoffkapseln für Sportlerinnen und Sportler bis hin zu smarter Sportbekleidung boten die Start-ups aus Tokio eine große Palette an zukunftsorientierten Produkten. Im Folgenden einige ausgewählte Unternehmen und Innovationen:

Saubere T-Shirts durch Upcycling

Kleidung aus Kleidung herstellen. Das Unternehmen “Jeplan” aus Tokio hat die Marke “BRING” ins Leben gerufen, die sich voll und ganz der Entwicklung einer kontinuierlichen Kreislaufwirtschaft widmet. Unternehmen sammeln von Kunden aussortierte oder “aus der Mode gekommene” Artikel und übermitteln diese an BRING. BRING recyclt die Kleidungsstücke mithilfe chemischer Recyclingtechnologien und stellt daraus neue Polyester-Stoffe her, so dass die Rohstoffe im Umlauf bleiben. Mehr als 80 Unternehmen haben sich der Aktion mittlerweile angeschlossen und fördern so gemeinsam eine nachhaltige Marktwirtschaft.

Nähere Infos zum Unternehmen gibt es unter: http://www.jeplan.co.jp/en/

Die Wasserstoffkapsel gegen Alterung

Definitiv eine Neuheit der Branche ist eine begehbare Wasserstoffkapsel (Airpod) der Firma “Aim Corporation”, die die Wirkung von Wasserstoff und Sauerstoff kombiniert. Das be-deutet in der Praxis: Der Körper kann über die Haut und die Schleimhäute Wasserstoff im gesamten Körper aufnehmen und regt so gleichzeitig die Eliminierung von aktivem Sauerstoff an. Da letzterer eine Ursache des Alterns darstellt, bringt diese neuartige Wasserstoffkapsel nicht nur einen gesundheitlichen, sondern auch einen ästhetischen Nutzen mit sich.

Nähere Infos zum Unternehmen gibt es unter: http://www.aimcorp.co.jp/kinzoku/capsule_english.html

Bewegungserfassung am ganzen Körper

Sportbekleidung, die den gesamten menschlichen Körper mithilfe eines multimodalen Sensorsystems abdeckt: das ist e-skin. Entwickelt hat diese intelligente Bekleidungstechnologie das Unternehmen “Xenoma”. Die zugrundeliegende Kerntechnologie der Bekleidung nennt sich “Printed Circuit Fabric (kurz: PCF). Besonders dehnbare Drähte, Sensoren und Geräte können so auf traditionellen Sporttextilien integriert werden, welche dadurch elastisch und stabil bleiben. Mit seiner simplen Handhabung kann dieses Bewegungserfassungssystem einerseits im Bereich Sport und Fitness zum Einsatz kommen, andererseits auch zu Forschungs- oder Rehabilitationszwecken dienen.

Mehr Infos zum Unternehmen gibt es unter: https://xenoma.com/

Scannen auf Distanz

Üblicherweise kennt man die Verwendung bzw. das Scannen von QR-Codes eher aus der Nähe – Nähe im Sinne einer Armlänge höchstens. Das Start-Up “XPAND” hat einen QR-Code entworfen, der problemlos bei einer Entfernung von bis zu 200 Metern mit einem Smartphone oder Tablet gescannt werden kann. Mit dieser Technologie versprechen sich die Unternehmer eine stärkere Integration von Zuschauern bei Sportveranstaltungen. QR-Codes auf Werbebannern in Stadien könnten so beispielsweise direkt mit einem Smart-phone auf entsprechende Online-Shops oder Websites verweisen.

Mehr Infos zum Unter-nehmen gibt es unter: https://xpand.codes/en/

Ball ist nicht gleich Ball

Egal ob Gummi- oder Softbälle, Abschlag- oder Lederbälle: Die Manufaktur “Nagase Kenko” aus Tokio widmet sich bereits seit 80 Jahren der Herstellung diverser Ballarten. Auf fast allen Kontinenten spielen die Menschen mit Kenko-Bällen. Im Japanischen Baseball ist der Spezialist für Gummibälle Marktführer. Was alle Bälle von Kenko unter anderem auszeichnet, ist ihr besonders weiches Material. So lässt sich die Verletzungsgefahr beim Training, speziell von Kindern, um ein Vielfaches verringern.

Mehr Infos zu Nagase Kenko gibt es unter: https://www.nagase-kenko.com/en/index.html

Über Tokio Metropolitan Government

Tokio ist nicht nur die Hauptstadt Japans, sondern auch das Zentrum von Wirtschaft, Politik und Kultur. Es ist besonders bekannt für die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs), die mit herausragenden Produkten und fortschrittlicher Technologie als Führer der japanischen Industrie gelten.

Um die Entwicklung dieser Industrie zu fördern, hat Tokio diese KMUs durch Produktentwicklung und Pionierarbeit bei den Vertriebskanälen unterstützt.

In diesem Jahr wird sich die Welt auf die Sportindustrie in Tokio konzentrieren, während sich das Land auf die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio vorbereitet. Darüber hinaus ist die Erwartung groß, dass sich die Sportindustrie in Tokio in Zukunft zu einer noch vielversprechenderen Branche wandeln wird.

http://www.metro.Tokyo.jp/english/